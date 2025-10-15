En la tarde del martes (14/10) el presidente norteamericano Donald Trump se reunió con su par argentino Javier Milei y en medio de una conferencia de prensa que dio con periodistas acreditados en la Casa Blanca dejó en claro que su apoyo a la Argentina dependerá de cómo voten los ciudadanos y Ernesto Tenembaum no lo dejó pasar.
LE SALIÓ EL TIRO POR LA CULATA
"Quilombo en los mercados" y "humillación": El análisis de Ernesto Tenembaum tras la reunión de Trump y Milei
El periodista Ernesto Tenembaum se refirió al encuentro protagonizado por ambos líderes políticos en la Casa Blanca y fue tajante con su conclusión.
A raíz de sus declaraciones, el periodista hizo un duro editorial al respecto y señaló que lo que parecía ser un encuentro favorable para el Gobierno terminó siendo un acto de humillación por parte del mandatario nacional estadounidense.
A través de su programa ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? por Radio con Vos señaló que hay una especie de "megalomanía" por parte del estadounidense teniendo en cuenta que cree que si hace público su apoyo al líder libertario los argentinos lo acompañarán en las urnas.
"Lo que pasa es que Trump dijo 20 veces: 'Si no gana las elecciones yo de ahí me voy'. Y empezó un quilombo en los mercados fenomenal", añadió posteriormente y consideró que lo que era "un día de gloria para Milei" terminó siendo "un día de humillación".
La pregunta de Ernesto Tenembaum que dejó más dudas que certezas
Es preciso recordar que hace algunos días Ernesto Tenembaum habló sobre el escándalo que vincula a José Luis Espert con el narcotráfico que finalmente lo dejó afuera de las elecciones legislativas nacionales.
"La pregunta es si hay algún tipo de vínculo de Milei con el narcotráfico. Y yo no estoy diciendo que lo haya y como hago la pregunta tampoco que no lo haya. Pero creo que la sucesión de acontecimientos que se están produciendo en este momento en la Argentina obliga a hacerse esa pregunta. Como que cae de cajón", expresó el periodista.
Asimismo, el reconocido comunicador en este punto diferenció a la ministra Patricia Bullrich del líder liberal, teniendo en cuenta que la funcionaria en reiteradas ocasiones pidió las explicaciones pertinentes del asunto.
No obstante, lo llamativo es que Francisco Oneto es el abogado tanto del mandatario nacional como también así de la persona que le transfirió los 200.000 dólares al economista cuando hacía campaña en 2019. "¿Cómo un abogado de alguien que la ministra de Seguridad considera un narco es el abogado del Presidente y al mismo tiempo fue candidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires?", cuestionó.
