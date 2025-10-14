Hamás intenta permanecer pero clanes y grupos armados lo desafían

El regreso tan público de Hamás al control de las calles de Gaza demuestra los obstáculos para avanzar desde el cese del fuego inicial (la 1ra. fase del plan de Trump) hacia un acuerdo permanente que impida un nuevo estallido de combates.

Los residentes de Gaza dijeron que los combatientes de Hamas eran cada vez más visibles el martes 14/10, desplegándose a lo largo de las rutas necesarias para la entrega de ayuda.

Embed I had to watch this twice because it looks like footage straight from Oct 7.



But it’s not. It’s a recent video. Hamas filmed themselves parading the Palestinians they murdered through Gaza.



And the “Pro-Palestine” wokifada? Absolutely silent.



pic.twitter.com/twb6vE8Ayl — The Persian Jewess (@persianjewess) October 14, 2025

Traducción: Tuve que ver esto dos veces porque parece material grabado directamente el 7 de octubre. Pero no lo es. Es un video reciente. Hamás se filmó haciendo desfilar por Gaza a los palestinos que asesinó. ¿Y la wokifada "Pro-Palestina"? Silencio absoluto.

------------------------

Hamás

Fuentes de seguridad palestinas dijeron que decenas de personas habían muerto en enfrentamientos entre combatientes de Hamas y rivales en los últimos días.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha mantenido constantemente que la guerra no puede terminar hasta que Hamás entregue sus armas y deje de controlar Gaza, una demanda que los combatientes han rechazado, torpedeando todos los esfuerzos de paz anteriores.

Pero Trump, tras anunciar que la guerra había terminado, dijo el lunes 13/10 que Hamás todavía tenía luz verde temporal para mantener el orden.

"Quieren poner fin a los problemas y han sido abiertos al respecto, y les dimos aprobación por un período de tiempo", dijo.

Fuentes de Hamás dijeron a Reuters el martes que el grupo no tolerará más violaciones del orden en Gaza y que atacará a colaboradores, saqueadores armados y traficantes de drogas.

El grupo, aunque muy debilitado tras 2 años de intensos bombardeos e incursiones terrestres israelíes, ha ido reafirmándose gradualmente desde que entró en vigor el cese del fuego.

Ha desplegado a cientos de trabajadores para iniciar la limpieza de escombros en rutas clave, necesarias para acceder a viviendas dañadas o destruidas y reparar tuberías de agua rotas. También será necesario despejar las carreteras y garantizar la seguridad para aumentar la entrega de ayuda.

Grandes extensiones de Gaza están en ruinas y el Observatorio Mundial del Hambre declaró en agosto que había hambruna en el territorio. Miles de gazatíes han regresado a sus hogares desde el alto el fuego, y muchos han encontrado calles enteras reducidas a polvo por las bombas.

La portavoz de UNICEF, Tess Ingram, dijo que si bien la ayuda estaba llegando a Gaza con tiendas de campaña, lonas impermeables, ropa de invierno, kits de higiene familiar y otros artículos críticos, esperaba un aumento significativo a finales de esta semana.

Embed graphic violence

The scene of the public execution of 8 members of the Dughmush clan by Hamas.

This clip focuses more on the aftermath.

What sick society celebrates death this way? pic.twitter.com/SXQnqUqweW — Hamas Atrocities (@HamasAtrocities) October 14, 2025

Clan Doghmosh

Informe de Reuters:

A medida que la guerra de Gaza se prolongaba, un Hamas debilitado enfrentaba crecientes desafíos internos a su control de Gaza por parte de rivales de larga data, muchos de ellos afiliados a poderosos clanes locales.

Desde que entró en vigor el cese del fuego del viernes, Hamas ha buscado reafirmarse, matando a docenas de oponentes en una ofensiva después de aparentemente haber obtenido la aprobación de Estados Unidos para vigilar temporalmente el destrozado enclave.

