Lourdes Fernández rompió el silencio sobre su ex Leandro García Gómez: "Sucedieron cosas"

Embed - Urgente24 on Instagram: " LOURDES DE BANDANA ROMPIÓ EL SILENCIO SOBRE SU EX La cantante habló con Fabiana Cantilo en un vivo y se refirió a todo lo ocurrido con su ex la semana pasada Fabi Cantilo intentó sacarle información y Lourdes dijo que “no le volvió a pegar”. Además sostuvo que estaba con angina y fiebre y no se pudo levantar de la cama por dos días “No lo queremos al señor que pega, Lourdes”, le dijo Fabiana Cantilo a la integrante de Bandana . . . #bandana #musica #show #famosos #feminismo #violencia #noticias #argentina #sociedad #actualidad #reels #tendencia #viral #tiktok #instagram"

View this post on Instagram A post shared by Urgente24 (@urgente24)