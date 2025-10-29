En la noche del martes (28/10) desde el programa Sálvese quien pueda llevaron un móvil hacia La Rural para cubrir un evento en el que se hizo presente Yuyito González, sin embargo al notar desde qué ciclo pretendían hacerle una nota rápidamente se negó para hacer estallar de furia a Yanina Latorre.
"CON ESAS EXTENSIONES PODRIDAS"
Yuyito González provocó la furia de Yanina Latorre tras cortarle el rostro en una nota
Por medio de un móvil, Yanina Latorre tuvo la intención de entrevistar a la expareja del Presidente que se negó rotundamente de entablar un diálogo.
Es que en el momento en que el movilero decidió decirle a la expareja del presidente Javier Milei que desde el auricular iba a escuchar a la conductora para entablar un diálogo no quiso saber nada. "Yani quiere saludarte en el piso", le comentó el cronista a lo que le dijo tajante y con suma ironía: "Bueno, otro día me saluda".
La cara de quien además es la histórica panelista de LAM se transformó y de inmediato apeló a criticar su apariencia física. "Nos pintó la cara. Con esas extensiones podridas", fue lo primero que lanzó luego de que le negaran la entrevista.
Si bien el cronista insistió con el fin de que finalmente se pueda concretar el diálogo se encontró con una pared. "Qué maleducada", sumó posteriormente tratando de disimular su enfado con una incómoda sonrisa. "Mirá, le da nota a Puro show", añadió indignada.
Yanina Latorre se burló del fallido pronóstico electoral de Nancy Pazos
Algunos días previos a que se llevaran las elecciones legislativas nacionales Nancy Pazos se jactó en dejar en claro que el oficialismo no pintaría el país de violeta, le erró por mucho, y Yanina Latorre aprovechó para burlarse de su fallido pronóstico.
Fue en el programa que Yanina Latorre conduce por la pantalla de América TV que cargó sin rodeos contra su colega. En primer lugar puso al aire un informe en el que aparecía la periodista asegurando: "El mapa argentino no se va a pintar de violeta".
"Una visionaria, Nancy", expresó con picardía la comunicadora mientras miraba con atención y entre risas lo vaticinado erróneamente.
Asimismo, más tarde confesó: "Me genera como una irritación, que es la misma que le genero yo a ella".
