El domingo (26/10) se llevaron a cabo las elecciones legislativas nacionales y mantuvo expectante al país hasta el momento de los resultados, motivo por el cual los canales emitieron programas especiales haciendo énfasis en lo que fue la jornada electoral y Telefe no fue la excepción.
"NO SE ENOJEN"
Telefe, el gran perdedor de las elecciones: Qué pasó con MasterChef Celebrity
A causa de la demora en el recuento de los votos Telefe debió pegar un volantazo y levantó de su programación reality culinario conducido por Wanda Nara.
Es que si bien priorizaron lo que fue la elección, lo cierto es que en los planes de las autoridades del canal, recientemente comprado por el empresario Marcelo Scaglione, tuvo que pegar un volantazo a último momento y MasterChef Celebrity no salió al aire.
Quien lo comunicó finalmente fue el influencer Grego Rosello mediante el streaming de la señal televisiva: "Hoy no va a haber MasterChef. No se enojen conmigo". Y explicó: "Porque está con la cobertura de las elecciones, pasó algo que no es culpa de Telefe. Se había programado que los resultados estén antes".
Por su parte, Tefi Russo que lo acompañó con la conducción aprovechó para deslizar una crítica luego de aclarar que el día anterior habían estado en un casamiento: "Hoy estábamos un poquito sentidos, hubiéramos preferido saberlo antes". "Les juro que nosotros no tenemos la culpa", añadió posteriormente.
Esteban Mirol explotó contra MasterChef Celebrity: Acusó maltrato y edadismo en Telefe
Desde que inició la nueva edición de MasterChef Celebrity hubo algunos competidores que se destacaron por sobre el resto y ese fue el caso de Esteban Mirol. El conductor desde que hizo su debut, luciendo un casco y antiparras, supo cómo generar repercusión en su participación.
Sin embargo, en este caso, en diálogo con La Nación y dejó en claro que no está conforme con el reality culinario ni con los jurados del programa que se emite por Telefe.
“Los jurados de MasterChef hay cosas que no entienden, porque me imagino que eso tiene que ver con el pueblo, con la gente de a pie”, dijo luego de que criticaran algunas de sus preparaciones.
Asimismo, posteriormente señaló que en el ciclo televisivo hubo edadismo: "A los viejos, mis colegas, nos discriminan permanentemente. Se habla de la discriminación hacia las mujeres o hacia quienes eligen una sexualidad diferente, pero a los viejos se los discrimina y no hay ninguna campaña al respecto”.
