El lunes (27/10) fue un día de algarabía tanto en las redes sociales como también así en los canales de streaming y Juan Grabois no se quiso quedar afuera al caer de imprevisto al ciclo Cónclave en el que sus conductores debatían fuertemente el resultado de las elecciones y encaró a Alejandro Fantino.
DE FRENTE MAL
En el streaming está el agite: Alejandro Fantino fue increpado por Juan Grabois y acariciado por Javier Milei
Luego cruzarse con el dirigente social, Alejandro Fantino entrevistó al Presidente quien le tiró una soga tras ser criticado fuertemente por los libertarios.
"¿Quién es el forro que está pidiendo la renuncia de Cristina?", comenzó diciendo encarando a los comunicadores y si bien Jorge Rial se levantó de su silla a modo de confrontarlo en lo que finalmente fue una puesta en escena y el exconductor de Animales Sueltos fue quien le contestó con picardía: "La renuncia, no. Jubilenlá porque terminan enterrados todos, boludo".
Su contestación no le hizo gracia y fue por ese motivo que le respondió ubicándolo de la vereda liberal: "Fantino vos sos del otro palo. No opinés. El del otro palo no opina". Es preciso destacar que las risas abundaron en el estudio, dejando en claro que si bien se carajeaban en la cara no se trataba de un intercambio serio.
Asimismo, quien formó parte de la lista de Fuerza Patria en la Ciudad aclaró citando a Ernesto "Che" Guevara: "No se pasa la vida celebrando victoras si no levantándose de los fracasos". Y agregó: "El 'Che' Guevara fue un revolucionario que cambió el mundo".
Javier Milei le tiró una soga a Alejandro Fantino y recordó a Mauro Viale
Si bien el canal de streaming Neura mediante su programación hace explícito el apoyo al Gobierno, lo cierto es que desde hace algunos días Alejandro Fantino sintió el enfado de sus seguidores sobre todo luego de analizar lo que había sido la derrota electoral de los libertarios en las elecciones de la provincia de Buenos Aires.
En una clara muestra de afecto, el presidente Javier Milei accedió a una nota periodística luego de pintar casi en su totalidad el país de violeta y no solo reivindicó al conductor sino que también recordó a Mauro Viale.
En primera instancia fue el conductor quien con animosidad de calmar las aguas con los fanáticos libertarios, dijo: "Vos sabés la relación que tenemos, Javier. O sea, no vamos a terminar nunca separados en esta relación".
Fue en ese entonces que el líder libertario, lo interrumpió y expresó: "No me olvido ni de Mauro Viale ni de Alejandro Fantino". Su comentario no es la primera vez que se le escucha al líder libertario quien en más de una oportunidad aseguró que ambos comunicadores fueron importantes para que se diera a conocer y finalmente terminara convirtiéndose en mandatario nacional.
