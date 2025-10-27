Telefe, el gran perdedor de las elecciones: Qué pasó con MasterChef Celebrity

Esteban Mirol explotó contra MasterChef Celebrity: Acusó maltrato y edadismo en Telefe

Desde que inició la nueva edición de MasterChef Celebrity hubo algunos competidores que se destacaron por sobre el resto y ese fue el caso de Esteban Mirol. El conductor desde que hizo su debut, luciendo un casco y antiparras, supo cómo generar repercusión en su participación.

Sin embargo, en este caso, en diálogo con La Nación y dejó en claro que no está conforme con el reality culinario ni con los jurados del programa que se emite por Telefe.

“Los jurados de MasterChef hay cosas que no entienden, porque me imagino que eso tiene que ver con el pueblo, con la gente de a pie”, dijo luego de que criticaran algunas de sus preparaciones.

Asimismo, posteriormente señaló que en el ciclo televisivo hubo edadismo: "A los viejos, mis colegas, nos discriminan permanentemente. Se habla de la discriminación hacia las mujeres o hacia quienes eligen una sexualidad diferente, pero a los viejos se los discrimina y no hay ninguna campaña al respecto”.

---------------------

Más noticias en Urgente24

Atentos consumidores: Cómo afectará a tus compras la nueva medida del IVA

Bronca total con Mercado Pago y su comunicado oficial: Qué dijo

Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron recurso de supermercadistas

Javier Milei tiene el mapa violeta para mostrárselo a Donald Trump

El outlet con zapatillas de primera marca a $50.000