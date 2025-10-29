urgente24
OCIO Lourdes Fernández > Leandro García Gómez > violencia de género

CONTÓ TODO

Lourdes Fernández rompió el silencio sobre su ex Leandro García Gómez: "Sucedieron cosas"

Lourdes Fernández, integrante de Bandana, se sinceró en un vivo junto a Fabiana Cantilo acerca de lo ocurrido con su ex Leandro García Gómez.

29 de octubre de 2025 - 12:19
Lourdes Fernández rompió el silencio: habló de su ex y reveló la verdad.

Lourdes Fernández rompió el silencio: habló de su ex y reveló la verdad.

Lourdes Fernández habló en un vivo junto a Fabiana Cantilo sobre todo lo ocurrido la pasada semana con su ex, Leandro García Gómez. Este escándalo que terminó en la detención de este hombre dejó a muchos sin saber lo que estaba pasando y la artista reveló algunos detalles.

Fabiana Cantilo, amiga y mentora de Lourdes Fernández, le preguntó algunas cosas acerca de lo que pasó con ella y Leandro García Gómez la pasada semana. La madre de la cantante denunció que la misma estaba desaparecida, hubo un allanamiento en el departamento de este hombre y finalmente fue arrestado.

image
Lourdes Fernández habló de la situación con su ex.

Lourdes Fernández habló de la situación con su ex.

Lourdes Fernández por fin habló sobre Leandro García Gómez

"¿Quién es este novio que tenés rarísimo?", le preguntó sin rodeos Fabiana Cantilo a Lourdes. "No, no tengo nada, no tengo nada", respondió la integrante de Bandana. "Bueno, ¿pero ahora estás separada?", insistió Cantilo. "Hace rato ya... No (me pegó)", soltó Lourdes.

Seguir leyendo

"Fue su cumpleaños y justo yo tenía que volver a casa. El domingo a la noche me agarró una fiebre tremenda y no pude levantarme, me quedé dos días dormida", lanzó Lourdes. Fabiana Cantilo habló de la denuncia de la madre: "Exageraron, dijeron 'no se la ve hace un mes'". Ahí ella le dio la razón y fue cuando la artista le retrucó: "Bueno, pero el señor ya te había pegado".

"Habían sucedido cosas", reconoció Lourdes ante la afirmación de Fabi Cantilo. Cabe destacar que él fue denunciado por violencia de género y hay imágenes de la misma golpeada por él. "No lo queremos al señor que pega, Lourdes", le dijo Cantilo. "Nosotros nos revinculamos y habíamos salido de toda esa toxicidad y todo ese pasaje pesado", lanzó. Ante la pregunta de si volvió a pegarle, Lourdes fue clara: "No volvió, no volvió".

Embed - Urgente24 on Instagram: " LOURDES DE BANDANA ROMPIÓ EL SILENCIO SOBRE SU EX La cantante habló con Fabiana Cantilo en un vivo y se refirió a todo lo ocurrido con su ex la semana pasada Fabi Cantilo intentó sacarle información y Lourdes dijo que “no le volvió a pegar”. Además sostuvo que estaba con angina y fiebre y no se pudo levantar de la cama por dos días “No lo queremos al señor que pega, Lourdes”, le dijo Fabiana Cantilo a la integrante de Bandana . . . #bandana #musica #show #famosos #feminismo #violencia #noticias #argentina #sociedad #actualidad #reels #tendencia #viral #tiktok #instagram"
View this post on Instagram

A post shared by Urgente24 (@urgente24)

-------------------------

Otras lecturas de Urgente24:

A Yanina Latorre le salió el tiro por la culata: la escracharon en redes y atacó a todos

Marcelo Tinelli fulminó a Cristina Kirchner por la derrota del peronismo: "Que se acabe"

El inesperado mensaje de Rodrigo De Paul a Tini Stoessel que dejó mudos a todos

Envidia en los medios tradicionales: Streaming, política y polémica

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES