Javier Milei llega a Córdoba con premio consuelo para Roca y Bornoroni

Allí, Milei no solo se subirá a un escenario sino que recorrería algunas cuadras a pie. Lo hará acompañado de Roca y otros candidatos libertarios como Laura Soldano, Marcos Brizuela Patiño, Laura Rodríguez Machado y Evelin Barroso.

La intención de Milei sería replicar el recorrido previo a la elección de 2023, en la cual Córdoba le terminó facilitando el acceso a la Casa Rosada con un amplio apoyo superior al 70%. Algo que no se repetiría ni por cerca en porcentajes, pero sí en objetivo de interpelar al ya conocido voto antikirchnerista que vive en la provincia mediterránea.

Al mismo tiempo, Milei cerrará la campaña para competir directamente con la lista de Provincias Unidas encabezada por Juan Schiaretti. Para el ex gobernador, la agenda de cierre fue acomodada con tal de evitar un cruce en la capital, que estará recorriendo el próximo jueves con al menos 14 “micro actos” previos al cierre.

Milei Roca Córdoba P Segunda y última visita de Javier Milei en Córdoba.

Miércoles de Luis Caputo

Para consuelo de los libertarios cordobeses, que tendrán la última visita presidencial a nada menos que cinco días de los comicios, el miércoles desembarcará Luis Caputo. El ministro de Economía hará su parte presentándose frente al empresariado cordobés en la Bolsa de Comercio luego de atravesar la parte más compleja de su gestión con las conversaciones directas con el Tesoro de los Estados Unidos.

Más noticias en Urgente24:

Javier Milei promulgó las leyes de financiamiento universitario y pediátrica pero las suspendió por decreto

Doman: "Trump no deja que saquen a Luis Caputo porque se lleva bien con Scott Bessent"

Con dardos al kirchnerismo y Javier Milei, Provincias Unidas juega sus últimas fichas

Donald Trump firma acuerdo con Australia por tierras raras y avanza en su independización de China