Yasser Abu Shabab, con base en la zona de Rafah, es el líder más destacado del clan anti-Hamás. Opera en una zona del sur de Gaza aún ocupada por las fuerzas israelíes.

Según una fuente cercana a Abu Shabab, su grupo ha reclutado a cientos de combatientes ofreciéndoles salarios atractivos. Hamás lo acusa de colaborar con Israel, acusación que él niega.

Su clan es un grupo beduino con sede en la zona oriental de Rafah. No está claro si todo el clan apoya las acciones de Abu Shabab. Se estima que su ejército personal cuenta con unos 400 hombres.

El clan Doghmosh es uno de los más grandes y poderosos de la Franja de Gaza e históricamente ha estado bien armado.

Sus líderes consideran las armas una necesidad cultural para defender su territorio. Sus miembros tienen afiliaciones con varios grupos militantes palestinos, incluyendo Fatah y Hamás.

Mumtaz Doghmosh, un líder clave del clan, anteriormente lideró el brazo armado de los Comités de Resistencia Popular en la ciudad de Gaza. Posteriormente, formó el "Ejército del Islam", que declaró su lealtad al Estado Islámico.

El Ejército del Islam fue una de las facciones, junto con Hamás, implicadas en el ataque transfronterizo de 2006 que condujo a la captura del soldado israelí Gilad Shalit. Posteriormente, fue liberado en un intercambio de prisioneros.

El paradero de Mumtaz Doghmosh se desconoce desde antes de que estallara la guerra el 07/10/2023. Hamás se ha enfrentado con el clan en el pasado por su negativa a desarmarse y por el secuestro de un periodista británico por parte del Ejército del Islam.

Combatientes de Hamás se enfrentaron con miembros de Doghmosh el domingo 12/10 y el lunes 13/10. Muchos miembros del clan murieron junto con algunos combatientes de Hamás, según fuentes de seguridad. No hay pruebas de que Mumtaz Doghmosh participara en los recientes enfrentamientos, ya que no se le ha visto en público ni se ha sabido de él desde hace varios años.

Embed

Clan Al-Majayda

Hay otro clan grande y poderoso, Al-Majayda, que tiene su base en Khan Younis, en el sur de la Franja de Gaza. Sus miembros se han enfrentado a combatientes de Hamás en los últimos meses.

A principios de este mes, Hamás allanó la zona del clan para arrestar a hombres que, según afirma, eran buscados por asesinar a miembros de Hamás. Se produjo un tiroteo que dejó varias muertes en ambos bandos, según informaron Hamás y miembros del clan.

Fuentes cercanas al clan niegan las acusaciones de Hamás sobre vínculos entre sus miembros y Abu Shabab.

(N. de la R.: Yasser Abu Shabab es un militante palestino y líder de las Fuerzas Populares, un grupo armado anti-Hamás en la Franja de Gaza. Es beduino de la tribu Tarabin. Abu Shabab surgió como figura local de la oposición a Hamás durante la guerra de Gaza. Lo acusan de ser financiado por Israel y tener vínculos con el Mossad).

Acusan a Hamás de usar la redada como pretexto para asesinatos selectivos, citando un documento que afirman haber recuperado de los cadáveres de combatientes de Hamás muertos durante la redada.

Sin embargo, el lunes, el jefe del clan emitió un comunicado en redes sociales en el que afirmaba su apoyo a la campaña de seguridad lanzada por Hamás para mantener el orden público en Gaza, instando a los miembros del clan a cooperar. El clan cuenta con miembros de diferentes afiliaciones, como Fatah y Hamás.

En cuanto al clan Hellis, es numeroso en la ciudad de Gaza, con sede en el suburbio de Shejaia.

Hace unos meses, un miembro destacado del clan, Rami Hellis, y Ahmed Jundeya, miembro de otro gran clan de Shejaia, formaron un grupo que opera desafiando a Hamás en zonas de Shejaia que aún están bajo control del ejército israelí.



---------------------------

