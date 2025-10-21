Con dardos al kirchnerismo y Javier Milei, Provincias Unidas juega sus últimas fichas

"Hoy compito con dos listas que tienen jefes en Buenos Aires, muy claras quiénes son esas jefas. Una presa por asociación ilícita y corrupción, y la otra teniendo que explicar la corrupción y el famoso 3%". "Hoy compito con dos listas que tienen jefes en Buenos Aires, muy claras quiénes son esas jefas. Una presa por asociación ilícita y corrupción, y la otra teniendo que explicar la corrupción y el famoso 3%".

Posterior a ello, sostuvo que "La gente tiene la opción de elegir una mirada santafesina, un proyecto que nace desde Santa Fe como alternativa superadora".

image La vicegobernadora recorrió Armstrong junto al senador del departamento Belgrano, Pablo Verdecchia, donde dejó fuertes críticas a sus principales adversarios. Foto: Gobierno de Santa Fe

Críticas a Agustín Rossi y al kirchnerismo

Por otra parte, la vicegobernadora también apuntó contra el kirchnerismo sin dejar de lado al funcionario y legislador kirchnerista, Agustín Rossi, segundo en la lista de Fuerza Patria en Santa Fe.

"Quieren que vuelva Agustín Rossi a la Cámara. ¿Ustedes entienden eso? Agustín Rossi es el dos de esa lista. Y ellos quieren que vuelva para manejar el bloque de diputados, pero también porque buscan el indulto de Cristina", remarcó.

Sobre esa línea agregó: "Pregúntenle a la candidata de Fuerza Patria, Caren Tepp, qué piensa. Lo dijo el otro día: ‘Cristina está proscrita’. Ellos siguen pensando que Cristina está mal en la cárcel, cuando bastante cómoda está en domiciliaria, porque no le correspondería eso". En tanto, fue contundente al afirmar que trabajará "todos los días para que esos tipos no vuelvan nunca más a gobernar la Argentina".

Diferencias con Javier Milei y defensa del modelo santafesino

La candidata contrastó la gestión de Pullaro con las políticas del Gobierno: "El voto a Karina Milei es darle un voto a un proyecto político y a un gobierno que en la industria no tiene una idea productivista. No está proponiendo una mirada productivista: abrió las importaciones, encareció el crédito, subió las tasas y asfixió al sector industrial", enumeró.

Scaglia reivindicó la gestión provincial y su política de desarrollo: "Yo no prometo, hablo de lo que hicimos estos 22 meses con mi gobernador. Nadie puede negar que la provincia acompañó a la producción".

image Un gobierno provincial cada vez más distante con el nacional.

Seguridad y gestión

La vicegobernadora también puso en valor los avances en materia de seguridad: "Recibimos la Provincia con 20 patrulleros; hoy tenemos 360 y un plan de seguridad de punta a punta. Hay que ir 25 años atrás para encontrar índices como los de hoy. Tenemos las leyes más duras de la Argentina", destacó.

"Estamos construyendo la cárcel de máxima seguridad en Piñero, ampliando Coronda y el sistema penitenciario, porque el delincuente tiene que estar preso, y el que fue narco o mató tiene que estar en alto perfil", precisó.

Finalmente, anticipó que su trabajo en el Congreso estará enfocado en "defender a Santa Fe, cuidar los intereses del interior y consolidar un modelo de gestión eficiente, transparente y federal, que hoy encabeza Maximiliano Pullaro".

