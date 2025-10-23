Ya no hace falta seguir discutiendo sobre cuál es la película de terror que más asusta de todas, porque la ciencia acaba de dar una respuesta concreta y sorprendente. Un experimento midió cómo reaccionan los cuerpos al miedo y coronó un filme capaz de poner a prueba a cualquiera este Halloween. ¿Lo mejor? Está disponible gratis para ver ahora mismo.
TE DISPARA EL CORAZÓN
La ciencia confirmó que esta película es la más terrorífica (y podés verla gratis)
Después de medir el miedo, la ciencia coronó a la película de terror más aterradora de todas. ¿Te animás a descubrir cuál te hace latir el corazón como ninguna?
La ciencia del miedo: Qué película te hace latir más rápido el corazón
El proyecto Science of Scare nació con la idea de medir de manera objetiva qué película realmente logra que la gente se asuste, y para eso reunió a 250 voluntarios que vieron distintos filmes mientras llevaban puestos monitores de ritmo cardíaco. Con esos datos crearon el Scare Score (Puntaje de Miedo), que incluye los picos de frecuencia cardíaca y su variación: cuanto más alto, más terror sintieron los espectadores.
Los resultados no dejaron lugar a dudas: "Siniestro" (en inglés "Sinister") de Scott Derrickson, estrenada en 2012, alcanzó una puntuación de 96, apenas un punto por encima de la película independiente "Host", filmada en Zoom durante una sesión de espiritismo.
Lo interesante es que, según el estudio, "Siniestro" provocó un pico máximo de 131 latidos por minuto, cuando la media de otras películas de terror apenas superaba los 86. Esto demuestra que el miedo no es pasajero, sino que se mantiene durante toda la película y no da respiro, por mezclar terror psicológico con los clásicos jump scares.
Pero aparte de los números, la lista incluye otras películas muy comentadas por los críticos y el público, como "El legado del diablo", "El Conjuro", "La noche del demonio" y "El exorcismo de Emily Rose", pero ninguna logró la misma respuesta uniforme en tantos espectadores.
Este análisis científico no solo respalda lo que muchos aficionados ya sospechaban, sino que también le da un marco objetivo a algo tan subjetivo como el miedo.
Por qué esta película sigue redefiniendo el terror
Más allá de los datos, "Siniestro" sigue siendo un ejemplo de cómo se hace terror moderno que funciona de verdad. En este filme, Ethan Hawke es un escritor de crímenes que se muda con su familia a una casa donde ocurrió un asesinato múltiple; cuando descubre que las muertes tienen un origen sobrenatural, su familia corre peligro real. Según los críticos y los fanáticos, la película logra un equilibrio difícil de conseguir: "El final es un golpe al estómago que sigue perturbando a quienes lo ven", sostiene Collider.
Lo que distingue a esta película de otros éxitos del terror es cómo mantiene la tensión de principio a fin, utilizando sustos concretos con una sensación de miedo constante que no se apaga ni con los créditos. El guion de C. Robert Cargill y la dirección intensa de Derrickson lograron algo que pocas películas modernas pueden: un terror que persiste, que no se olvida y que sigue dando vueltas en la cabeza del espectador días después.
Así que, para quienes buscan emociones fuertes este Halloween, hay otra buena noticia: la película está disponible gratis en Tubi, lista para que el público se enfrente a lo que los datos ya confirmaron: "Siniestro" es la película más aterradora de todos los tiempos, y no es casualidad.
--------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
Atentos consumidores: Cómo afectará a tus compras la nueva medida del IVA
Cuenta regresiva: Milei llega al 26-O en crisis (y con 'bozal')
Javier Milei N°55: Vienen 96 horas difíciles (¿Qué decirle a Donald Trump?)
Bronca total con Mercado Pago y su comunicado oficial: Qué dijo
Flamengo 1 - Racing 0: Cambeses fue figura, pero un gol en contra de Rojo lo quebró