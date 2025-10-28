YPF concretó la adquisición de la participación de Hidrocarburos del Norte en Refinor, empresa que opera en toda la cadena de valor del transporte y comercialización de combustibles y gas en el norte argentino.
CONTROL TOTAL DE REFINOR
YPF se queda con Hidrocarburos del Norte: ¿Inversión o rescate?
YPF tomó el control de Refinor al asumir el 50 % de las acciones que hasta ahora eran de Hidrocarburos del Norte.
Por lo tanto de ahora en adelante YPF controlará el 100% del paquete accionario de la empresa que continuará como parte del Grupo YPF.
Así las cosas la petrolera de administración estatal se asegura la operación del poliducto que conecta la terminal de despacho de YPF en Montecristo (Córdoba) con el nodo de Refinor en Banda del Río Salí (Tucumán), lo cual agiliza la distribución de combustible al NOA.
Qué más tiene Refinor
Refinor, además, gestiona una red de más de 70 estaciones de servicio distribuidas en Tucumán, Salta, Santiago del Estero, La Rioja, Jujuy, Catamarca y Chaco.
Recordemos que, Hidrocarburos del Norte, es una sociedad del Grupo Integra, holding empresarial argentino con presencia en energía, minería, agroindustria y servicios financieros. Hasta ahora era titular del 50% en Refinor.
La operación se concretó mediante la compra del 50% de las acciones que estaban en manos del grupo Hidrocarburos del Norte (vinculado a Integra/Manzano), por un monto de US$25,2 millones.
Contexto
La refinería de Refinor venía operando con dificultades y pérdidas —en el último ejercicio reportó una pérdida de US$50 millones para YPF
Pese al cierre de la refinería, la compañía continúa activa en el despacho y comercialización de combustibles, y opera el gasoducto Campo Durán – Madrejones, clave para la exportación de gas a Brasil.
