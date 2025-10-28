En Boca festejan la picardía de Leandro Paredes y Úbeda mira para otro lado

Boca goleó a Barracas Central 1-3 y se metió en puestos de Copa Libertadores

Boca se impuso 3-1 ante Barracas Central en el partido postergado de la duodécima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional, en un encuentro que cambió completamente en el segundo tiempo.

El marcador lo abrió Rodrigo Insúa para el “Guapo” a los 20’ del primer tiempo y en el complemento, Milton Giménez marcó un doblete a los ocho y diez minutos, mientras que Miguel Merentiel culminó la victoria a los 21’ para el “Xeneize”.

Con este triunfo, Boca logró revertir un partido que se había complicado en el arranque y volvió a meterse en la pelea por los puestos de clasificación al playoff con 20 unidades en la tercera posición. Además, también se encuentra dentro de los puestos de Copa Libertadores en la Tabla Anual.

Barracas, por su parte, se queda en la décima posición con 18 unidades y a falta de tres fechas está afuera de los playoffs.

Embed - BARRACAS CENTRAL 1 - 3 BOCA | Resumen del partido | #TorneoBetano Clausura 2025

