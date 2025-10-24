CyberMonday: Cuándo arranca, qué marcas participan y descuentos

image

Desde grandes hasta pequeñas marcas se sumaron este año. En viajes y turismo, según la agencia Almundo, en los últimos 45 días, las búsquedas y reservas se concentran fuertemente entre las fiestas de fin de año y fines de febrero. El 87% de los viajeros está buscando vuelos y paquetes internacionales, frente a un 13% que se inclina por cabotaje.

Los destinos más elegidos son Río de Janeiro, Cancún, Madrid, Miami y Punta Cana. Brasil lidera con Río a la cabeza, seguido por Buzios y Florianópolis.

En el plano local destacan Bariloche, Puerto Iguazú, Mendoza, Salta y Ushuaia. "Nos estamos preparando con las mejores promociones", aseguraron.

Para el CyberMonday, Almundo ofrecerá tarifas preferenciales, códigos de descuento en pasajes aéreos, paquetes y circuitos, estadías en el extranjero y descuentos especiales en hoteles nacionales con la posibilidad de financiarlos en cuotas sin interés con tarjeta de crédito.

