CÓRDOBA. El éxito electoral de La Libertad Avanza en Córdoba tuvo un ganador detrás de los ganadores: Gabriel Bornoroni. El diputado cordobés fue el encargado del armado electoral a nivel provincial y el impulsor de la apuesta por las “listas puras” que se terminó imponiendo en la lógica de las elecciones legislativas.
Gabriel Bornoroni, el ganador detrás de la victoria violeta en Córdoba
El diputado Gabriel Bornoroni pudo imponer su estrategia y tuvo éxito en Córdoba. Ahora se proyecta hacia el 2027 bajo la sombra de Javier Milei.
Con una imprevista ampliación de cinco bancas en Diputados, la victoria violeta en Córdoba fue uno de los hitos nacionales que le permitió a la Casa Rosada construir un imponente triunfo a nivel país a pesar de los pronósticos negativos en la previa. Allí, la lista encabezada por el ahora diputado Gonzalo Roca se impuso con un 42% de los votos superando ampliamente la lista de Juan Schiaretti (28%), el candidato del Gobierno provincial y rival a vencer.
Las proyecciones previas indicaban que La Libertad Avanza se ubicaría en el podio en Córdoba, aunque por detrás de la propuesta de Provincias Unidas.
De ese escenario, el local más empoderado resultó el propio Bornoroni. Sin socios con quien tener que compartir el crédito electoral, el diputado se mostró confiado por la victoria y logró ratificar su papel de referente central en el ámbito oficialista de la provincia, rol que ostenta con exclusividad tras el cierre de filas dispuesto a mediados de año.
Gabriel Bornoroni victorioso a pesar del declive
La estrategia “pura” que Bornoroni ordenó tuvo serias complicaciones en los meses previos a la campaña. Con el estallido de varios escándalos relacionados a funcionarios del Gobierno nacional, la lista de baja exposición confeccionada por el diputado quedó expuesta a los problemas de agenda del presidente Javier Milei.
A esto último se sumó la expectativa negativa que el mercado mostró y que obligó a la Casa Rosada a centrar los esfuerzos para obtener el apoyo de Estados Unidos. Algo que postergó aún más las necesidades de los libertarios cordobeses, que recién en octubre pudieron caminar junto al presidente en tan solo dos oportunidades.
Sin embargo, esa debilidad quedó saneada con el desarrollo de la campaña en Córdoba, que se mantuvo nacionalizada en casi todo momento. Con el Gobierno provincial metido en el armado de Provincias Unidas a nivel federal, los candidatos libertarios evitaron la confrontación directa con el Centro Cívico a pesar de las críticas y se dispusieron a mantener el eje en la disputa nacional, que se espiralizó luego de la visita de Javier Milei a la Casa Blanca.
De esa forma, y apelando al voto antikirchnerista, la filial local de La Libertad Avanza evitó complicaciones autoinflingidas y no ingresó en el juego provincial que hubiera sido favorable al ex gobernador Schiaretti.
El 2027, una posibilidad
Para Bornoroni, el resultado legislativo de Córdoba significó un boleto casi directo a una candidatura a la gobernación de cara al 2027. Dentro de la mesa chica de los Milei, su nombre habría quedado en una posición privilegiada y en condiciones de eliminar cualquier competidor externo que pretendiera hacerse con el sello presidencial para ese periodo.
Entre esos competidores se podrían mencionar a Luis Juez, socio de campaña pero sin cargo ni competencia en La Libertad Avanza, o el radical Rodrigo de Loredo, quien fue postergado por el cierre libertario.
Hacia el futuro, Bornoroni se adentrará en la tarea de entender cómo encarar el próximo periodo, que resultará diferente por ser una elección ejecutiva. A la vista de los antecedentes (2021-2023), el electorado cordobés es capaz de discernir entre una y otra elección, pudiendo cambiar radicalmente la tendencia en cuestión.
