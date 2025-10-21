Comodoro Rivadavia: buscan a Pedro Kreder y Juana Morales, los jubilados desaparecidos el 13/10

Todo indica que lograron bajar y la sellaron por fuera. ¿Salieron a buscar ayuda? En el interior de la camioneta de alta gama estaban sus objetos personales y dinero en efectivo.

Gabriela, la hija de Pedro, confirmó que su papá “es muy prudente, cuidadosos con su vida. No habría arriesgado ni la suya ni la de Juana manejando por un lugar tan peligroso”.

No existen huellas de terceras o cuartas personas en torno a la camioneta.

image Los jubilados de Comodoro Rivadavia son buscados intensamente por decenas de efectivos policiales

Estaban en pareja

Juana Inés Morales había avisado a su hija mayor que se ausentaría por unos días y que regresaría el lunes 13.

Ella expresó que recién tomaron conocimiento de la relación entre su madre y Pedro Kreder poco antes del viaje.

No llevaban mucho tiempo ellos como pareja. Es más, mi mamá había comentado muy poco de esta relación. Por ahí hablaba con alguna de mis hermanas, pero entre todas estamos armando la historia.

Sin embargo, ante la falta de novedades, la familia realizó la denuncia y se activó el protocolo de búsqueda provincial.

Las investigaciones iniciales apuntaron a que el destino elegido por la pareja era la localidad de Camarones, ubicada al norte de la capital provincial, Rawson.

Dentro de la caja de la camioneta había una carpa, una garrafa y varios bidones de agua. Todos los elementos estaban ordenados, lo que llevó a descartar la posibilidad de un robo o de una salida forzada del lugar. Tampoco había indicios de violencia, desorden ni pertenencias faltantes.