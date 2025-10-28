Leonardo Astrada no tiene dudas: "Marcelo Gallardo es el responsable" del fracaso de River

Pese a sus cuestionamientos, Leonardo Astrada reconoció la trayectoria de Gallardo, aunque subrayó que los resultados son los que sostienen su continuidad: “Dependés de resultados. No hubo ningún cambio. Tiene la espalda que cualquier otro no, por eso sigue”.

Con estas declaraciones, el histórico mediocampista se sumó al debate sobre el presente de River, que atraviesa uno de los momentos más difíciles del ciclo Gallardo, marcado por las eliminaciones en la Copa Libertadores y la Copa Argentina, y un nivel futbolístico que preocupa a los hinchas.

Independiente Rivadavia eliminó a River en penales y jugará su primera final de la Copa Argentina

River cayó por penales ante Independiente Rivadavia de Mendoza en el enfrentamiento por la semifinal de la Copa Argentina, jugado en la noche de este último viernes 24/10 en Córdoba.

Durante los 90’ reglamentarios, River desplegó su habitual estrategia ofensiva. El equipo de Marcelo Gallardo tuvo el control del balón, generó numerosas oportunidades claras de gol y logró acercarse con insistencia al arco rival.

Sin embargo, las imprecisiones en la definición y la destacada actuación del arquero rival mantuvieron el marcador en cero, dejando al “Millonario” con la frustración de no haber podido abrir el juego en tiempo regular.

La tanda de penales fue un verdadero drama, con idas y vueltas que mantuvieron la tensión hasta el último disparo. Ambos equipos convirtieron y fallaron sus intentos, pero finalmente Villa, con sangre fría, sentenció la serie y le dio a Independiente de Rivadavia un logro histórico. La eliminación representa un golpe duro para River, que se encontraba ilusionado con llegar a la final, mientras que la “Lepra” celebró un triunfo que quedará marcado en la historia del club.

Este resultado deja en evidencia la creciente competitividad de los equipos del interior del país, capaces de enfrentarse de igual a igual con los grandes del fútbol argentino. Independiente de Rivadavia se prepara ahora para disputar su primera final de la Copa Argentina, mientras que River deberá replantearse su estrategia para los próximos compromisos, en busca de recuperar protagonismo en los torneos nacionales.

¿Qué necesita River para clasificarse a la Copa Libertadores 2026?

La derrota ante Independiente Rivadavia no solo le impidió a River volver a una final en la Copa Argentina después de seis años, sino que también le quitó una de las oportunidades para clasificarse a la próxima Copa Libertadores.

Eliminado del certamen, el equipo de Marcelo Gallardo deberá enfocarse en el Torneo Clausura y en la tabla anual, donde aún conserva chances concretas de obtener su boleto al máximo torneo continental.

¿Cómo se encuentra River en la Tabla Anual?

Con Rosario Central ya clasificado tras vencer a Sarmiento en Junín, la tabla anual ofrece dos plazas directas y una a la Fase 2. Actualmente, el “Millonario” se ubica segundo con 52 puntos y +20 de diferencia de gol, seguido muy de cerca por Argentinos Juniors (51 unidas y también la misma cantidad de goles).

Muy cerca se encuentran Deportivo Riestra -con 51 puntos y +15 tantos- y Boca -con 50 unidades, +22 goles y un partido menos-. El conjunto de Núñez tiene por delante los duelos ante Gimnasia (local), Boca (visitante) y Vélez (visitante).

Los próximos compromisos de River de cara a un nuevo Superclásico con Boca

En caso de ganar los tres, asegurará su clasificación sin depender de otros resultados, sobre todo si se impone en el Superclásico en La Bombonera, el domingo 9 de noviembre, que puede ser determinante en la pelea por los cupos.

Aun así, existen escenarios favorables si no logra sostener su posición actual, ya que en caso de que Argentinos Juniors, finalista de la Copa Argentina, supere a River en la tabla y luego se consagre campeón de la Copa Argentina, liberará un lugar en la clasificación continental.

Lo mismo sucedería si Rosario Central, ya con plaza asegurada, gana el Torneo Clausura o si el título queda en manos de otro equipo que también tenga su cupo garantizado. En todos los casos, River podría terminar cuarto en la anual y aún así ingresar por arrastre de plazas.

Otra posibilidad es ganar el Torneo Clausura, donde el “Millonario” marcha quinto en el Grupo B con buenas chances de meterse en los playoffs. En caso de lograr avanzar y coronarse, obtendría la clasificación directa a la fase de grupos de la Libertadores y cerraría el año con un título.

Por lo pronto, River se enfrentará a Gimnasia el domingo a las 20.30 horas en el estadio Monumental, en el marco de la decimocuarta fecha del torneo local.

La Copa Argentina tendrá nuevo campeón: Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia son los finalistas

La Copa Argentina 2025 ya tiene a sus protagonistas confirmados. Argentinos Juniors superó a Belgrano en semifinales, mientras que Independiente Rivadavia dio el gran golpe al eliminar a River y meterse en la final.

De esta manera, el torneo garantizará un nuevo campeón, ya que ninguno de los dos clubes logró consagrarse anteriormente en esta competencia.

El formato de la definición mantendrá la misma modalidad que en el resto del certamen: si al cabo de los 90 minutos el marcador termina igualado, el título se resolverá directamente por penales.

Aún no hay confirmación oficial sobre la sede ni la fecha del encuentro, aunque el calendario histórico sugiere que la final podría disputarse durante la segunda semana de diciembre.

En las últimas ediciones, los escenarios elegidos incluyeron el Malvinas Argentinas de Mendoza, el Madre de Ciudades de Santiago del Estero, el Ciudad de Lanús y el 5 de Abril de Santa Fe, lo que deja abierta la posibilidad de que la organización determine el estadio según los finalistas.

Argentinos Juniors buscará sumar un nuevo título nacional a su historia, mientras que Independiente Rivadavia, uno de los grandes protagonistas del ascenso reciente, intentará lograr el primer título de su historia a nivel nacional y reafirmar el gran momento que vive el fútbol mendocino.

Por cuarto año consecutivo, la Copa Argentina tendrá nuevo campeón -el año pasado fue Central Córdoba de Santiago del Estero que venció a Vélez- y anteriormente habían sido Estudiantes de La Plata y Patronato. Esto vuelve a mostrar que cualquier equipo puede ganarla y tener la posibilidad de jugar la tan deseada Copa Libertadores.

Más notas de Golazo24

Revuelo contra la AFA: suspicacias y quejas por el día de la final de la Copa Argentina

Barracas 1-3 Boca: El "Xeneize" derrotó al "Guapo"

Premier League: No habrá "Boxing Day" este año

San Lorenzo alcanzó un negro récord: es el 2do club con más inhibiciones del continente

Última advertencia a los chilenos por el choque entre Lanús y Universidad de Chile

El Kily González se hartó de la crisis interna y pegó el portazo en Platense