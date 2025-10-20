TRUMP QUIERE ALUNIZAJE
Guerra entre Elon Musk y la NASA: Buscan reemplazarlo por los retrasos y él responde con todo
SpaceX quedó relegada y ahora la NASA abre la licitación a Blue Origin y otros. Trump exige llegar a la Luna antes de 2029 y Musk estalló en las redes.
"No vamos a esperar a una sola compañía. Vamos a ganar la segunda carrera espacial contra China", declaró Duffy en CNBC. El mensaje fue claro: SpaceX perdió la confianza de Washington y ahora Blue Origin, la empresa de Jeff Bezos, y Lockheed Martin pueden quedarse con el contrato millonario.
Quizás te interese leer: Elon Musk promete que el cohete más gigantesco de la historia estará listo en 2026
La respuesta furiosa de Elon Musk en redes
La presión viene directo desde la cima: el presidente Donald Trump quiere que el alunizaje ocurra antes del 20 de enero de 2029, cuando termina su segundo mandato. Eso significa desarrollar y construir un módulo lunar nuevo en menos de tres años y medio. Un desafío casi imposible que demandaría miles de millones de dólares extra.
Musk no se quedó callado. En X, respondió con todo: "SpaceX se mueve como un rayo comparado con el resto de la industria espacial. Además, Starship terminará haciendo toda la misión lunar. Marquen mis palabras". Y remató contra Bezos: "Blue Origin nunca entregó una carga útil a órbita, mucho menos a la Luna".
El problema de fondo es técnico. El cohete Starship de SpaceX, tan alto como un edificio de 17 pisos, resulta demasiado complejo para una misión lunar simple. Necesita recargar combustible en órbita terrestre antes de partir, algo que todavía no se demostró a gran escala.
Además, tuvo tres fallas consecutivas en vuelos de prueba este año.
La solución rápida que propone Lockheed Martin
Lockheed Martin trabaja en un diseño alternativo que usa tecnología ya existente, incluso piezas guardadas en depósitos. Rob Chambers, director de estrategia espacial de la compañía, comparó el desafío con la escena de "Apolo 13" donde los ingenieros improvisan con lo que tienen a mano.
Pero ni siquiera ellos garantizan cumplir con la fecha límite de Trump. "Es un desafío infernal para la industria", admitió Chambers. El costo tampoco sería barato: a diferencia de Musk y Bezos, que financian parte del desarrollo, Lockheed necesitaría que NASA pague todo.
La carrera está abierta y nadie sabe quién llegará primero.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
Terror por el precio del nuevo iPhone en Argentina: cuánto va a costar
Revelan qué profesiones "resisten" la inteligencia artificial: ¿Cómo salvarte del reemplazo laboral?
Instagram da terror: Desmienten que te espían, pero ahora usarán tu IA para venderte todo
La desconocida miniserie de Netflix que te atrapa desde el primer capítulo