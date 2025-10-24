Una nueva edición del CyberMonday llega en noviembre. Es una ocasión ideal para aprovechar a conseguir los mejores precios para viajar en las próximas fiestas de fin de año o en el verano 2026. Habrá descuentos en viajes hasta gastronomía, indumentaria y calzado y megaofertas de último minuto.
MEGAOFERTAS BOMBA
CyberMonday: Cuándo arranca, qué marcas participan y descuentos
Llega una nueva edición del CyberMonday con descuentos "bomba" en ropa, viajes, gastronomía: desde cuotas hasta megaofertas para pagar todo mucho más barato.
Cuándo arranca el CyberMonday 2025
El evento de descuentos será el lunes 3, martes 4 y miércoles 5 de noviembre. Aunque probablemente se extienda toda la semana, como suele suceder cada año.
Qué descuentos habrá y cómo acceder
El sitio web del CyberMonday (cybermonday.com.ar) publicará todos los descuentos ofrecidos en los diferentes rubros:
- Electro y tecno (uno de los que es furor)
- Viajes
- Muebles, hogar y deco
- Indumentaria y Calzado
- Deportes y Fitness
- Super, gastronomía y bodegas
- Salud y belleza
- Bebés y niños
- Motos y Autos
- Servicios Varios y más
Además de las Mega Ofertas Top y Mega Ofertas que durarán pocas horas o minutos. Será sólo para quienes estén atentos al momento. De todos modos, se podrán ver también a través de las páginas oficiales de las marcas / tiendas que se sumen al evento.
Cómo saber qué marcas participan
En la web oficial aparecen todas las tiendas que forman parte de la edición y se pueden ver de acuerdo al rubro, una por una. Por ejemplo, en electrónica marcas como Samsung, Fravega, también Mercado Libre o Easy y Sodimac, farmacias, supermercados, indumentaria Adidas y más.
Desde grandes hasta pequeñas marcas se sumaron este año. En viajes y turismo, según la agencia Almundo, en los últimos 45 días, las búsquedas y reservas se concentran fuertemente entre las fiestas de fin de año y fines de febrero. El 87% de los viajeros está buscando vuelos y paquetes internacionales, frente a un 13% que se inclina por cabotaje.
Los destinos más elegidos son Río de Janeiro, Cancún, Madrid, Miami y Punta Cana. Brasil lidera con Río a la cabeza, seguido por Buzios y Florianópolis.
En el plano local destacan Bariloche, Puerto Iguazú, Mendoza, Salta y Ushuaia. "Nos estamos preparando con las mejores promociones", aseguraron.
Para el CyberMonday, Almundo ofrecerá tarifas preferenciales, códigos de descuento en pasajes aéreos, paquetes y circuitos, estadías en el extranjero y descuentos especiales en hoteles nacionales con la posibilidad de financiarlos en cuotas sin interés con tarjeta de crédito.
