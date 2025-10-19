La ciencia responde si tenés alma y la explicación sacude todo lo que creías saber sobre vos

Ahí es donde algunos científicos empiezan a mirar hacia territorios más raros. Roger Penrose, premio Nobel de Física, y Stuart Hameroff, anestesiólogo, propusieron una teoría que suena a ciencia ficción: la conciencia sería un fenómeno cuántico que ocurre dentro de las neuronas. Según su hipótesis Orch-OR, tu mente estaría conectada con la estructura fundamental del universo. Y cuando morís, esa información cuántica no desaparecería del todo.

Experiencias cercanas a la muerte: ¿evidencia o alucinación?

Miles de personas reportan haber "salido de su cuerpo" durante paros cardíacos. Ven una luz, reviven momentos de su vida, sienten una paz inexplicable. ¿Es prueba del alma o solo una jugada final del cerebro cuando se queda sin oxígeno?

El Dr. Sam Parnia, director del proyecto AWARE, estudió cientos de casos de reanimación cardiopulmonar. La mayoría de las experiencias cercanas a la muerte se explican por actividad cerebral residual o ilusiones generadas por hipoxia. Pero algunos casos siguen sin explicación clara. Pacientes que describieron conversaciones médicas o detalles de la sala de emergencias mientras estaban clínicamente muertos.

La metáfora del alma en clave científica

Thomas Metzinger, neurofilósofo alemán, ofrece una salida intermedia. Según él, el "alma" es la narrativa que tu cerebro construye para mantenerte con vida, motivado y conectado. No es una sustancia inmortal, pero tampoco es solo neuronas disparando señales. Es la historia que te contás a vos mismo para seguir existiendo.

Desde esta visión, el alma sería real... como experiencia subjetiva. Pero no sobrevive a la muerte del cerebro. La ciencia todavía no demostró que el alma exista como entidad separada del cuerpo. Pero tampoco pudo explicar del todo qué es la conciencia ni por qué sentís que sos algo más que materia organizada.

image Thomas Metzinger.

Como dijo Carl Sagan: "Somos una forma en la que el cosmos ha cobrado conciencia de sí mismo". Quizás el alma no sea una cosa, sino un proceso. No una respuesta, sino la pregunta más hermosa que la evolución pudo formular.

Y vos, ¿te sentís tu cerebro o algo más?

