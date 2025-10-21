CÓRDOBA. Finalmente, Javier Milei le dio prioridad a Rosario y llegará dos días antes de lo previsto a Córdoba para cerrar la campaña local. El desembarco se da en el marco de una agenda apretada y ante la demanda de los libertarios cordobeses, que apostaron todo a su figura para lograr ampliar la cantidad de bancas en Diputados.
LEJOS DEL DOMINGO
Javier Milei llega a Córdoba con premio consuelo para Roca y Bornoroni
El presidente Javier Milei cerrará su apoyo al candidato de Córdoba con un acto y un recorrido por el microcentro. Iba a ser sede del cierre nacional.
En ese sentido, el presidente Milei estará junto al candidato central en ese circuito, Gonzalo Roca. El empresario, de baja exposición pública y con altos índices de desconocimiento, tendrá su segunda “bendición” frente al electorado cordobés, al que se apuesta pueda recurrir a las urnas con la imagen presidencial en la cabeza.
La estrategia, impulsada por el diputado y líder libertario en Córdoba, Gabriel Bornoroni, contaba con un volumen de visitas mayor de figuras de peso del Gobierno nacional para promocionar la candidatura de Roca y el resto de la lista confeccionada bajo una lógica “purista”. Sin embargo, el calor de los escándalos que sacudieron a la Casa Rosada en los últimos meses mermó esa posibilidad ya que la agenda del presidente y de los más altos funcionarios quedó bloqueada.
Finalmente, el cambio del cierre por Rosario respondió a un contraste de proyecciones. Mientras en la ciudad santafesina los libertarios proyectaron mayor margen de mejora, en Córdoba la posibilidad de ampliar la performance sería más limitada.
Javier Milei en Córdoba
La estrategia de Milei para su último acto en Córdoba antes de las elecciones cambió respecto a las visitas más recientes. Para empezar, abandonaría las escalinatas de la Coniferal en el Parque Sarmiento para adentrarse en el corazón de Nueva Córdoba, uno de los barrios más acomodados de la capital provincial y hogar de estudiantes jóvenes que se radican para cursar sus respectivas carreras.
Allí, Milei no solo se subirá a un escenario sino que recorrería algunas cuadras a pie. Lo hará acompañado de Roca y otros candidatos libertarios como Laura Soldano, Marcos Brizuela Patiño, Laura Rodríguez Machado y Evelin Barroso.
La intención de Milei sería replicar el recorrido previo a la elección de 2023, en la cual Córdoba le terminó facilitando el acceso a la Casa Rosada con un amplio apoyo superior al 70%. Algo que no se repetiría ni por cerca en porcentajes, pero sí en objetivo de interpelar al ya conocido voto antikirchnerista que vive en la provincia mediterránea.
Al mismo tiempo, Milei cerrará la campaña para competir directamente con la lista de Provincias Unidas encabezada por Juan Schiaretti. Para el ex gobernador, la agenda de cierre fue acomodada con tal de evitar un cruce en la capital, que estará recorriendo el próximo jueves con al menos 14 “micro actos” previos al cierre.
Miércoles de Luis Caputo
Para consuelo de los libertarios cordobeses, que tendrán la última visita presidencial a nada menos que cinco días de los comicios, el miércoles desembarcará Luis Caputo. El ministro de Economía hará su parte presentándose frente al empresariado cordobés en la Bolsa de Comercio luego de atravesar la parte más compleja de su gestión con las conversaciones directas con el Tesoro de los Estados Unidos.
