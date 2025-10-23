La ciencia confirmó que esta película es la más terrorífica (y podés verla gratis)

Este análisis científico no solo respalda lo que muchos aficionados ya sospechaban, sino que también le da un marco objetivo a algo tan subjetivo como el miedo.

Por qué esta película sigue redefiniendo el terror

Más allá de los datos, "Siniestro" sigue siendo un ejemplo de cómo se hace terror moderno que funciona de verdad. En este filme, Ethan Hawke es un escritor de crímenes que se muda con su familia a una casa donde ocurrió un asesinato múltiple; cuando descubre que las muertes tienen un origen sobrenatural, su familia corre peligro real. Según los críticos y los fanáticos, la película logra un equilibrio difícil de conseguir: "El final es un golpe al estómago que sigue perturbando a quienes lo ven", sostiene Collider.

image La película mantiene la tensión de principio a fin, con un guion y una dirección que generan un miedo constante e inolvidable. Sigue impactando a todos con su final y podés verla gratis en Tubi.

Lo que distingue a esta película de otros éxitos del terror es cómo mantiene la tensión de principio a fin, utilizando sustos concretos con una sensación de miedo constante que no se apaga ni con los créditos. El guion de C. Robert Cargill y la dirección intensa de Derrickson lograron algo que pocas películas modernas pueden: un terror que persiste, que no se olvida y que sigue dando vueltas en la cabeza del espectador días después.

Así que, para quienes buscan emociones fuertes este Halloween, hay otra buena noticia: la película está disponible gratis en Tubi, lista para que el público se enfrente a lo que los datos ya confirmaron: "Siniestro" es la película más aterradora de todos los tiempos, y no es casualidad.

Embed

--------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Atentos consumidores: Cómo afectará a tus compras la nueva medida del IVA

Cuenta regresiva: Milei llega al 26-O en crisis (y con 'bozal')

Javier Milei N°55: Vienen 96 horas difíciles (¿Qué decirle a Donald Trump?)

Bronca total con Mercado Pago y su comunicado oficial: Qué dijo

Flamengo 1 - Racing 0: Cambeses fue figura, pero un gol en contra de Rojo lo quebró