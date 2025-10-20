urgente24
TRUMP QUIERE ALUNIZAJE

Guerra entre Elon Musk y la NASA: Buscan reemplazarlo por los retrasos y él responde con todo

SpaceX quedó relegada y ahora la NASA abre la licitación a Blue Origin y otros. Trump exige llegar a la Luna antes de 2029 y Musk estalló en las redes.

20 de octubre de 2025 - 20:51
Elon Musk se tiene fe, pero Trump tiene apuro.

La NASA le dio un golpe durísimo a Elon Musk y SpaceX está en el centro de la polémica. Sean Duffy, administrador interino de la agencia espacial, confirmó que abrirán la licitación para el alunizaje porque la empresa del multimillario se atrasó demasiado. La decisión desató una batalla mediática.

image

"No vamos a esperar a una sola compañía. Vamos a ganar la segunda carrera espacial contra China", declaró Duffy en CNBC. El mensaje fue claro: SpaceX perdió la confianza de Washington y ahora Blue Origin, la empresa de Jeff Bezos, y Lockheed Martin pueden quedarse con el contrato millonario.

La respuesta furiosa de Elon Musk en redes

La presión viene directo desde la cima: el presidente Donald Trump quiere que el alunizaje ocurra antes del 20 de enero de 2029, cuando termina su segundo mandato. Eso significa desarrollar y construir un módulo lunar nuevo en menos de tres años y medio. Un desafío casi imposible que demandaría miles de millones de dólares extra.

Musk no se quedó callado. En X, respondió con todo: "SpaceX se mueve como un rayo comparado con el resto de la industria espacial. Además, Starship terminará haciendo toda la misión lunar. Marquen mis palabras". Y remató contra Bezos: "Blue Origin nunca entregó una carga útil a órbita, mucho menos a la Luna".

image

El problema de fondo es técnico. El cohete Starship de SpaceX, tan alto como un edificio de 17 pisos, resulta demasiado complejo para una misión lunar simple. Necesita recargar combustible en órbita terrestre antes de partir, algo que todavía no se demostró a gran escala.

image
Starship de SpaceX.

Además, tuvo tres fallas consecutivas en vuelos de prueba este año.

La solución rápida que propone Lockheed Martin

Lockheed Martin trabaja en un diseño alternativo que usa tecnología ya existente, incluso piezas guardadas en depósitos. Rob Chambers, director de estrategia espacial de la compañía, comparó el desafío con la escena de "Apolo 13" donde los ingenieros improvisan con lo que tienen a mano.

image
Lockheed Martin es una empresa global de seguridad y tecnología aeroespacial con sede en Estados Unidos que se dedica a la investigación, diseño, desarrollo, fabricación e integración de sistemas y productos avanzados.

Pero ni siquiera ellos garantizan cumplir con la fecha límite de Trump. "Es un desafío infernal para la industria", admitió Chambers. El costo tampoco sería barato: a diferencia de Musk y Bezos, que financian parte del desarrollo, Lockheed necesitaría que NASA pague todo.

La carrera está abierta y nadie sabe quién llegará primero.

