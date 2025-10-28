En el streaming está el agite: Alejandro Fantino fue increpado por Juan Grabois y acariciado por Javier Milei

Javier Milei le tiró una soga a Alejandro Fantino y recordó a Mauro Viale

Si bien el canal de streaming Neura mediante su programación hace explícito el apoyo al Gobierno, lo cierto es que desde hace algunos días Alejandro Fantino sintió el enfado de sus seguidores sobre todo luego de analizar lo que había sido la derrota electoral de los libertarios en las elecciones de la provincia de Buenos Aires.

En una clara muestra de afecto, el presidente Javier Milei accedió a una nota periodística luego de pintar casi en su totalidad el país de violeta y no solo reivindicó al conductor sino que también recordó a Mauro Viale.





Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/agarra_pala/status/1982997270229594260&partner=&hide_thread=false “NO ME OLVIDO NI DE MAURO VIALE NI DE ALEJANDRO FANTINO, SOS EL QUE ME PUSO EN PRIMERA”



“NO FIRMO INDULTO, EL QUE LAS HACE, LAS PAGA”



JAJAJA EL PRESIDENTE MILEI SOBRE LA POLÉMICA CON FANTINO Y LA FRASE DEL ESFUERZO EN LA POLÍTICA @JMilei @fantinofantino pic.twitter.com/8yVfgDoRNx — Agarra la Pala (@agarra_pala) October 28, 2025



En primera instancia fue el conductor quien con animosidad de calmar las aguas con los fanáticos libertarios, dijo: "Vos sabés la relación que tenemos, Javier. O sea, no vamos a terminar nunca separados en esta relación".

Fue en ese entonces que el líder libertario, lo interrumpió y expresó: "No me olvido ni de Mauro Viale ni de Alejandro Fantino". Su comentario no es la primera vez que se le escucha al líder libertario quien en más de una oportunidad aseguró que ambos comunicadores fueron importantes para que se diera a conocer y finalmente terminara convirtiéndose en mandatario nacional.

