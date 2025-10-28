urgente24
¿FALTA DE CONTROL?

Envidia en los medios tradicionales: Streaming, política y polémica

Baby Etchecopar, Yanina Latorre y Mariano Iúdica, entre otros, brindaron su punto de vista al respecto de las restricciones que en los medios de comunicación.

28 de octubre de 2025 - 12:07
Baby Etchecopar habló sobre las reestricciones en los medios tradicionales de comunicación y se mostró en contra de la falta de control en el streaming.&nbsp;

Foto: Captura de video X 28/10/2025

La veda electoral previo a las elecciones nacionales legislativas generó debate en los medios tradicionales de comunicación y el streaming, teniendo en cuenta que las reglas no se aggiornaron y no miden con la misma vara el contenido que se puede llevar a cabo en un lugar y en otro.

Desde el ciclo Desayuno Americano salieron en la búsqueda de la palabra de algunos de los periodistas más reconocidos y se armó el debate. Yanina Latorre fue una de las que rompió una lanza por las nuevas señales y señaló: "No me molesta, si no lo tienen vedado y lo quieren hacer, lo pueden hacer tranquilamente".

Por otro lado, Rolando Graña se posicionó en la vereda de enfrente y lo lamentó: "Es lo que hay". Sin embargo, posteriormente aclaró que según su punto de vista "la restricción de veda ha quedado viejo". "Si no la hacés pareja para todos no sirve de nada", consideró.

Asimismo, Mariano Iúdica fue por la línea de la conductora de Sálvese quien pueda y dejó en claro que le parece "pésimo". Por su parte, Baby Etchecopar demostró estar en contra de las libertades obtenidas por el stream y señaló: "El día que se regule el streaming va a traer problemas".

Pamela David bancó al streaming desde los medios de comunicación tradicionales

Luego de observar el informe que pasaron en su programa, Pamela David opinó al respecto y señaló: "¿Falta de control? ¿Por qué? Envidiosos".

"¿No debería ser al revés? Que estamos antiguos, obsoletos", expresó la conductora que tras los resultados del domingo (26/10) se hizo presente en el canal de streaming Blender.

Por su parte, la periodista Mariana Contartessi se opuso y señaló: "Yo no quiero nivelar para abajo".

"Cuando querés informarte posta y tener la data posta vas a los medios de radio y televisión", indicó posteriormente visiblemente molesta con los nuevos medios de comunicación.

