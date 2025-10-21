SANTA FE. En la recta final de la campaña de cara a las elecciones, Gisela Scaglia, vicegobernadora y candidata a diputada nacional por Provincias Unidas recorrió este lunes la ciudad de Armstrong. Durante la visita, destacó el impacto de las obras provinciales y trazó fuertes diferencias con el kirchnerismo y con el gobierno de Javier Milei.
RECTA FINAL
Con dardos al kirchnerismo y Javier Milei, Provincias Unidas juega sus últimas fichas
La candidata a diputada por Provincias Unidas, Gisela Scaglia, palpitó las elecciones con la integración de un bloque sin "Cristina ni Karina de jefas".
"Estamos llegando con obra pública a cada rincón de Santa Fe, y eso se hace sin corrupción, con transparencia y cumpliendo los tiempos", señaló.
"Ni Cristina ni Karina de jefas"
Consultada sobre su futuro rol legislativo, Scaglia fue tajante: "Voy a integrar un bloque de Provincias Unidas, que esperamos sea de entre 25 y 30 legisladores, y que no tenga jefes en Buenos Aires. Que no la tenga ni a Cristina ni a Karina de jefas, porque eso también es lo que tenemos que valorar el domingo: votar a gente que pueda responderle a la Provincia".
"Voy a responder al gobernador Maximiliano Pullaro y voy a trabajar para que a Santa Fe le vaya bien", aseguró, y explicó que el bloque que integrará se conformará con diputados de Santa Fe, Córdoba, Chubut y otras provincias del interior. "Vamos a ir con una mirada santafesina al Congreso", indicó.
En ese sentido, marcó una diferencia clara con las fuerzas que enfrentará en las urnas.
Posterior a ello, sostuvo que "La gente tiene la opción de elegir una mirada santafesina, un proyecto que nace desde Santa Fe como alternativa superadora".
Críticas a Agustín Rossi y al kirchnerismo
Por otra parte, la vicegobernadora también apuntó contra el kirchnerismo sin dejar de lado al funcionario y legislador kirchnerista, Agustín Rossi, segundo en la lista de Fuerza Patria en Santa Fe.
"Quieren que vuelva Agustín Rossi a la Cámara. ¿Ustedes entienden eso? Agustín Rossi es el dos de esa lista. Y ellos quieren que vuelva para manejar el bloque de diputados, pero también porque buscan el indulto de Cristina", remarcó.
Sobre esa línea agregó: "Pregúntenle a la candidata de Fuerza Patria, Caren Tepp, qué piensa. Lo dijo el otro día: ‘Cristina está proscrita’. Ellos siguen pensando que Cristina está mal en la cárcel, cuando bastante cómoda está en domiciliaria, porque no le correspondería eso". En tanto, fue contundente al afirmar que trabajará "todos los días para que esos tipos no vuelvan nunca más a gobernar la Argentina".
Diferencias con Javier Milei y defensa del modelo santafesino
La candidata contrastó la gestión de Pullaro con las políticas del Gobierno: "El voto a Karina Milei es darle un voto a un proyecto político y a un gobierno que en la industria no tiene una idea productivista. No está proponiendo una mirada productivista: abrió las importaciones, encareció el crédito, subió las tasas y asfixió al sector industrial", enumeró.
Scaglia reivindicó la gestión provincial y su política de desarrollo: "Yo no prometo, hablo de lo que hicimos estos 22 meses con mi gobernador. Nadie puede negar que la provincia acompañó a la producción".
Seguridad y gestión
La vicegobernadora también puso en valor los avances en materia de seguridad: "Recibimos la Provincia con 20 patrulleros; hoy tenemos 360 y un plan de seguridad de punta a punta. Hay que ir 25 años atrás para encontrar índices como los de hoy. Tenemos las leyes más duras de la Argentina", destacó.
"Estamos construyendo la cárcel de máxima seguridad en Piñero, ampliando Coronda y el sistema penitenciario, porque el delincuente tiene que estar preso, y el que fue narco o mató tiene que estar en alto perfil", precisó.
Finalmente, anticipó que su trabajo en el Congreso estará enfocado en "defender a Santa Fe, cuidar los intereses del interior y consolidar un modelo de gestión eficiente, transparente y federal, que hoy encabeza Maximiliano Pullaro".
