Se trata del diputado nacional por Tierra del Fuego Santiago de La Libertad Avanza Santiago Pauli: audios filtrados revelan una maniobra para usar fondos públicos en gastos de su partido.
NUEVO ESCÁNDALO LIBERTARIO
Diputado nacional de La Libertad Avanza expuesto por posible desvío de fondos
Kueider, $LIBRA, valijas de Scatturice, los Menem, Spagnuolo, Espert, candidata narco y, ahora, un diputado nacional fueguino que pide dinero a sus contratados.
La polémica surgió a raíz de la filtración de conversaciones entre Pauli y uno de sus coordinadores en Ushuaia, conocido como “Rolo”. En las grabaciones, el puntero sugiere “vender empanadas” entre el personal político para cubrir el alquiler y las expensas de los locales partidarios.
A pesar de que la provincia de Tierra del Fuego tiene pocos habitantes, en esta elección alcanza una gran importancia porque se van a designar también con el voto a 3 senadores nacionales.
El propio presidente Javier Milei hizo una accidentada visita hace pocos días con el fin de afianzar las chances en una gobernación manejada por un dirigente justicialista y duramente opositor.
En qué consisten las filtraciones de los audios
En una de las grabaciones, Pauli manifiesta:
De confirmarse esta operación, se trataría de un posible desvío de fondos públicos, que contradice el discurso del espacio político sobre la reducción del gasto fiscal. Además, la maniobra podría implicar delitos como peculado e incumplimiento de deberes de funcionario público, entre otros, según expertos en legislación.