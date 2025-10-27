El domingo (26/10) se llevaron a cabo las elecciones legislativas nacionales, el gobierno de Javier Milei resultó ser el gran ganador y Alejandro Fantino les habló a los militantes libertarios en su canal de streaming Neura e hizo una fuerte advertencia tras comprarlo con el expresidente Mauricio Macri.
ANÁLISIS POST ELECCIONES
Alejandro Fantino comparó a Milei con Macri y le hizo una fuerte advertencia: "Ojo"
Alejandro Fantino le habló directamente a los votantes libertarios y les advirtió que el Presidente no debe malentonarse tras la victoria a nivel nacional.
"Esta la mesa servida para que Argentina saque las leyes que necesita y que haya un cambio profundo en serio", expresó con seriedad mirando a cámara ante su público, en gran parte oficialista, luego de la rotunda victoria en las urnas.
Sin embargo, posteriormente, hizo una particular aclaración: "Ahora sí se abrieron las aguas del Mar Rojo. Ojo que a Macri también se les abrieron las aguas del Mar Rojo y casi se va antes". Su comentario se remitió a cuando el expresidente obtuvo un resultado alentador en 2019 durante la mitad de su mandato y finalmente en 2021 perdió ante Alberto Fernández lo que iba a ser su reelección.
"Ojo porque es muy difícil decidir en el triunfo. Es más fácil tomar decisiones en las derrotas que en el triunfo. Vuelven 'los amigos del campeón', vuelve otra vez el ego. Ojo", repitió firmemente dejando en claro que para que continúe por el sendero de la victoria deberá calmarse y entablar diálogo con aquellos sectores de la oposición con los que puede hacer acuerdo de cara a las reformas pretendientes.
Alejandro Fantino rompió en pedazos a José Luis Espert
Es preciso destacar que cuando salió a la luz el escándalo que protagonizó José Luis Espert, quien fue acusado de recibir dinero del narcotráfico, Alejandro Fantino fue uno de los primeros en romper en pedazos al economista que pretendía competeri en las elecciones.
"Estuvo para el orto la nota de Espert", dijo visiblemente molesto para la bronca de sus seguidores en lo que se destacan un gran número de libertarios luego de la entrevista que había hecho por medio de la pantalla de A24 en la que no negó su vínculo con el presunto narcotraficante Fred Machado.
Además, le pidió a su producción que reproduzcan el momento en que el periodista Santiago Fioriti le hizo la misma pregunta que su colega con el fin de el entrevistado contestara por sí o por no.
"¿Ustedes creen que no lee nadie Clarín y La Nación? El 'ñoño republicano' como decimos siempre que es al que hay que volver a enamorar para que vaya a votar la semana del 26, ese tipo que no fue a votar. ¿No lee Clarín y La Nación?", le preguntó a su audiencia. "Desenfoca la campaña", aseguró de manera acertada teniendo en cuenta que posteriormente bajó su candidatura y Diego Santilli logró la victoria en la provincia de Buenos Aires.
