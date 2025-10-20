Guerra entre Elon Musk y la NASA: Buscan reemplazarlo por los retrasos y él responde con todo

image

El problema de fondo es técnico. El cohete Starship de SpaceX, tan alto como un edificio de 17 pisos, resulta demasiado complejo para una misión lunar simple. Necesita recargar combustible en órbita terrestre antes de partir, algo que todavía no se demostró a gran escala.

image Starship de SpaceX.

Además, tuvo tres fallas consecutivas en vuelos de prueba este año.

La solución rápida que propone Lockheed Martin

Lockheed Martin trabaja en un diseño alternativo que usa tecnología ya existente, incluso piezas guardadas en depósitos. Rob Chambers, director de estrategia espacial de la compañía, comparó el desafío con la escena de "Apolo 13" donde los ingenieros improvisan con lo que tienen a mano.

image Lockheed Martin es una empresa global de seguridad y tecnología aeroespacial con sede en Estados Unidos que se dedica a la investigación, diseño, desarrollo, fabricación e integración de sistemas y productos avanzados.

Pero ni siquiera ellos garantizan cumplir con la fecha límite de Trump. "Es un desafío infernal para la industria", admitió Chambers. El costo tampoco sería barato: a diferencia de Musk y Bezos, que financian parte del desarrollo, Lockheed necesitaría que NASA pague todo.

La carrera está abierta y nadie sabe quién llegará primero.

