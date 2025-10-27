Alejandro Fantino comparó a Milei con Macri y le hizo una fuerte advertencia: "Ojo"

Alejandro Fantino rompió en pedazos a José Luis Espert

Es preciso destacar que cuando salió a la luz el escándalo que protagonizó José Luis Espert, quien fue acusado de recibir dinero del narcotráfico, Alejandro Fantino fue uno de los primeros en romper en pedazos al economista que pretendía competeri en las elecciones.

"Estuvo para el orto la nota de Espert", dijo visiblemente molesto para la bronca de sus seguidores en lo que se destacan un gran número de libertarios luego de la entrevista que había hecho por medio de la pantalla de A24 en la que no negó su vínculo con el presunto narcotraficante Fred Machado.

Además, le pidió a su producción que reproduzcan el momento en que el periodista Santiago Fioriti le hizo la misma pregunta que su colega con el fin de el entrevistado contestara por sí o por no.

"¿Ustedes creen que no lee nadie Clarín y La Nación? El 'ñoño republicano' como decimos siempre que es al que hay que volver a enamorar para que vaya a votar la semana del 26, ese tipo que no fue a votar. ¿No lee Clarín y La Nación?", le preguntó a su audiencia. "Desenfoca la campaña", aseguró de manera acertada teniendo en cuenta que posteriormente bajó su candidatura y Diego Santilli logró la victoria en la provincia de Buenos Aires.

