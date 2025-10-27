Gabriel Bornoroni, el ganador detrás de la victoria violeta en Córdoba

A esto último se sumó la expectativa negativa que el mercado mostró y que obligó a la Casa Rosada a centrar los esfuerzos para obtener el apoyo de Estados Unidos. Algo que postergó aún más las necesidades de los libertarios cordobeses, que recién en octubre pudieron caminar junto al presidente en tan solo dos oportunidades.

Sin embargo, esa debilidad quedó saneada con el desarrollo de la campaña en Córdoba, que se mantuvo nacionalizada en casi todo momento. Con el Gobierno provincial metido en el armado de Provincias Unidas a nivel federal, los candidatos libertarios evitaron la confrontación directa con el Centro Cívico a pesar de las críticas y se dispusieron a mantener el eje en la disputa nacional, que se espiralizó luego de la visita de Javier Milei a la Casa Blanca.

De esa forma, y apelando al voto antikirchnerista, la filial local de La Libertad Avanza evitó complicaciones autoinflingidas y no ingresó en el juego provincial que hubiera sido favorable al ex gobernador Schiaretti.

Gabriel Bornoroni.jpg Bornoroni, Karina y Martín Menem.

El 2027, una posibilidad

Para Bornoroni, el resultado legislativo de Córdoba significó un boleto casi directo a una candidatura a la gobernación de cara al 2027. Dentro de la mesa chica de los Milei, su nombre habría quedado en una posición privilegiada y en condiciones de eliminar cualquier competidor externo que pretendiera hacerse con el sello presidencial para ese periodo.

Entre esos competidores se podrían mencionar a Luis Juez, socio de campaña pero sin cargo ni competencia en La Libertad Avanza, o el radical Rodrigo de Loredo, quien fue postergado por el cierre libertario.

Hacia el futuro, Bornoroni se adentrará en la tarea de entender cómo encarar el próximo periodo, que resultará diferente por ser una elección ejecutiva. A la vista de los antecedentes (2021-2023), el electorado cordobés es capaz de discernir entre una y otra elección, pudiendo cambiar radicalmente la tendencia en cuestión.

