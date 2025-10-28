Estupor en River Plate: Dicen que Enzo Pérez fue estafado por su representante

Tal como adelantó Villagra, esto hizo que el vínculo entre las partes termine, justo antes de que Pérez tenga que ver cómo y dónde continúa su carrera.

El periodista de AZZ, agregó también que Gastón Fernández, ex futbolista de Estudiantes y San Lorenzo, entre otros, habría sufrido algo similar.

Lo cierto en todo esto, es que Enzo Pérez tiene contrato en el Millonario hasta diciembre de este 2025 y la conversación por la renovación o no renovación de contrato, seguramente deba ser con el propio Enzo, debido a que ahora no tiene intermediario.

La continuidad de River Plate

Está claro que ha sido un mal año del Millonario y los resultados así lo indican. Ha sufrido lo siguiente:

Subcampeón de la Supercopa Internacional: derrota por penales ante Talleres de Córdoba

Eliminado en cuartos de final Torneo Apertura de la Liga Profesional: derrota por penales ante Platense

Eliminado en fase de grupos del Mundial de Clubes

Eliminado en cuartos de final Copa Libertadores: derrotas ante Palmeiras (1-2 y 3-1)

Eliminado en semifinales de Copa Argentina: derrota por penales ante Independiente Rivadavia

Lo único que le queda al club de Núñez, es el Torneo Clausura. El conjunto de Gallardo está quinto en su zona con 21 puntos, a seis de los punteros Rosario Central y Deportivo Riestra.

Embed

Con la victoria de ayer 27 de octubre de Boca Juniors ante Barracas Central, el Millonario quedó tercero en la tabla anual. Es decir, estaría disputando el repechaje.

El próximo partido para River, será el domingo 2 de noviembre ante Gimnasia de La Plata desde las 20:30 horas en el Estadio Monumental. Una semana más tarde, enfrentará a Boca en la Bombonera.

+ EN GOLAZO 24

Pablo Carrozza, Fino Yossen y una clase de cómo no hacer periodismo

Trágico: un jugador del Inter atropelló y mató a un anciano en silla de ruedas

Leonardo Astrada no tiene dudas: "Marcelo Gallardo es el responsable" del fracaso de River