River Plate pasa un mal momento futbolístico y Marcelo Gallardo se asume como uno de los máximos responsables. Seguramente varios referentes dejen el plantel del Millonario a fin de año pero hay sorpresa en el club de Núñez por lo que dicen sobre Enzo Pérez y su representante.
Estupor en River Plate: Dicen que Enzo Pérez fue estafado por su representante
River Plate atraviesa diferentes problemas pero hay sorpresa por lo que pasó con Enzo Pérez y su representante. ¿Fue estafado el ex Estudiantes?
El mediocampista habría sufrido una estafa de Juan Pablo Rossi, quien fue su representante a lo largo de toda su carrera. ¿Qué es lo que habría pasado?
Enzo Pérez y la supuesta estafa de su representante
Ayer 27 de octubre, el periodista de TyC Sports Damián Villagra, sorprendió con un tuit y luego el periodista Renzo Pantich habló sobre el tema en Cuidemos el Fútbol y sus habituales micro informativos.
Luego, Pantich agregó que el agente habría cobrado un premio de River en nombre del jugador y nunca le dio el dinero a Enzo.
Tal como adelantó Villagra, esto hizo que el vínculo entre las partes termine, justo antes de que Pérez tenga que ver cómo y dónde continúa su carrera.
El periodista de AZZ, agregó también que Gastón Fernández, ex futbolista de Estudiantes y San Lorenzo, entre otros, habría sufrido algo similar.
Lo cierto en todo esto, es que Enzo Pérez tiene contrato en el Millonario hasta diciembre de este 2025 y la conversación por la renovación o no renovación de contrato, seguramente deba ser con el propio Enzo, debido a que ahora no tiene intermediario.
La continuidad de River Plate
Está claro que ha sido un mal año del Millonario y los resultados así lo indican. Ha sufrido lo siguiente:
Subcampeón de la Supercopa Internacional: derrota por penales ante Talleres de Córdoba
Eliminado en cuartos de final Torneo Apertura de la Liga Profesional: derrota por penales ante Platense
Eliminado en fase de grupos del Mundial de Clubes
Eliminado en cuartos de final Copa Libertadores: derrotas ante Palmeiras (1-2 y 3-1)
Eliminado en semifinales de Copa Argentina: derrota por penales ante Independiente Rivadavia
Lo único que le queda al club de Núñez, es el Torneo Clausura. El conjunto de Gallardo está quinto en su zona con 21 puntos, a seis de los punteros Rosario Central y Deportivo Riestra.
Con la victoria de ayer 27 de octubre de Boca Juniors ante Barracas Central, el Millonario quedó tercero en la tabla anual. Es decir, estaría disputando el repechaje.
El próximo partido para River, será el domingo 2 de noviembre ante Gimnasia de La Plata desde las 20:30 horas en el Estadio Monumental. Una semana más tarde, enfrentará a Boca en la Bombonera.
