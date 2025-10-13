Hace tan solo unas horas, la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) decidió que, después de más de dos décadas, era momento de recordarles a sus estudiantes que existe un reglamento de vestimenta vigente desde el año 2000. Aunque ellos prefieren llamarlo "refuerzo" de las normas, lo cierto es que la movida generó un terremoto en redes sociales que todavía tiene réplicas. Y es que la UADE no se guardó nada: desde minifaldas hasta crocs, todo quedó en la lista negra de lo que consideran inaceptable para pisar sus aulas.
¿Y VOS, QUÉ OPINAS?
UADE le declaró la guerra a las ojotas y tops, y los alumnos salieron con los tapones de punta
Desde shorts hasta gorros, la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) decide qué ropa es aceptable y las redes estallan con memes y comentarios ácidos.
La institución lanzó, a través de su plataforma WebCampus y mediante carteles estratégicamente ubicados, un manual completo de lo que denominan vestimenta "inadecuada". El argumento oficial suena lógico: buscan "fortalecer un entorno de convivencia, inclusión y respeto mutuo", además de promover una "presentación personal adecuada al ámbito universitario y coherente con la formación profesional que se brinda". Hasta ahí, todo pareciera razonable. El problema surgió cuando la gente leyó el detalle de las prohibiciones.
Porque no hablamos de restricciones menores. La lista incluye tops, musculosas cavadas, camisetas deportivas, shorts deportivos, trajes de baño (sí, por las dudas), minifaldas y cualquier prenda sin una pieza superior que la acompañe. Pero hay más, el calzado de playa como ojotas o crocs también quedó vetado, junto con accesorios que tapen el rostro, específicamente gorros y capuchas. Y para coronar el asunto, nada de ropa con "mensajes ofensivos o alusiones políticas, religiosas o deportivas".
Entonces, ¿qué sí se puede usar? Remeras y camisas sin escotes, pantalones largos, faldas y vestidos que lleguen como mínimo a la altura de la rodilla, y calzado cerrado. Punto. Pero ojo con esto, las exigencias no terminan en la presencialidad. También aplican para clases virtuales o híbridas, donde se pide "conservar los mismos criterios" por respeto a la "investidura académica". Sí, leíste bien. Hasta desde tu casa tenés que cumplir con el dress code.
Redes estallan por el código de vestimenta de la UADE
Obviamente, las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar. X, por ejemplo, se transformó en un campo de batalla donde los usuarios vaciaron sus cartuchos sin piedad. La usuaria @spoopysofi no tuvo pelos en la lengua: "Me estoy jijeando bastante con la rasgada de vestiduras que suscita el código de vestimenta de la UADE. Sacate el putishort y las chanclas para ir a cursar, sé digno". Del otro lado, @vero__te_ aportó su visión generacional: "La vieja chota que hay en mí viene a decir que le parece bien lo del código de vestimenta de la UADE porque no pueden ir en culo y en panza a todos lados, loca, rescátense en la facu al menos".
Pero no todo fue apoyo. Hubo quienes salieron con los tapones de punta. La cuenta @Tanitas12 relató una situación concreta: "Mi amiga estaba con la remera más tranqui de la vida y la retaron por el nuevo CÓDIGO DE VESTIMENTA en UADE porque 'se le ve la panza', en que siglo estamos bldo hay que matarlos". Mientras tanto, @marianamont fue aún más tajante: "A partir de esta semana, las mujeres que estudian en la UADE, no pueden ir en pollera ni en short. La excusa es un nuevo código de vestimenta. Más arcaico, rancio y antidemocrático, no se consigue".
Ahora bien, la pregunta que queda flotando es inevitable: ¿realmente importa tanto como se viste un estudiante universitario en 2025? La universidad defiende su postura como una cuestión de profesionalismo y respeto institucional. Los detractores, en cambio, lo ven como un retroceso absurdo que intenta controlar aspectos personales que nada tienen que ver con el rendimiento académico. Lo concreto es que el debate está servido y la UADE se ganó el protagonismo, aunque probablemente no el que buscaba.
