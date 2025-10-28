YPF se queda con Hidrocarburos del Norte: ¿Inversión o rescate?

La operación se concretó mediante la compra del 50% de las acciones que estaban en manos del grupo Hidrocarburos del Norte (vinculado a Integra/Manzano), por un monto de US$25,2 millones.

Contexto

La refinería de Refinor venía operando con dificultades y pérdidas —en el último ejercicio reportó una pérdida de US$50 millones para YPF

Pese al cierre de la refinería, la compañía continúa activa en el despacho y comercialización de combustibles, y opera el gasoducto Campo Durán – Madrejones, clave para la exportación de gas a Brasil.

Más noticias en Urgente24

Cambian los pagos con tarjetas de crédito haciendo uso de esta ley

En la Argentina color violeta, bajar la tasa de interés para aliviar la recesión

Lunes de euforia total, pero muchos advierten: "Ojo, Milei"

Ley de endeudamiento: Buscan dar una "segunda oportunidad" a 11 millones de argentinos

Teatro: 3 obras recomendadas y baratas en Av. Corrientes