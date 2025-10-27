Fracaso de Maximiliano Pullaro (Provincias Unidas): ¿Volverá a Javier Milei?

Mirando el 2027

En ese mismo escenario, Pullaro aseguró que el resultado abre una nueva etapa política.

"Hoy ponemos el puntapié inicial para empezar a trabajar en un programa de gobierno que nos lleve al 2027. Y como dijimos durante toda la campaña, nosotros vamos a trabajar para que a la República Argentina le vaya muy bien. No nos van a encontrar en el club del helicóptero ni deseando que el país fracase. Vamos a acompañar para que nuestro país pueda crecer, siempre con una mirada en defensa de Santa Fe y del interior productivo".

A su vez, destacó que "El país y la Provincia le dijeron no al kirchnerismo". Posterior a ello, dedicó buena parte de su mensaje a la militancia. "Les quiero agradecer a todos los militantes de Provincias Unidas y de Unidos para Cambiar Santa Fe, porque los vi movilizarse con una pasión que pocas veces vi en una campaña electoral. Eso nos une, nos fortalece y nos da mucho futuro trabajando juntos", subrayó.

image El mandatario destacó el papel de la militancia y ratificó el compromiso del espacio con la defensa del interior productivo. Foto: Gobierno de Santa Fe

Otro rumbo

Por su parte, Scaglia, quien encabezó la lista y asumirá su banca en diciembre, definió el resultado como "una elección que habla del camino que la Argentina quiere y necesita".

"Le decimos a toda la Argentina y a toda Santa Fe que vamos a trabajar para que el kirchnerismo no gobierne nunca más. Hicieron una muy mala elección y eso demuestra que el país eligió otro rumbo", agregó.

En ese sentido, indicó que el compromiso de Provincias Unidas será "defender la producción, el campo, el trabajo y el interior productivo". De manera continuada, argumentó: "Vamos a estar en el Congreso discutiendo una reforma laboral, una reforma del Código Penal y una reforma tributaria, porque son temas que la Argentina necesita y no puede seguir postergando. Ojalá haya políticas de sensatez, y ahí estaremos nosotros, con la mirada del interior productivo dando esos debates".

La futura diputada también agradeció a los equipos y a los votantes que respaldaron la propuesta. "Quiero agradecer a todos los que militaron, a cada persona que me abrió la puerta de su casa, y a cada localidad que nos recibió. Vamos a seguir trabajando junto al gobierno de la provincia, porque demostramos que se puede hacer obra pública sin corrupción, que se puede pensar en una mejor educación y dar una batalla grande contra el narcotráfico. Esta provincia sigue siendo la mejor en términos de gestión, y estoy muy orgullosa de representarla", cerró.

Provincias Unidas solo ganó en uno de los 19 departamentos de la provincia, San Javier.

Santa Fe se tiñó de violeta

En línea con el resultado nacional, La Libertad Avanza obtuvo una amplia victoria en la provincia de Santa Fe, alcanzando el 38% de los votos y consolidando su presencia en el Congreso Nacional con cuatro nuevas bancas.

El espacio libertario, impulsado por la figura del presidente Javier Milei, se impuso con claridad en 16 de los 19 departamentos santafesinos, incluida la ciudad de Rosario, y marcó una diferencia considerable respecto a Fuerza Patria, que se ubicó en segundo lugar y consiguió tres escaños. En tercer lugar quedó Provincias Unidas, el frente que reúne a sectores radicales y del socialismo, que logró dos bancas.

image La Bota es de Javier Milei.

En ese marco, los legisladores nacionales de LLA que llegan al Congreso desde el 10 de diciembre son: Agustín Pellegrini, Yamile Vanesa Tomassoni, Juan Pablo Montenegro y Valentina Loana Ravera. Mientras que por Fuerza Patria estarán: Caren Tepp, Agustín Rossi y Alejandrina Borgatta. En cuanto a Provincias Unidas arriban Scaglia y Frías.

