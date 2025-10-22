CÓRDOBA. El final de la campaña de Natalia de la Sota de cara al domingo electoral en Córdoba sirvió para dejar en claro que no reniega de su ADN peronista. Con un fuerte mensaje de crítica hacia Javier Milei y marcando una contundente diferencia con el ex gobernador Juan Schiaretti, la diputada insistió con su posición que la llevó a escindirse del Gobierno provincial y a proyectar potencial que puede ser observado de cerca desde Buenos Aires.
AL DOMINGO
Natalia de la Sota y un cierre dedicado al peronismo: Freno a Milei y lejos de Schiaretti
La diputada Natalia de la Sota terminó su campaña con un acto en el que exhibió sus raíces peronistas. Marcó fuertes diferencias con Juan Schiaretti.
Con un acto cargado de simbolismos peronistas y acompañada de la militancia que logró reunir en los últimos meses, De la Sota desempolvó la versión originaria del cordobesismo que fundó su padre (José Manuel de la Sota) y que dio a luz a una gestión que aún más de 25 años más tarde está en el poder, aunque con otras formas. Esto último, señalado por la propia legisladora.
Al respecto, De la Sota arengó a la militancia a hacer todo lo posible en las horas restantes para captar más votos en la calle y poder empujar la lista de Defendamos Córdoba hacia el podio. Según las últimas proyecciones, su oferta electoral estaría en condiciones de garantizar la renovación en el Congreso y tal vez dar alguna sorpresa más.
La interna con Juan Schiaretti
Durante su cierre, De la Sota exhibió la diferencia que hace años arrastra con una de las figuras principales del Gobierno provincial: Juan Schiaretti. El ex socio de su padre, reacio a cualquier expresión que siquiera pueda ser asociada con el kirchnerismo, fue uno de los puntos de la crítica de la diputada, quien ya no ocultó la impotencia que le generó el lugar que el “Gringo” le había destinado en el armado provincial.
Además, los integrantes de Defendamos Córdoba no dejaron pasar el 2024 en el que el Gobierno provincial exhibió signos de “amistad” con la Casa Rosada. Se criticó el argumento de la gobernabilidad y se apuntó por “facilitar el ajuste”, en una especie de olvido del origen peronista del espacio oficialista.
Un freno a Milei
Si bien Natalia de la Sota no se aglutinó con el espacio que Fuerza Patria plantó en Córdoba con la candidatura de Pablo Carro, su discurso se asemejó mucho al planteo de la oposición actualmente liderada por Axel Kicillof. Con un fuerte señalamiento al Gobierno nacional, la diputada se mostró alineada con los cuestionamientos fundamentales del peronismo a nivel nacional, acercándose a las bases luego de años de lejanía.
“Hicimos una campaña mirando a los ojos a los cordobeses, porque no tenemos nada que ocultar. Nos opusimos al ajuste libertario. De las tres listas con más chances de meter diputados, la única que no le va a levantar la mano a Milei es la de Defendamos Córdoba”, aseguró De la Sota, cerrando su discurso y su trabajo de campaña.
Más noticias en Urgente24:
Scania también le envía mensaje a Milei: Vuelve a suspender su producción hasta el fin de semana
En Rosario, Javier Milei también es persona no grata: "Mentiroso, ladrón y vende patria"
26/10: Clara ventaja de Fuerza Patria sobre La Libertad Avanza
"Argentina perdió la hoja de ruta que tenía en abril de 2025 y eso ahora se paga"