Un tornado devastador sacudió este lunes varias localidades al norte de París, dejando un saldo trágico: un muerto confirmado en Ermont y al menos cuatro personas en estado crítico. El fenómeno meteorológico extremo desató el pánico en ciudades como Eaubonne, Andilly, Montmorency y Franconville, donde los vecinos todavía no pueden creer lo que vivieron.
Devastador: Tornado arrasó el norte de París y dejó un muerto y heridos críticos
Las ráfagas derribaron grúas, arrancaron techos y bloquearon calles completas. Hay evacuados y las autoridades declararán catástrofe. Tornado en Paris.
Testimonio escalofriante de una adolescente que vivió el tornado
Todo comenzó cerca de las 17:45 horas, cuando ráfagas violentas barrieron la zona. Las imágenes impactan: tres grúas se desplomaron como si fueran de papel, techos volaron por los aires y árboles centenarios quedaron arrancados de raíz. El ministro del Interior, Laurent Nunez, confirmó que están monitoreando de cerca la situación y que hay varios heridos hospitalizados.
Una joven de 16 años relató el momento exacto del horror: "Eran las 17:56. Escuché sillas volar y mesas romperse en el balcón. Una grúa cayó a dos ventanas de la nuestra. Mi hermano me pidió quedarme quieta". La chica todavía no podía volver a su casa a las 21 horas, y sus padres quedaron bloqueados en París por la tormenta.
Otro vecino contó que se salvó porque tenía los postigos cerrados: "Abrí la ventana y vi árboles arrancados sobre mi auto. En la obra, un cuerpo cubierto con una sábana blanca. Allí supe que ya había un muerto".
Movilización masiva y declaración de catástrofe
En total, 80 bomberos, 50 policías y 20 miembros del Samu trabajaron en las tareas de rescate. La prefectura de Val-d'Oise confirmó que el episodio de vientos violentos ya concluyó, pero los daños son extensos. Las autoridades esperan declarar oficialmente "catástrofe natural" en los próximos días para activar la asistencia estatal.
Valérie Pécresse, presidenta de la región de Île-de-France, prometió respaldo total a las comunas afectadas. Este tornado es el más letal en Francia desde 2008, cuando tres personas murieron en Hautmont.
Los equipos técnicos continúan removiendo escombros mientras la población intenta procesar el impacto de esta tragedia inesperada.
