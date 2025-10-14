Hoy, martes 14/10, el presidente de la reserva federal (Fed) de Estados Unidos, Jerome Powell, dejó en claro que la institución priorizará la caída en el mercado laboral para definir su política monetaria en lo que queda del año. Esto significa que habría dos bajas en la tasa de interés, una a fines de octubre y otra en diciembre.
RIESGO DE DESEMPLEO
Jerome Powell desliza una baja en las tasas de interés y el mercado alerta por burbuja
Powell se prepara para nuevos recortes en las tasas de interés porque el mercado laboral se desaceleró. Los mercados festejaron pero alertan por una burbuja.
Con el cierre de algunas actividades del Estado en Estados Unidos, aún no se publicaron los datos del mercado laboral del mes de septiembre. Por eso, se desconocen las estadísticas oficiales pero Powell afirmó hoy, en declaraciones ante la Asociación Nacional de Economía Empresarial de Filadelfia, que hay riesgos de que el mercado laboral caiga.
Powell mencionó:
Esto muestra que dentro de la Fed prima la idea de que el riesgo de desempleo es mayor al riesgo de inflación, la cual podría subir si se bajan las tasas. Por eso, todo indica que se decidirá un nuevo recorte. El último dejó las tasas en el rango de 4%-4,25%.
Algunos medios internacionales señalan que Donald Trump estuvo presionando a Powell todo el año para lograr que caigan las tasas de interés con el fin de reactivar la economía, perjudicada por la guerra comercial con China.
Pero también, Trump buscaría otro beneficio del que no se habla. Si sube la inflación, Estados Unidos podría licuar en alguna medida su gran deuda con los bonistas, abaratando sus pasivos. La inflación interanual de agosto fue de 2,9%.
Powell, una burbuja financiera y el oro
Esta declaración de Jerome Powell empujó a los mercados de Wall Street al alza en principio, aunque cerraron con diversas variaciones. Cada vez se escuchan más voces alertando de una posible burbuja financiera. Algunos la adjudican a las inversiones en inteligencia artificial, otros al crecimiento de los últimos años.
El director de JPMorgan, Jamie Dimon, declaró a Financial Times: «Tenemos muchos activos que parecen estar entrando en una burbuja. Eso no significa que no les quede un 20% de margen. Es simplemente un motivo más de preocupación».
La directora ejecutiva de Citi, Jane Fraser, dijo ante el mismo medio que la economía global “ha demostrado ser más resistente de lo que muchos anticipaban”. Y luego agregó:
El oro sigue marcando récords
Con este panorama, cada vez más inversores apuntan a carteras conservadoras. El oro volvió a aumentar, generando récords casi diarios. Hoy cotizó a US$ 4.142,63 al momento de publicación de esta nota. Los contratos futuros llegaron a US$ 4.159,40, y se registró un máximo de US$ 4.188,40 en el comienzo de la jornada.
Mientras que muchos esperan conseguir más ganancias con acciones de empresas ligadas a la inteligencia artificial, las voces de alerta impulsan el crecimiento de los activos seguros.
