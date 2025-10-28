Magnesio: Posibles efectos secundarios que nadie te cuenta

A esto se le conoce como hipermagnesemia, y significa que la persona tiene un nivel alto de magnesio en la sangre.

Aunque esto es poco frecuente, los expertos indican que puede ocurrir, sobre todo, en caso de tener enfermedad renal aguda o crónica, ya que los riñones no pueden eliminar el exceso de magnesio como lo hacen los riñones de las personas sanas.

El exceso de magnesio también se puede presentar al superar el límite máximo de magnesio proveniente de suplementos dietéticos y medicamentos.

Esto es diferente al magnesio de la dieta, ya que expertos dicen que el magnesio que se encuentra naturalmente en los alimentos no hace daño y no hace falta reducir su consumo.

colon intestino Panza dolor Freepik.jpg El exceso de magnesio puede provocar malestar estomacal.

Síntomas de exceso de magnesio

Las personas con hipermagnesemia podrían no presentar síntomas en casos leves, pero en casos más avanzados, el exceso de magnesio puede incluir síntomas digestivos y molestos.

La Clínica Cleveland y la Oficina de Suplementos Dietéticos, de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, detallan los síntomas de exceso de magnesio a los que hay que estar atentos:

Diarrea (heces blandas)

Náuseas

Cólicos estomacales o dolor de estómago

Confusión

Debilidad

Dificultad para respirar

¿El exceso de magnesio es peligroso?

Ahora bien, el consumo extremadamente alto de magnesio o toxicidad por magnesio puede provocar síntomas más graves.

En ese sentido, cuando el nivel de magnesio es demasiado alto, los expertos señalan que se pueden presentar los siguientes síntomas:

Ritmo cardíaco irregular

Paro cardíaco

Modorra

Dolor de cabeza

Constipación

Músculos o vejiga paralizados

Coma

Los especialistas advierten que el exceso de magnesio puede ser mortal, por lo que es importante seguir las indicaciones de los médicos y estar pendientes a cualquier síntoma sospechoso.

