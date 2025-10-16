Maximiliano Pullaro apuesta al 2027 pero previo tiene una parada complicada (26/10)

En tanto, sostuvo que el desafío que tiene la República Argentina es "corregir las variables macroeconómicas, pero fundamentalmente desarrollar el país. Con lo cual nuestras diferencias con ambos modelos. Nosotros queremos generar trabajo y queremos que la Argentina se pueda desarrollar".

image Los gobernadores que integran Provincias Unidas realizaron el cierre de campaña en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Foto: Gobierno de Santa Fe

Proyección nacional (y una mirada más allá)

Posterior a ello, Pullaro se refirió a la proyección nacional del espacio y manifestó: "Desde Provincia Unidas no vamos a proponer un candidato a presidente, vamos a poner al próximo presidente de la República Argentina".

"Nos quieren llevar a una Argentina que ya fracasó. También podemos ver un gobierno que cada tres meses va a golpearle la puerta al FMI y ahora a Estados Unidos. Nos pretenden llevar a discutir con dos modelos que ya fracasaron. Desde Provincias Unidas proponemos una alternativa para sacar a la República Argentina adelante", remarcó haciendo hincapié en el encuentro de Javier Milei con Donald Trump y las declaraciones del estadounidense.

El radical se mostró "preocupado" ya que "condicionar una ayuda al resultado de una elección, como país nos pone en un lugar bastante preocupante, y espero que no tengamos que cada tres o cuatro meses, en función del fracaso de los planes económicos, tener que ir al Fondo Monetario Internacional o a Estados Unidos para que nos hagan diferentes salvatajes".

En ese sentido, afirmó que el próximo 26 de octubre será "una elección transcendental". De manera continuada señaló: "Nosotros no especulamos porque sabemos que en esta elección se empieza a perfilar el futuro de nuestro país".

Como cierre, recordó que en Santa Fe su espacio viene "de ganar dos elecciones". Sin embargo, subrayó que la vicegobernadora, Gisela Scaglia, es quien encabeza la lista de Provincias Unidas "porque entendimos que era fundamental tener legisladores que le pongan sensatez al proceso político para proyectar al próximo presidente", argumentó.

image Gisela Scaglia, la elegida por Maximiliano Pullaro, para disputar las elecciones en Santa Fe.

Generar empleo y trabajo

Por su parte, Llaryora adhirió a lo dicho por su par santafesino y les dejó un mensaje a "todos los que creían que este espacio no iba a durar ni iba a tener continuidad", haciendo énfasis en "todas las personas aquí presentes, vecinos y dirigentes de todas las provincias" demostrando que "Provincias Unidas tiene futuro".

"Quienes estamos acá entendemos que hay que construir un camino distinto en el país. Hay un camino que ya transitamos, que es el que sostiene que el Estado lo puede todo. Hay otro espacio que le viene errando, que es el que cree que el mercado lo puede todo", agregó.

Para concluir, el gobernador de Córdoba aclaró: "Nosotros componemos un espacio que define que gobernar es generar empleo y trabajo. Para eso todos nosotros gestionamos y tenemos superávit en nuestras provincias. Creemos que hay que tener tanto mercado como sea posible, pero también tanto Estado como sea necesario".

"En Provincias Unidas hay una salida, que es con un plan productivo, el cual debe ser federal. Somos aliados del pueblo Argentino, por eso vamos a trabajar para que tengamos un proyecto de país y no entremos nuevamente en una frustración. Argentina tiene futuro y lo vamos a construir con el sentido común y sumando al Congreso Nacional personas que puedan presentar proyectos y limitar al gobierno", finalizó.

