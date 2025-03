Astrónomos vieron tornados en el espacio, pero la verdad es mucho más sorprendente

image.png El "tornado" HH 49/50 no era un tornado, sino gas expulsado por una estrella bebé, y lo que parecía parte de él es en realidad una galaxia lejana.

Pero, como en toda buena historia, hay una vuelta de tuerca: los astrónomos se dieron cuenta de que algo en la imagen no cerraba. Resulta que lo que parecía ser la parte superior del tornado en realidad no tiene nada que ver. Es más, no está ni cerca. Gracias al telescopio James Webb de la NASA, descubrieron que esa manchita borrosa no era parte del fenómeno, sino una galaxia completamente diferente, que está muchísimo más lejos.