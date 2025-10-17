Este científico rozó la muerte y reveló qué hay en la otra vida: "Es muy bonito"

Neurociencia, consciencia y más allá

Tras esa experiencia, la vida cotidiana de Gómez Marín cambió radicalmente. Perder el miedo a la muerte le permitió enfrentarla con otra mirada: "Creo que morirse es muy bonito. Tenemos mucho miedo, pero los que hemos estado con un pie allí y hemos vuelto sabemos que es una experiencia hermosa. Y mientras tanto, hay que recordar que también hay vida antes de la muerte".

Aunque su visión no es religiosa, reconoce que lo sagrado existe y trasciende lo material: "Durante mucho tiempo el materialismo nos dijo que solo hay materia y nada más. Pero el amor, el dolor o la conciencia también son reales, aunque no se midan".

image Perder el miedo a la muerte transformó su vida y perspectiva. Cree que morirse es una experiencia hermosa y valiosa, y que la vida antes de la muerte importa.

Para explicar cómo la consciencia puede seguir activa incluso si el cerebro falla, propone el "Modelo de las Dos P": el Cerebro Productivo, donde la mente depende del cerebro, y el Cerebro Permisivo o Receptor, donde el cerebro actúa como filtro, permitiendo que la consciencia se manifieste más allá del colapso físico. Esta hipótesis busca dar sentido a experiencias límite que la ciencia tradicional no puede explicar, y al mismo tiempo invita a profundizar el diálogo entre la ciencia y la espiritualidad.

Como dice Gómez Marín en otra charla con el Doctor Manuel Sans Segarra: "Al humano lo que le importa es: ¿qué hago aquí? ¿qué pasará cuando me muera? Esa es la gran pregunta que todos tenemos". Incluso en la ciencia más rigurosa hay espacio para reconocer lo desconocido, para cuestionar certezas y para abrirse a lo que aún no se puede medir, porque la vida y la muerte siguen siendo misterios que nos tocan a todos.

