La nueva película de George Clooney podría incentivar suicidios, advierten expertos

Saliendo del cine, Uruguay recientemente se convirtió en el primer país latinoamericano en legalizar la eutanasia. En Argentina, la eutanasia activa no está permitida por ley, pese a diversos proyectos por hacerlo, pero sí está autorizada la muerte digna, para que pacientes con enfermedades incurables o terminales puedan rechazar tratamientos que prolonguen artificialmente la vida.

image Coelho asegura que la película puede generar un contagio de suicidios y critica las fallas del sistema de MAiD en Canadá, donde muchos pacientes con demencia mueren sin cuidados paliativos adecuados.

En Canadá, la Asistencia Médica en la Muerte (MAiD) es legal desde 2016 y está en expansión, y permite que incluso personas con enfermedades crónicas o ciertas condiciones de salud mental acceder a la eutanasia. Coelho, que formó parte del comité de revisión de Ontario, asegura que vio casos con pacientes de poca o ninguna comprensión fueron autorizados a morir tras evaluaciones mínimas, y advierte: "Solo el 13% de los pacientes con demencia que mueren por MAiD ven cuidados paliativos. Eso dice todo sobre nuestro fracaso en cuidar antes de matar", y agrega con contundencia: "El sistema muchas veces abandona a los pacientes. Confían en él y el sistema les da la espalda".

Hollywood, ética y la percepción de la vida

Clooney hizo de la complejidad moral un sello en su carrera, pero In Love cruza un terreno delicado: convertir un acto terminal en una historia de amor que, además, se vende como ejemplo de dignidad. Sobre esto, Ian McIntosh, director ejecutivo de la organización Not Dead Yet, fue categórico: "Es un ‘film snuff de discapacidad’ con otro nombre".

Y además, la industria hollywoodense ya mostró antes cómo las películas sobre personas con discapacidad o enfermedades graves pueden terminar reforzando la idea de que su vida es menos valiosa, como en Yo antes de ti o Golpes del destino.

image In Love enfrenta críticas por presentar la muerte asistida como una historia de amor, mientras que expertos y activistas advierten que puede transmitir la idea de que ciertas vidas son menos valiosas.

Coelho insiste en que su preocupación es sobre la verdadera dignidad, no política ni religión: "Mi padre mostró que incluso cuando la memoria se va, la vida sigue teniendo belleza. Notaba los árboles, encontraba alegría. Eso es dignidad real". Y agrega: "La gente dice que preferiría morir antes que tener demencia. Eso es lo más cruel que le podés decir a una hija que lo ama".

La médica también advierte sobre el riesgo de la presión dentro de las relaciones: "Lo que parece amor puede ser coerción. Sabemos cuánto puede pesar la culpa o el miedo a ser una carga. Un cónyuge amoroso debería decir: ‘Nunca serías una carga, sos mi razón de vivir’". Para Coelho, la película tiene un efecto más amplio: "Si la gente vulnerable empieza a pensar que morir es su deber, perdemos algo precioso como sociedad. Deberíamos contar historias sobre cómo vivir, no cómo morir".

image Coelho defiende la dignidad real de quienes viven con demencia y advierte que las historias que glorifican la muerte pueden presionar a los vulnerables a pensar que morir es su deber.

Mientras Clooney y Bening se preparan para filmar en Nueva Inglaterra, la polémica continúa. In Love se planta en el centro de una discusión donde queda en evidencia que lo que se cuenta en pantalla puede repercutir directamente en decisiones irreversibles de quienes atraviesan la enfermedad y la fragilidad.

