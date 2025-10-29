Yuyito González provocó la furia de Yanina Latorre tras cortarle el rostro en una nota

Yanina Latorre se burló del fallido pronóstico electoral de Nancy Pazos

Algunos días previos a que se llevaran las elecciones legislativas nacionales Nancy Pazos se jactó en dejar en claro que el oficialismo no pintaría el país de violeta, le erró por mucho, y Yanina Latorre aprovechó para burlarse de su fallido pronóstico.

Fue en el programa que Yanina Latorre conduce por la pantalla de América TV que cargó sin rodeos contra su colega. En primer lugar puso al aire un informe en el que aparecía la periodista asegurando: "El mapa argentino no se va a pintar de violeta".

"Una visionaria, Nancy", expresó con picardía la comunicadora mientras miraba con atención y entre risas lo vaticinado erróneamente.

Asimismo, más tarde confesó: "Me genera como una irritación, que es la misma que le genero yo a ella".

