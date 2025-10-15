Ciencia: Revelan un descubrimiento en la Luna que sacude todo lo que se creía sobre su origen

La segunda hipótesis es aún más radical. Según el modelo aceptado, la Luna se formó cuando un objeto del tamaño de Marte llamado Theia chocó contra la Tierra primitiva. Si el azufre anómalo es un vestigio de Theia, esto indica que los materiales no se mezclaron completamente durante la colisión. El problema de la segunda teoría (y el fundamental): eso contradice el modelo del Gran Impacto que la ciencia defiende hace años.

Tecnología que cambió todo

El descubrimiento plantea que el azufre lunar o bien (1) evidencia una historia geológica temprana con atmósfera y vulcanismo dinámico (fotoquímica), o bien (2) nos da una pista irrefutable de que la composición de Theia era diferente a la de la Tierra (azufre primordial).

Las muestras analizadas estuvieron selladas en helio durante 50 años como parte del programa ANGSA de la NASA. Esta preservación impecable permitió aplicar espectrometría de masas secundarias, tecnología inexistente en 1972. Sin ese tubo hermético, el descubrimiento hubiera sido imposible.

Dottin ya planea comparar estos datos con muestras de Marte y otros cuerpos celestes. La respuesta definitiva sobre el origen de la Luna podría estar más cerca de lo que imaginamos.

