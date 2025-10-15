Ciencia: Revelan un descubrimiento en la Luna que sacude todo lo que se creía sobre su origen

Las muestras que los astronautas Gene Cernan y Harrison Schmitt trajeron de la región Taurus Littrow en 1972 guardaban un secreto explosivo. Científicos de la Brown University descubrieron en rocas volcánicas lunares una anomalía isotópica de azufre-33 que no existe en la Tierra. Es decir, la Luna podría cambiar para siempre según la ciencia.
¿Theia dejó su huella? La Luna podría tener la respuesta
El hallazgo, publicado en el Journal of Geophysical Research: Planets, dinamita las certezas sobre cómo se formó la Luna.
"Santo cielo, eso no puede ser correcto", fue la reacción del profesor James Dottin al ver los datos. Después de revisar todo el procedimiento, la confirmación llegó: la Luna tiene una firma de azufre totalmente distinta a la terrestre. Esto contradice décadas de consenso científico que sostenía similitud isotópica entre ambos cuerpos.
El equipo propone dos explicaciones igual de impactantes. La primera: esa firma anómala proviene de procesos fotoquímicos en una atmósfera lunar primitiva, donde la luz ultravioleta reaccionó con azufre en condiciones extremas. Si esto se confirma, significaría que la Luna tuvo intercambio de materiales entre superficie y manto sin placas tectónicas, algo nunca visto.
La segunda hipótesis es aún más radical. Según el modelo aceptado, la Luna se formó cuando un objeto del tamaño de Marte llamado Theia chocó contra la Tierra primitiva. Si el azufre anómalo es un vestigio de Theia, esto indica que los materiales no se mezclaron completamente durante la colisión. El problema de la segunda teoría (y el fundamental): eso contradice el modelo del Gran Impacto que la ciencia defiende hace años.
Tecnología que cambió todo
El descubrimiento plantea que el azufre lunar o bien (1) evidencia una historia geológica temprana con atmósfera y vulcanismo dinámico (fotoquímica), o bien (2) nos da una pista irrefutable de que la composición de Theia era diferente a la de la Tierra (azufre primordial).
Las muestras analizadas estuvieron selladas en helio durante 50 años como parte del programa ANGSA de la NASA. Esta preservación impecable permitió aplicar espectrometría de masas secundarias, tecnología inexistente en 1972. Sin ese tubo hermético, el descubrimiento hubiera sido imposible.
Dottin ya planea comparar estos datos con muestras de Marte y otros cuerpos celestes. La respuesta definitiva sobre el origen de la Luna podría estar más cerca de lo que imaginamos.
