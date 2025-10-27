La euforia por Milei no quitó el apetito por el dólar

image

Desde la consultora 1816 advirtieron que el Gobierno enfrenta un dilema. Si pone un piso al tipo de cambio, evitará una sobrerreacción y podrá recomponer reservas. Si decide dejarlo caer, castigará a quienes se dolarizaron. Además, recordaron que el mercado llegó a las elecciones con un nivel muy alto de dolarización en spot, futuros y bonos dólar linked, y que la liquidez en pesos sigue siendo extremadamente baja.

"Si el BCRA no emite en los próximos días, la falta de liquidez será total", señalaron en su informe.

La doble apuesta entre dólar linked y futuros

El Banco Central enfrenta una semana clave. Este martes se definirá el tipo de cambio con el que se pagarán más de US$3.000 millones de la Letra D31O5, una cifra que vuelve estratégica la cotización oficial. Una baja del dólar aliviaría la carga del Tesoro y permitiría al BCRA obtener ganancias en el mercado de futuros, donde mantiene una posición vendida cercana a US$7.000 millones.

Según cálculos de 1816, si el Central no emite pesos, la ganancia contable por sus posiciones podría superar un billón de pesos en un solo día. Sin embargo, una contracción tan brusca dejaría al sistema financiero casi sin liquidez, algo que podría complicar el funcionamiento del mercado monetario.

El economista Lorenzo Sigaut Gravina, de Equilibra, señaló que el Gobierno tiene incentivos para permitir un dólar más bajo en el corto plazo. “Por un lado, los vencimientos de los bonos dólar linked presionan al Tesoro, y por otro, los futuros juegan a favor del BCRA.

Pero también hay una necesidad urgente de recomponer reservas para cumplir con el FMI.

Lo más probable es que dejen correr un poco el tipo de cambio y luego salgan a comprar”, sostuvo.

Reservas, metas y señales al Fondo

La brecha entre las metas acordadas con el Fondo Monetario y el nivel actual de reservas sigue siendo amplia. Los últimos reportes indican que el BCRA se mantiene muy por debajo de los objetivos trimestrales, incluso tras los desembolsos del Tesoro de Estados Unidos y la línea de apoyo de US$20.000 millones anunciada por Scott Bessent.

El economista Orlando Ferreres planteó que una “flotación sucia” sería el camino más razonable en este contexto.

Consideró que permitir cierta flexibilidad en el tipo de cambio, interviniendo solo cuando haya desvíos extremos, permitiría acumular reservas y dar estabilidad al mercado.

Tasas elevadas y una plaza con poco oxígeno

Las tasas cortas se mantuvieron en niveles muy altos. La caución a un día operó en 66%, mientras que el repo se sostuvo en 85%, según Target de Mercado. Los operadores coinciden en que el exceso de demanda de cobertura previo a las elecciones se revirtió con fuerza, aunque no lo suficiente como para normalizar la liquidez.

En el segmento de futuros, las posiciones más cortas también reflejaron el cambio de clima. El dólar a diciembre cayó 3,5% y cerró cerca de $1.435, mientras que las posiciones largas retrocedieron. En el mercado se descuenta que Luis Caputo permitirá una baja moderada del tipo de cambio en los próximos días para aprovechar su posición en futuros y los vencimientos vinculados al dólar.

Un nuevo tablero político y económico

La contundente victoria libertaria fue interpretada como un respaldo al rumbo económico del Gobierno y al esquema de bandas cambiarias. Para los analistas, el resultado otorga margen político para acelerar reformas, aunque no resuelve los problemas estructurales.

El economista Claudio Caprarulo, de Analytica, señaló que el nuevo escenario “abre una caja de herramientas más amplia”, pero advirtió que “las modificaciones del programa siguen siendo necesarias”.

El desafío, según dijo, será sostener el equilibrio fiscal y la disciplina monetaria sin frenar la recuperación de la actividad.

Por su parte, Andrés Reschini, de F2 Soluciones Financieras, destacó que la prioridad del Gobierno debe ser la acumulación de reservas. A su entender, la fuerte victoria permite retomar la estrategia de recomposición, aunque en el corto plazo se verá un reacomodo brusco por el desarme de posiciones en dólares.

Entre la euforia y la cautela

El interrogante central en la City es si el Gobierno saldrá a comprar divisas o si dejará que el dólar siga corrigiendo. Una caída del tipo de cambio oficial beneficia al Tesoro y al BCRA por su posición en derivados, aunque podría erosionar parte de la competitividad cambiaria.

A pesar del entusiasmo en los mercados de renta fija y variable, la demanda de cobertura sigue viva. Los inversores saben que las próximas semanas estarán marcadas por la política monetaria, los vencimientos en dólares y las negociaciones con el FMI.

La jornada dejó una señal clara. La victoria de Milei descomprimió tensiones, pero no eliminó la incertidumbre.

El dólar se mantuvo firme en un contexto de liquidez ajustada y expectativas cruzadas.

Para Caputo, el desafío inmediato será transformar la euforia electoral en estabilidad cambiaria, sin perder la oportunidad de fortalecer las reservas.

El Gobierno, con la legitimidad reforzada por las urnas, enfrenta su primera gran decisión del nuevo ciclo político. O aprovecha el envión para acumular divisas o deja que el mercado corrija solo.

En cualquier caso, el mensaje del mercado volvió a ser el mismo. La confianza no se gana con discursos ni resultados electorales. Se gana con reservas y consistencia económica.

