Natalia de la Sota y un cierre dedicado al peronismo: Freno a Milei y lejos de Schiaretti

Muchos decían: no se va a animar, ya van a ver... Después decían: va a sacar dos puntos y terminará su carrera política. ¡Epaaaa…! Me parece que serán muchos más que dos puntos, indicó con ironía. Muchos decían: no se va a animar, ya van a ver... Después decían: va a sacar dos puntos y terminará su carrera política. ¡Epaaaa…! Me parece que serán muchos más que dos puntos, indicó con ironía.

Además, los integrantes de Defendamos Córdoba no dejaron pasar el 2024 en el que el Gobierno provincial exhibió signos de “amistad” con la Casa Rosada. Se criticó el argumento de la gobernabilidad y se apuntó por “facilitar el ajuste”, en una especie de olvido del origen peronista del espacio oficialista.

Nada ni nadie nos va a quitar el orgullo de ser peronistas. Cantamos la Marcha Peronista con orgullo, porque somos peronistas y no lo ocultamos, aseguró De la Sota. Nada ni nadie nos va a quitar el orgullo de ser peronistas. Cantamos la Marcha Peronista con orgullo, porque somos peronistas y no lo ocultamos, aseguró De la Sota.

Juan Schiaretti Vigo P Juan Schiaretti.

Un freno a Milei

Si bien Natalia de la Sota no se aglutinó con el espacio que Fuerza Patria plantó en Córdoba con la candidatura de Pablo Carro, su discurso se asemejó mucho al planteo de la oposición actualmente liderada por Axel Kicillof. Con un fuerte señalamiento al Gobierno nacional, la diputada se mostró alineada con los cuestionamientos fundamentales del peronismo a nivel nacional, acercándose a las bases luego de años de lejanía.

“Hicimos una campaña mirando a los ojos a los cordobeses, porque no tenemos nada que ocultar. Nos opusimos al ajuste libertario. De las tres listas con más chances de meter diputados, la única que no le va a levantar la mano a Milei es la de Defendamos Córdoba”, aseguró De la Sota, cerrando su discurso y su trabajo de campaña.

Embed - Natalia de la Sota on Instagram: "Gracias de corazón a todos los que llenaron el Studio Theater esta noche. Sentir tanta energía, tanto cariño y tanta esperanza nos confirma que Córdoba está de pie y lista para defender su futuro. #DefendamosCórdoba #NataliaDeLaSota" View this post on Instagram A post shared by Natalia de la Sota (@nataliadlsok)

Más noticias en Urgente24:

Scania también le envía mensaje a Milei: Vuelve a suspender su producción hasta el fin de semana

En Rosario, Javier Milei también es persona no grata: "Mentiroso, ladrón y vende patria"

26/10: Clara ventaja de Fuerza Patria sobre La Libertad Avanza

"Argentina perdió la hoja de ruta que tenía en abril de 2025 y eso ahora se paga"