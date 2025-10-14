Elecciones en la mira: Provincias Unidas rema la campaña con respaldo de María Eugenia Vidal

Scaglia también apuntó a la diferencia entre la gestión provincial y la nacional en materia de infraestructura vial. "La Nación no pudo reparar 2.600 kilómetros de rutas nacionales en Santa Fe, nosotros en dos años arreglamos 3.600 kilómetros", señaló.

Apuntes a Fuerza Patria (Caren Tepp y Agustín Rossi)

Consultada sobre el respaldo del gobernador santafesino, respondió con claridad: "No voy a hablar de mí, voy a hablar de por qué mi lista es la mejor opción. No tengo a nadie para esconder, me acompañan Pablo Farías, Melina Giorgi y gente que yo puedo mostrar con orgullo".

image Una unidad que hace ruido.

Elecciones 26/10: En busca de un rumbo

Como cierre, la vicegobernadora reivindicó el rumbo de la gestión: "Defender a Santa Fe es defender este interior productivo. Es defender lo que somos. Es defender lo mejor que sabemos hacer, que es trabajar".

Este modelo, construido con esfuerzo y coherencia, "consolidó una provincia ordenada, con cuentas equilibradas, más seguridad, más días de clases y una inversión histórica en infraestructura", afirmó.

Scaglia sostuvo que "esos resultados no son fruto del azar, sino de un gobierno que planifica, prioriza y cumple".

De cara al 26 de octubre, llamó "a sostener ese camino de sensatez y desarrollo, y a seguir demostrando desde Santa Fe que se puede gobernar con honestidad, eficiencia y una profunda vocación por el trabajo y la producción".

Llega María Eugenia Vidal

A partir de lo comentado por LetraP, María Eugenia Vidal pisará el suelo de Santa Fe este martes, cuando llegue a Rosario a encabezar una actividad de la Fundación Pensar. Será una excusa ideal para mostrar respaldo a una de las figuras de la pata PRO de Provincias Unidas.

La jornada comenzará a las 17 con talleres sobre economía, comunicación y estrategia electoral, y contará con paneles sobre innovación tecnológica, inteligencia artificial y equilibrio fiscal.

image La exgobernadora bonaerense llega en momento clave.

