ROSARIO. Luego de una paliza en las urnas, el gobernador, Maximiliano Pullaro, encabezó el acto en el que Provincias Unidas obtuvo dos de las nueve bancas de diputados nacionales que se renovaban en la provincia de Santa Fe. En respaldo a la vicegobernadora, y ahora diputada nacional electa, Gisela Scaglia, el mandatario reconoció la derrota y apuntó al 2027.
SANTA FE SE TIÑÓ DE VIOLETA
Fracaso de Maximiliano Pullaro (Provincias Unidas): ¿Volverá a Javier Milei?
Luego de la paliza electoral, Maximiliano Pullaro, reconoció el triunfo de LLA y apuntó al 2027. Provincias Unidas obtuvo 2 de las 9 bancas en Santa Fe.
Vale recordar que además de Scaglia, por la lista de Provincias Unidas ingresó el actual diputado provincial, Pablo Farías.
"Logramos tener dos bancas de diputados nacionales para Provincias Unidas y para Unidos. Era una elección muy dura, muy difícil, pero sacamos la garra en cada pueblo y en cada ciudad. Hoy podemos decirles a todos los santafesinos, pero también a todos los argentinos, que vamos a tener en el Congreso una diputada y un diputado que van a defender a la industria, al campo, al comercio y, sobre todo, a la provincia invencible de Santa Fe", señaló el radical en un discurso que combinó gratitud y definición política.
Maximiliano Pullaro reconoció el triunfo de LLA
El mandatario sostuvo que la competencia fue "compleja" por la fuerte nacionalización del debate, y felicitó a La Libertad Avanza por haber sido la fuerza más votada en el país.
"Elecciones como esta son muy difíciles para gobiernos provinciales, porque el eje de la discusión se nacionaliza. Pero nosotros hicimos una campaña hablando desde una alternativa: una fuerza política diferente que quiere representar al interior productivo, a la gente que se esfuerza y que todos los días quiere salir adelante", remarcó.
Mirando el 2027
En ese mismo escenario, Pullaro aseguró que el resultado abre una nueva etapa política.
A su vez, destacó que "El país y la Provincia le dijeron no al kirchnerismo". Posterior a ello, dedicó buena parte de su mensaje a la militancia. "Les quiero agradecer a todos los militantes de Provincias Unidas y de Unidos para Cambiar Santa Fe, porque los vi movilizarse con una pasión que pocas veces vi en una campaña electoral. Eso nos une, nos fortalece y nos da mucho futuro trabajando juntos", subrayó.
Otro rumbo
Por su parte, Scaglia, quien encabezó la lista y asumirá su banca en diciembre, definió el resultado como "una elección que habla del camino que la Argentina quiere y necesita".
"Le decimos a toda la Argentina y a toda Santa Fe que vamos a trabajar para que el kirchnerismo no gobierne nunca más. Hicieron una muy mala elección y eso demuestra que el país eligió otro rumbo", agregó.
En ese sentido, indicó que el compromiso de Provincias Unidas será "defender la producción, el campo, el trabajo y el interior productivo". De manera continuada, argumentó: "Vamos a estar en el Congreso discutiendo una reforma laboral, una reforma del Código Penal y una reforma tributaria, porque son temas que la Argentina necesita y no puede seguir postergando. Ojalá haya políticas de sensatez, y ahí estaremos nosotros, con la mirada del interior productivo dando esos debates".
La futura diputada también agradeció a los equipos y a los votantes que respaldaron la propuesta. "Quiero agradecer a todos los que militaron, a cada persona que me abrió la puerta de su casa, y a cada localidad que nos recibió. Vamos a seguir trabajando junto al gobierno de la provincia, porque demostramos que se puede hacer obra pública sin corrupción, que se puede pensar en una mejor educación y dar una batalla grande contra el narcotráfico. Esta provincia sigue siendo la mejor en términos de gestión, y estoy muy orgullosa de representarla", cerró.
Provincias Unidas solo ganó en uno de los 19 departamentos de la provincia, San Javier.
Santa Fe se tiñó de violeta
En línea con el resultado nacional, La Libertad Avanza obtuvo una amplia victoria en la provincia de Santa Fe, alcanzando el 38% de los votos y consolidando su presencia en el Congreso Nacional con cuatro nuevas bancas.
El espacio libertario, impulsado por la figura del presidente Javier Milei, se impuso con claridad en 16 de los 19 departamentos santafesinos, incluida la ciudad de Rosario, y marcó una diferencia considerable respecto a Fuerza Patria, que se ubicó en segundo lugar y consiguió tres escaños. En tercer lugar quedó Provincias Unidas, el frente que reúne a sectores radicales y del socialismo, que logró dos bancas.
En ese marco, los legisladores nacionales de LLA que llegan al Congreso desde el 10 de diciembre son: Agustín Pellegrini, Yamile Vanesa Tomassoni, Juan Pablo Montenegro y Valentina Loana Ravera. Mientras que por Fuerza Patria estarán: Caren Tepp, Agustín Rossi y Alejandrina Borgatta. En cuanto a Provincias Unidas arriban Scaglia y Frías.
