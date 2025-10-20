Devastador: Tornado arrasó el norte de París y dejó un muerto y heridos críticos

Movilización masiva y declaración de catástrofe

En total, 80 bomberos, 50 policías y 20 miembros del Samu trabajaron en las tareas de rescate. La prefectura de Val-d'Oise confirmó que el episodio de vientos violentos ya concluyó, pero los daños son extensos. Las autoridades esperan declarar oficialmente "catástrofe natural" en los próximos días para activar la asistencia estatal.

image

Valérie Pécresse, presidenta de la región de Île-de-France, prometió respaldo total a las comunas afectadas. Este tornado es el más letal en Francia desde 2008, cuando tres personas murieron en Hautmont.

Los equipos técnicos continúan removiendo escombros mientras la población intenta procesar el impacto de esta tragedia inesperada.

----------------------------------------------------------

Más noticias en Urgente24:

Silencio en el gobierno nacional tras una explosiva amenaza del narco Fred Machado

La crisis subió otro escalón y hay amenaza de despidos en una famosa bodega mendocina con deudas millonarias

Elecciones: Provincias Unidas y Fuerza Patria cabeza a cabeza, mientras LLA sigue en caída

El superávit comienza a dar señales de fatiga