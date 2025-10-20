PELIGRO INMINENTE
Despiertan microbios 40.000 años y la ciencia advierte: Es una bomba climática
Científicos revivieron organismos prehistóricos congelados en Alaska, pero la noticia no es un milagro biológico, sino un delirante riesgo para la ciencia.
El despertar lento de la amaneza, según la ciencia
Los especialistas, incluyendo a Tristan Caro de Caltech y Sebastian Kopf de la Universidad de Colorado en Boulder, recogieron muestras en el Túnel de Investigación del Permafrost en Alaska. Este lugar es un verdadero cementerio helado, donde yacen restos de mamuts y una cantidad impactante de microorganismos. El culpable de que pudieran acceder a este material biológico ancestral es el calentamiento global, que derrite capas de permafrost que llevaban milenios congeladas.
Los científicos comprobaron que al descongelar el permafrost, los microbios no se activan de inmediato. Es un lento despertar. El crecimiento es casi nulo el primer mes, pero después de unos seis meses, ¡la cosa cambia! Se recuperan, empiezan a multiplicarse y hasta forman colonias visibles a simple vista.
Caro fue directo: "Estas no son muestras muertas, ni mucho menos. Aún son muy capaces de albergar vida robusta capaz de descomponer materia orgánica".
El círculo vicioso que indigna
Acá es donde el hallazgo se vuelve delirante e indigna. La reactivación de estos microbios antiguos tiene una consecuencia fatal para el planeta: son una bomba climática.
Al despertar, los microbios empiezan a descomponer la materia orgánica que estuvo encerrada en el hielo por miles de años. En ese proceso, liberan a la atmósfera cantidades masivas de dióxido de carbono (CO2) y, peor aún, metano (CH4), dos potentes gases de efecto invernadero.
Esto desata un círculo vicioso absolutamente repudiable: el calentamiento global derrite el hielo; el deshielo despierta a los microbios; los microbios liberan más gases; esos gases aceleran el calentamiento global. El permafrost del hemisferio norte contiene el doble de carbono que toda la atmósfera terrestre, y ahora su liberación depende de un proceso biológico que está fuera de control por culpa de la acción humana.
La advertencia es clara: la duración de la temporada cálida en el Ártico es lo que está sentenciando el futuro.
