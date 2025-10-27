Tras el triunfo de La Libertad Avanza, las reacciones más picantes de los famosos

image

Nancy Dupláa, por su parte, publicó una imagen de integrantes de J.P. Morgan celebrando, dejando entrever que estos resultados favorecen a los grandes intereses financieros internacionales.

image Griselda Siciliani, Nancy Dupláa y Marcelo Tinelli usaron la cultura y críticas al liderazgo para interpretar la elección. Sus publicaciones combinan análisis político, nostalgia cultural y observación social.

Marcelo Tinelli, en cambio, apuntó directo al liderazgo de Cristina Kirchner: "Hasta que no termine esto de que todo depende de ella, que hay que ir a consultarle para donde ir; hasta que no se acabe su ‘liderazgo’, el peronismo no va a conectar con la gente, y no hay posibilidades que el partido más popular, sea una alternativa lógica y honesta para gobernar".

En conjunto, estas reacciones muestran que el espectáculo argentino no se limita a opinar sobre elecciones, sino que las convierte en un lugar para exponer emociones, posicionamientos políticos, conexiones con el poder y críticas sociales, mientras mezcla humor, nostalgia cultural y análisis directo sobre lo que viene en el país.

