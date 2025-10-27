Bank of America: El dólar estará a $1.450 en diciembre

El banco también sostiene que el sistema de “bandas cambiarias” podría mantenerse por ahora, pero su sostenimiento dependerá de un aumento real de ingresos en moneda extranjera.

Tasas de interés y deuda

Más allá del tipo de cambio, el reporte proyecta que las tasas locales —en pesos y en dólares— podrían experimentar una fuerte caída. BofA estima que las tasas reales caerán por debajo del 10 % en los próximos días, lo que abriría un camino hacia la recuperación de la actividad económica.

De cumplirse este escenario, Argentina podría recuperar el acceso a los mercados internacionales para emitir deuda. Hoy el riesgo país cayó a 652 puntos básicos.

Un escenario político que favorece a LLA

El informe recalca que la victoria legislativa de Milei y LLA—junto al apoyo del PRO— logró ganar en 16 provincias clave y alcanzar una posición cercana a la mayoría parlamentaria. Esta nueva correlación de fuerzas permite al oficialismo contar con mayor margen para impulsar reformas económicas, lo que alivia la percepción de riesgo en los mercados y justifica las revisiones de BofA.

Riesgos

Pese al optimismo, BofA advierte que el éxito del escenario planteado dependerá de que se aprueben las reformas, que se mantenga la gobernabilidad y que se logre una recuperación de reservas. Un fracaso en cualquiera de esos frentes podría revertir las expectativas.

