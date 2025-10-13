UADE le declaró la guerra a las ojotas y tops, y los alumnos salieron con los tapones de punta

Pero no todo fue apoyo. Hubo quienes salieron con los tapones de punta. La cuenta @Tanitas12 relató una situación concreta: "Mi amiga estaba con la remera más tranqui de la vida y la retaron por el nuevo CÓDIGO DE VESTIMENTA en UADE porque 'se le ve la panza', en que siglo estamos bldo hay que matarlos". Mientras tanto, @marianamont fue aún más tajante: "A partir de esta semana, las mujeres que estudian en la UADE, no pueden ir en pollera ni en short. La excusa es un nuevo código de vestimenta. Más arcaico, rancio y antidemocrático, no se consigue".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/1977819835578130441?t=dto7aLxA7ppiBMFqje12xg&s=03&partner=&hide_thread=false "UADE":

Por los comentarios sobre su código de vestimenta pic.twitter.com/dFY988WQWk — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 13, 2025

Ahora bien, la pregunta que queda flotando es inevitable: ¿realmente importa tanto como se viste un estudiante universitario en 2025? La universidad defiende su postura como una cuestión de profesionalismo y respeto institucional. Los detractores, en cambio, lo ven como un retroceso absurdo que intenta controlar aspectos personales que nada tienen que ver con el rendimiento académico. Lo concreto es que el debate está servido y la UADE se ganó el protagonismo, aunque probablemente no el que buscaba.

