"Quilombo en los mercados" y "humillación": El análisis de Ernesto Tenembaum tras la reunión de Trump y Milei

La pregunta de Ernesto Tenembaum que dejó más dudas que certezas

Es preciso recordar que hace algunos días Ernesto Tenembaum habló sobre el escándalo que vincula a José Luis Espert con el narcotráfico que finalmente lo dejó afuera de las elecciones legislativas nacionales.

"La pregunta es si hay algún tipo de vínculo de Milei con el narcotráfico. Y yo no estoy diciendo que lo haya y como hago la pregunta tampoco que no lo haya. Pero creo que la sucesión de acontecimientos que se están produciendo en este momento en la Argentina obliga a hacerse esa pregunta. Como que cae de cajón", expresó el periodista.

Asimismo, el reconocido comunicador en este punto diferenció a la ministra Patricia Bullrich del líder liberal, teniendo en cuenta que la funcionaria en reiteradas ocasiones pidió las explicaciones pertinentes del asunto.

No obstante, lo llamativo es que Francisco Oneto es el abogado tanto del mandatario nacional como también así de la persona que le transfirió los 200.000 dólares al economista cuando hacía campaña en 2019. "¿Cómo un abogado de alguien que la ministra de Seguridad considera un narco es el abogado del Presidente y al mismo tiempo fue candidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires?", cuestionó.

-----------------------------

