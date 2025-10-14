Jerome Powell desliza una baja en las tasas de interés y el mercado alerta por burbuja

Algunos medios internacionales señalan que Donald Trump estuvo presionando a Powell todo el año para lograr que caigan las tasas de interés con el fin de reactivar la economía, perjudicada por la guerra comercial con China.

Pero también, Trump buscaría otro beneficio del que no se habla. Si sube la inflación, Estados Unidos podría licuar en alguna medida su gran deuda con los bonistas, abaratando sus pasivos. La inflación interanual de agosto fue de 2,9%.

Powell, una burbuja financiera y el oro

Esta declaración de Jerome Powell empujó a los mercados de Wall Street al alza en principio, aunque cerraron con diversas variaciones. Cada vez se escuchan más voces alertando de una posible burbuja financiera. Algunos la adjudican a las inversiones en inteligencia artificial, otros al crecimiento de los últimos años.

El director de JPMorgan, Jamie Dimon, declaró a Financial Times: «Tenemos muchos activos que parecen estar entrando en una burbuja. Eso no significa que no les quede un 20% de margen. Es simplemente un motivo más de preocupación».

La directora ejecutiva de Citi, Jane Fraser, dijo ante el mismo medio que la economía global “ha demostrado ser más resistente de lo que muchos anticipaban”. Y luego agregó:

Dicho esto, hay focos de efervescencia en las valoraciones en el mercado, por lo que espero que se mantenga la disciplina. Dicho esto, hay focos de efervescencia en las valoraciones en el mercado, por lo que espero que se mantenga la disciplina.

El oro sigue marcando récords

Con este panorama, cada vez más inversores apuntan a carteras conservadoras. El oro volvió a aumentar, generando récords casi diarios. Hoy cotizó a US$ 4.142,63 al momento de publicación de esta nota. Los contratos futuros llegaron a US$ 4.159,40, y se registró un máximo de US$ 4.188,40 en el comienzo de la jornada.

Mientras que muchos esperan conseguir más ganancias con acciones de empresas ligadas a la inteligencia artificial, las voces de alerta impulsan el crecimiento de los activos seguros.

Más noticias en Urgente24

La miniserie de 8 capítulos que vas a terminar en una sola noche

Países Bajos interviene una fábrica de chips china para asegurarse un suministro clave

La nueva miniserie de 10 episodios donde cada segundo es pura adrenalina

Esta vez, Marcelo Gallardo no logra armar el equipo en River Plate

Estados Unidos quiere controlar tierras raras y borrar a China, los sojeros ya se la tienen jurada