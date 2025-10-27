Minutos después de que se confirmara la victoria de La Libertad Avanza, las redes del espectáculo argentino explotaron con comentarios, chicanas y referencias inesperadas más allá de la política. Las elecciones legislativas de 2025 se convirtieron en un escenario de humor, crítica y memoria cultural, donde cada posteo parecía tener su propio análisis del país y de lo que viene.
MEMES, HUMOR Y CHICANAS
Tras el triunfo de La Libertad Avanza, las reacciones más picantes de los famosos
Famosos en llamas: las redes explotaron con ironías, críticas y memes tras la victoria de La Libertad Avanza en las elecciones. ¿Qué se viene ahora?
Chicanas, ironías y miradas personales
Luciana Salazar fue de las primeras en comentar los resultados y lo hizo con su habitual mezcla de adelanto y análisis improvisado. Pasadas las 18 horas, escribió que "No son muy óptimos los resultados para Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires. No son los que se esperaban. Eso dicen".
Más tarde, cuando la victoria de La Libertad Avanza ya era oficial, subió una imagen de Donald Trump, en clara referencia al acuerdo entre el Gobierno y Estados Unidos, una manera directa de poner la política local en un contexto internacional y político de manera simbólica.
Yanina Latorre también aprovechó los datos oficiales para ironizar sobre Nancy Pazos, expareja de Diego Santilli, quien supuestamente había dicho que se iría del país si ganaba LLA: "¿Ya sacaste pasaje?" y en otro tuit agregó: "Avisame y te llevo a Ezeiza". En su estilo habitual, Latorre convirtió la elección en un terreno de chicana personal.
La Libertad Avanza y las lecturas culturales de los famosos
Otros actores eligieron un enfoque más simbólico o reflexivo. Griselda Siciliani compartió una cita de la canción "Superhéroes" de Serú Girán: "Hay un horrible monstruo con peluca que es dueño en parte de esta ciudad de locos. Hace que baila con la banda en la ruta, pero en verdad les roba el oro", un posteo con crítica política y memoria cultural, mostrando que la historia y la cultura popular siguen siendo herramientas para interpretar la actualidad.
Nancy Dupláa, por su parte, publicó una imagen de integrantes de J.P. Morgan celebrando, dejando entrever que estos resultados favorecen a los grandes intereses financieros internacionales.
Marcelo Tinelli, en cambio, apuntó directo al liderazgo de Cristina Kirchner: "Hasta que no termine esto de que todo depende de ella, que hay que ir a consultarle para donde ir; hasta que no se acabe su ‘liderazgo’, el peronismo no va a conectar con la gente, y no hay posibilidades que el partido más popular, sea una alternativa lógica y honesta para gobernar".
En conjunto, estas reacciones muestran que el espectáculo argentino no se limita a opinar sobre elecciones, sino que las convierte en un lugar para exponer emociones, posicionamientos políticos, conexiones con el poder y críticas sociales, mientras mezcla humor, nostalgia cultural y análisis directo sobre lo que viene en el país.
