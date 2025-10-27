Inicio y final: Natalia de la Sota fue novedad y la UCR tocó fondo

Cabe recordar que la candidatura del ex intendente cordobés fue resultado de una feroz interna que nunca se llevó adelante. Todo ello al calor de las especulaciones de sus integrantes respecto a la necesidad o no de una alianza con el oficialismo nacional.

Quien encabezaba las mejores posibilidades para el radicalismo era Rodrigo de Loredo. El diputado, cuya banca no será renovada, quedó atrapado en las negociaciones con Karina Milei y decidió abandonar la lucha interna radical, que quedó despoblada por las maniobras judiciales de Mestre.

Al igual que en 2019, las irresolutas diferencias internas postergaron al radicalismo cordobés al ostracismo electoral, que en este caso condujeron a una auténtica catástrofe en materia de votos (62.847 votos).

De cara al futuro, el panorama radical en Córdoba luce complicado. Con tan solo un dirigente con proyección y una polarización indiscutible, la proyección de cara al 2027 no sería alentadora.

De Loredo Mestre UCR P.jpg Ramón Mestre y Rodrigo de Loredo.

Polarizados

Para el resto de las fuerzas en Córdoba, la polarización resultó un factor ineludible que condicionó sus resultados. Tan solo entre las primeras dos fuerzas se concentraron más de 1.3 millones de votos en una elección con una participación del 66%.

Cabe recordar que la provincia puso en juego nueve bancas en la Cámara baja. De ellas, cinco se fueron para La Libertad Avanza, tres para Provincias Unidas y una para Defendamos Córdoba.

