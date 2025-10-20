Despiertan microbios 40.000 años y la ciencia advierte: Es una bomba climática

El círculo vicioso que indigna

Acá es donde el hallazgo se vuelve delirante e indigna. La reactivación de estos microbios antiguos tiene una consecuencia fatal para el planeta: son una bomba climática.

Al despertar, los microbios empiezan a descomponer la materia orgánica que estuvo encerrada en el hielo por miles de años. En ese proceso, liberan a la atmósfera cantidades masivas de dióxido de carbono (CO2) y, peor aún, metano (CH4), dos potentes gases de efecto invernadero.

image

Esto desata un círculo vicioso absolutamente repudiable: el calentamiento global derrite el hielo; el deshielo despierta a los microbios; los microbios liberan más gases; esos gases aceleran el calentamiento global. El permafrost del hemisferio norte contiene el doble de carbono que toda la atmósfera terrestre, y ahora su liberación depende de un proceso biológico que está fuera de control por culpa de la acción humana.

La advertencia es clara: la duración de la temporada cálida en el Ártico es lo que está sentenciando el futuro.

-------------------------------------------------------------------------------

Quizás te interese leer más en Urgente24

La miniserie de 8 capítulos que vas a terminar en una sola noche

Úbeda debuta en Boca, Gallardo presionado y San Lorenzo e Independiente en crisis: el ocaso de los dioses

A Milei se le escapa el dólar, pese al 'Tío Scotty': ¿Devaluación en puerta?

USA promete y promete y promete: ¿Ahora Javier Milei gana el 26/10 o igual pierde?

El aeropuerto de Argentina que anunció su fecha de cierre