¡OJO!
Magnesio: Posibles efectos secundarios que nadie te cuenta
El magnesio es el mineral que está de moda, pero muchos no saben que puede tener efectos secundarios si se consume demasiado.
También hay evidencia de que el magnesio podría ser útil para combatir el insomnio, las migrañas, la ansiedad y el estreñimiento. Pero, como todo, el magnesio también puede tener efectos secundarios cuando se consume de más o cuando el cuerpo no puede eliminar el exceso.
Entonces, ¿Qué pasa si tomo mucho magnesio? ¿Qué ocurre si hay un exceso de magnesio en el cuerpo? ¿Cuáles son los síntomas de sobredosis de magnesio?
He aquí lo que debes saber sobre la concentración alta de magnesio en la sangre y sus síntomas de advertencia.
¿Qué pasa si tomo mucho magnesio?
El exceso de magnesio es "poco común", "raro" o "poco probable", es lo que dicen los expertos, ya que el cuerpo generalmente elimina las cantidades de magnesio en exceso. Sin embargo, en algunos casos es posible que se presente.
A esto se le conoce como hipermagnesemia, y significa que la persona tiene un nivel alto de magnesio en la sangre.
Aunque esto es poco frecuente, los expertos indican que puede ocurrir, sobre todo, en caso de tener enfermedad renal aguda o crónica, ya que los riñones no pueden eliminar el exceso de magnesio como lo hacen los riñones de las personas sanas.
El exceso de magnesio también se puede presentar al superar el límite máximo de magnesio proveniente de suplementos dietéticos y medicamentos.
Esto es diferente al magnesio de la dieta, ya que expertos dicen que el magnesio que se encuentra naturalmente en los alimentos no hace daño y no hace falta reducir su consumo.
Síntomas de exceso de magnesio
Las personas con hipermagnesemia podrían no presentar síntomas en casos leves, pero en casos más avanzados, el exceso de magnesio puede incluir síntomas digestivos y molestos.
La Clínica Cleveland y la Oficina de Suplementos Dietéticos, de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, detallan los síntomas de exceso de magnesio a los que hay que estar atentos:
- Diarrea (heces blandas)
- Náuseas
- Cólicos estomacales o dolor de estómago
- Confusión
- Debilidad
- Dificultad para respirar
¿El exceso de magnesio es peligroso?
Ahora bien, el consumo extremadamente alto de magnesio o toxicidad por magnesio puede provocar síntomas más graves.
En ese sentido, cuando el nivel de magnesio es demasiado alto, los expertos señalan que se pueden presentar los siguientes síntomas:
- Ritmo cardíaco irregular
- Paro cardíaco
- Modorra
- Dolor de cabeza
- Constipación
- Músculos o vejiga paralizados
- Coma
Los especialistas advierten que el exceso de magnesio puede ser mortal, por lo que es importante seguir las indicaciones de los médicos y estar pendientes a cualquier síntoma sospechoso.
