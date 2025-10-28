Trágico: un jugador del Inter atropelló y mató a un anciano en silla de ruedas

Italia. El arquero suplente de Inter de Milán, Josep Martínez, protagonizó un trágico accidente este martes 28 de octubre. El portero atropelló y mató accidentalmente a un anciano de 81 años en las inmediaciones del centro de entrenamiento del club.
Según el medio La Repubblica, el hombre de 81 años, que se trasladaba en silla de ruedas, falleció en el acto tras haber sufrido un malestar y haber invadido el carril contrario. Además, según el portal citado, el impacto fue extremadamente violento y sucedió cerca del centro de entrenamiento del club.
A los pocos instantes de ocurrido el lamentable suceso, una ambulancia aérea de Como, como así también una de la Cruz Roja de Saronno y los Carabineros de Cantù se hicieron presentes en el lugar del accidente vehicular, según reportó el medio Qui Como, quien también aseguró que el arquero del Nerazzurri resultó ileso, pero estaba profundamente afectado por el incidente.
Tras lo ocurrido, y para poder realizar mayores investigaciones de lo ocurrido, las autoridades de seguridad cerraron las calles. Por su parte, el entrenador del Internazionale, Cristian Chivu, suspendió la rueda de prensa y el futbolista con pasado en RB Leipzig no formará parte del plantel para enfrentar a Fiorentina por la fecha 9 de la Serie A, a disputarse este miércoles 29 de octubre.
Quién es Josep Martínez, el arquero del Inter que protagonizó un trágico accidente
Josep Martínez Riera (Alzira, España, 27 de mayo de 1998) es el arquero suplente del Inter de Milán. Se formó futbolísticamente en la cantera del FC Barcelona y debutó profesionalmente en Las Palmas, previo paso por el RB Leipzig y el Genoa.
En 2024 llegó al Inter como apuesta de futuro y posible sucesor de Yann Sommer. Su 1,91 m de altura y su buen juego con los pies lo destaca.
Martínez fue internacional con las categorías inferiores de España y recibió su primera convocatoria con la Selección Mayor en 2021.
