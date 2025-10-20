Diputado nacional de La Libertad Avanza expuesto por posible desvío de fondos

En qué consisten las filtraciones de los audios

En una de las grabaciones, Pauli manifiesta:

Me parece una locura vender empanadas para pagar los alquileres, cuando entre los desarraigos de la gente que está en Río Grande se puede pagar, y hasta nos sobra plata para otras cosas. Prefiero darlos de baja, poner a alguien que dé la cara y me pase el ciento por ciento del desarraigo para pagar los alquileres. Me parece una locura vender empanadas para pagar los alquileres, cuando entre los desarraigos de la gente que está en Río Grande se puede pagar, y hasta nos sobra plata para otras cosas. Prefiero darlos de baja, poner a alguien que dé la cara y me pase el ciento por ciento del desarraigo para pagar los alquileres.

De confirmarse esta operación, se trataría de un posible desvío de fondos públicos, que contradice el discurso del espacio político sobre la reducción del gasto fiscal. Además, la maniobra podría implicar delitos como peculado e incumplimiento de deberes de funcionario público, entre otros, según expertos en legislación.