Envidia en los medios tradicionales: Streaming, política y polémica

Pamela David bancó al streaming desde los medios de comunicación tradicionales

Luego de observar el informe que pasaron en su programa, Pamela David opinó al respecto y señaló: "¿Falta de control? ¿Por qué? Envidiosos".

"¿No debería ser al revés? Que estamos antiguos, obsoletos", expresó la conductora que tras los resultados del domingo (26/10) se hizo presente en el canal de streaming Blender.

Por su parte, la periodista Mariana Contartessi se opuso y señaló: "Yo no quiero nivelar para abajo".

"Cuando querés informarte posta y tener la data posta vas a los medios de radio y televisión", indicó posteriormente visiblemente molesta con los nuevos medios de comunicación.



