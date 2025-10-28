Boca se enfoca en el Superclásico frente a River tras la goleada que le propinó a Barracas Central 1-3 de visitante y festeja la avivada de Leandro Paredes luego de recibir su quinta tarjeta amarilla, no estará presente en el duelo ante Estudiantes de La Plata.
TORNEO CLAUSURA 2025
En Boca festejan la picardía de Leandro Paredes y Úbeda mira para otro lado
Boca le apunta fuerte al Superclásico frente a River tras la victoria ante Barracas Central 1-3 y festeja la picardía de Leandro Paredes.
En el comienzo del partido, Rafael Barrios fue amonestado en el conjunto local mientras que el segundo fue el capitán del Xeneize. Una decisión que para algunos fue considerada desacertada, pero que no tuvo ninguna incidencia en el desarrollo de su juego que fue clave para conseguir una victoria que permite recuperar una posición de privilegio en la tabla anual.
Boca le apunta al Superclásico ante River y Leandro Paredes no se lo quiere perder
La amonestación a Paredes le permite frenar un partido, debido a que acumula cinco tarjetas amarillas en el Torneo Clausura. Esto lo deja afuera del encuentro ante Estudiantes de La Plata, pero le permitirá asegurarse la titularidad de cara al Superclásico con River en el marco de la fecha 15. Un duelo que está reservado para el campo de juego de la Bombonera.
Había una gran expectativa de si el capitán iba a optar o no por la búsqueda de una amonestación que le permita cumplir la fecha de suspensión. Algo que en algunos casos es advertido por los árbitros que pueden decidir no presentar la tarjeta o dejar que se acumulen infracciones para luego exponer en el aire la presencia de la credencial roja. Una sanción que puede decantar en varias fechas de sanción.
¿Qué fue lo que dijo Claudio Úbeda de la amonestación a Leandro Paredes?
Tras el partido, el técnico Claudio Úbeda habló sobre la sanción a Paredes que cumplirá ante el Pincha el próximo fin de semana. “No tener a Leandro en campo es una lástima. Sabíamos que ese riesgo lo íbamos a tener y lamentablemente ocurrió hoy”, deslizó Úbeda.
Boca goleó a Barracas Central 1-3 y se metió en puestos de Copa Libertadores
Boca se impuso 3-1 ante Barracas Central en el partido postergado de la duodécima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional, en un encuentro que cambió completamente en el segundo tiempo.
El marcador lo abrió Rodrigo Insúa para el “Guapo” a los 20’ del primer tiempo y en el complemento, Milton Giménez marcó un doblete a los ocho y diez minutos, mientras que Miguel Merentiel culminó la victoria a los 21’ para el “Xeneize”.
Con este triunfo, Boca logró revertir un partido que se había complicado en el arranque y volvió a meterse en la pelea por los puestos de clasificación al playoff con 20 unidades en la tercera posición. Además, también se encuentra dentro de los puestos de Copa Libertadores en la Tabla Anual.
Barracas, por su parte, se queda en la décima posición con 18 unidades y a falta de tres fechas está afuera de los playoffs.
