Lourdes Fernández habló en un vivo junto a Fabiana Cantilo sobre todo lo ocurrido la pasada semana con su ex, Leandro García Gómez. Este escándalo que terminó en la detención de este hombre dejó a muchos sin saber lo que estaba pasando y la artista reveló algunos detalles.
CONTÓ TODO
Lourdes Fernández rompió el silencio sobre su ex Leandro García Gómez: "Sucedieron cosas"
Lourdes Fernández, integrante de Bandana, se sinceró en un vivo junto a Fabiana Cantilo acerca de lo ocurrido con su ex Leandro García Gómez.
Fabiana Cantilo, amiga y mentora de Lourdes Fernández, le preguntó algunas cosas acerca de lo que pasó con ella y Leandro García Gómez la pasada semana. La madre de la cantante denunció que la misma estaba desaparecida, hubo un allanamiento en el departamento de este hombre y finalmente fue arrestado.
Lourdes Fernández por fin habló sobre Leandro García Gómez
"¿Quién es este novio que tenés rarísimo?", le preguntó sin rodeos Fabiana Cantilo a Lourdes. "No, no tengo nada, no tengo nada", respondió la integrante de Bandana. "Bueno, ¿pero ahora estás separada?", insistió Cantilo. "Hace rato ya... No (me pegó)", soltó Lourdes.
"Fue su cumpleaños y justo yo tenía que volver a casa. El domingo a la noche me agarró una fiebre tremenda y no pude levantarme, me quedé dos días dormida", lanzó Lourdes. Fabiana Cantilo habló de la denuncia de la madre: "Exageraron, dijeron 'no se la ve hace un mes'". Ahí ella le dio la razón y fue cuando la artista le retrucó: "Bueno, pero el señor ya te había pegado".
"Habían sucedido cosas", reconoció Lourdes ante la afirmación de Fabi Cantilo. Cabe destacar que él fue denunciado por violencia de género y hay imágenes de la misma golpeada por él. "No lo queremos al señor que pega, Lourdes", le dijo Cantilo. "Nosotros nos revinculamos y habíamos salido de toda esa toxicidad y todo ese pasaje pesado", lanzó. Ante la pregunta de si volvió a pegarle, Lourdes fue clara: "No volvió, no volvió".
-------------------------
Otras lecturas de Urgente24:
A Yanina Latorre le salió el tiro por la culata: la escracharon en redes y atacó a todos
Marcelo Tinelli fulminó a Cristina Kirchner por la derrota del peronismo: "Que se acabe"
El inesperado mensaje de Rodrigo De Paul a Tini Stoessel que dejó mudos a todos
Envidia en los medios tradicionales: Streaming, política y polémica