Sam Altman lo confirmó: OpenAI promete una IA que reemplaza científicos para 2028

Altman no se guardó nada: confirmó que la empresa se comprometió a invertir 30 gigavatios de infraestructura durante los próximos años. ¿Cuánto es eso en plata? Una obligación financiera de 1,4 billones de dólares. Así, con catorce ceros.

image

La estrategia es doble: innovación algorítmica continua y escalar brutalmente el poder de cómputo. Pachocki sostiene que los sistemas de aprendizaje profundo están a menos de una década de alcanzar la "superinteligencia": sistemas más inteligentes que los humanos en un gran número de acciones críticas.

Si OpenAI cumple su promesa, la ciencia como la conocemos podría cambiar para siempre.

