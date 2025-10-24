Finalmente Moria Casán fue la elegida por las autoridades de El Trece para competirle al ciclo A la Barbarossa por Telefe y así achicar la gran diferencia que le saca en cuanto a la audiencia. De cara su debut, desde Puro show fueron a buscar su palabra y la diva brindó detalles de cómo será el nuevo programa.
FIEL A SU ESTILO
Moria Casán palpitó su debut en El Trece: "Soy del momentismo absoluto"
De cara a lo que será el estreno del nuevo programa al que apuesta El Trece, la diva habló al respecto y brindó detalles de lo que será el ciclo televisivo.
"Canal 13 es un canal de linaje que adoro porque fue mi primera casa. Acá me trajo Marrone por primera vez en los '70", comenzó diciendo la reconocida artista. "Si es un programa que va a la mañana y va después del noticiero yo supongo que será un magazine de actualidad pero tendrá mi impronta", aclaró.
Asimismo, explicó cómo se prepara y aclaró: "Yo nunca me empiezo a mambear ni a cranear lo que voy a hacer, yo soy del momentismo absoluto". Si bien tratará sobre todo temas de la actualidad adelantó que también habrá espectáculo: "Es lo que más me gusta el espectáculo y el chisme del espectáculo".
Posteriormente aprovechó para referirse a quienes no creen que pueda sostener el hecho de tener que levantarse temprano para trabajar y señaló tajante: "La gente no tiene idea de lo que es mi vida. Yo desde hace más de 50 años que estoy en el teatro, más. Nunca falté por nada. Y yo soy de las pocas personas que usa la mañana, la tarde y la noche. Porque no me quiero perder nada".
Moria Casán reemplazará a María Belén Ludueña que ocupará el lugar de Pampita
Hace algunos días desde El Trece lanzaron el spot del nuevo programa Tarde o temprano que será conducido por María Belén Ludueña. Las imágenes que rápidamente generaron repercusión fueron protagonizadas por la conductora que adelantó cómo será el ciclo televisivo.
"Tarde o temprano te vas a enterar de todo. Te vas a sentir parte. Te vas a sorprender. Te vas a enganchar. Tarde o temprano la actualidad tiene su lugar. Las historias llegan. Vas a estar del otro lado. Todo se conecta. Tu nuevo punto de encuentro. Tarde o temprano, muy pronto, por El Trece", comenta la conductora mirando a cámara haciendo alusión del nombre del proyecto.
Es preciso recordar que desde el canal que pertenece al Grupo Clarín decidieron realizar algunos cambios con el fin de achicar la gran diferencia en los niveles de audiencia que lo separan de su principal competidor: Telefe.
De esta manera, Moria Casán irá por las mañanas y la esposa de Jorge Macri desde noviembre se desempeñará frente a cámara de lunes a viernes desde las 14:45 luego del levantamiento de Los 8 escalones que estuvo comandado, sin éxito, por Pampita luego de lo que fue la salida de Guido Kaczka.
-----------------------------
Más contenido en Urgente 24:
Los cambios que anunció reconocida sala vip en Aeroparque
Aeropuerto de Ezeiza: Atentos por cambios en Migraciones
Bronca total con Mercado Pago y su comunicado oficial: Qué dijo
La Pregunta: ¿Cuántos dólares más puede vender Scott Bessent por la Argentina?
Cuenta regresiva: Milei llega al 26-O en crisis (y con 'bozal')