Moria Casán palpitó su debut en El Trece: "Soy del momentismo absoluto"

Moria Casán reemplazará a María Belén Ludueña que ocupará el lugar de Pampita

Hace algunos días desde El Trece lanzaron el spot del nuevo programa Tarde o temprano que será conducido por María Belén Ludueña. Las imágenes que rápidamente generaron repercusión fueron protagonizadas por la conductora que adelantó cómo será el ciclo televisivo.

"Tarde o temprano te vas a enterar de todo. Te vas a sentir parte. Te vas a sorprender. Te vas a enganchar. Tarde o temprano la actualidad tiene su lugar. Las historias llegan. Vas a estar del otro lado. Todo se conecta. Tu nuevo punto de encuentro. Tarde o temprano, muy pronto, por El Trece", comenta la conductora mirando a cámara haciendo alusión del nombre del proyecto.

Es preciso recordar que desde el canal que pertenece al Grupo Clarín decidieron realizar algunos cambios con el fin de achicar la gran diferencia en los niveles de audiencia que lo separan de su principal competidor: Telefe.

De esta manera, Moria Casán irá por las mañanas y la esposa de Jorge Macri desde noviembre se desempeñará frente a cámara de lunes a viernes desde las 14:45 luego del levantamiento de Los 8 escalones que estuvo comandado, sin éxito, por Pampita luego de lo que fue la salida de Guido Kaczka.

