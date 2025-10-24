Virginia Gallardo volvió a poner a todos hablando con un posteo recordando a Ricardo Fort y generando una polémica que la destrozó en redes y medios. En medio del nostálgico cierre de campaña de la candidata de La Libertad Avanza, aparecieron pruebas que confirman que el mismo chocolatero apoyaba a Cristina, sumando combustible a una discusión política que ya ardía.
Virginia Gallardo cerró campaña con Ricardo Fort y la destrozaron (ni él lo perdonó)
Virginia Gallardo, candidata por LLA, recordó a Ricardo Fort con un posteo emotivo que desató la polémica y despertó viejos secretos políticos del empresario.
El homenaje de Virginia Gallardo que generó polémica
Virginia Gallardo, exvedette y ahora candidata a diputada por La Libertad Avanza en Corrientes, compartió en sus redes una foto retro con Ricardo Fort que inmediatamente despertó comentarios para todos los gustos.
En la imagen se los ve abrazados frente a una pileta, en un gesto cómplice que muestra la exposición mediática que siempre los rodeó. "Estos días la gente te tiene muy presente en mi vida. Algo bueno habremos hecho. Siempre conmigo. Vamos, comandante. Confío en que me estarás cuidando", escribió Gallardo junto a un corazón, y la publicación se viralizó rápido, acumulando miles de "me gusta" y comentarios tanto tiernos como críticos.
Pero no todos vieron el posteo como un homenaje. César Carozza, abogado de los hijos de Fort, Felipe y Marta, salió a marcar la cancha sin medias tintas: "Se cuelga de su imagen y lo está usando para su campaña política, no lo está saludando por su cumpleaños o fallecimiento. Es un cachivache".
Y después siguió: "Cuando salió la serie (de Fort), mandó carta documento para que se abstengan de usar su imagen y su nombre. Quería cobrar. No la cuestiono, si querés cobrar, cobrá. Pero, ahora, ¿qué hago? ¿Le paso la factura a Marta y Felipe?", dijo en Intrusos (América TV).
Para colmo, a todo esto se sumó un viejo audio de Fort donde él apoyaba a Cristina Fernández de Kirchner: "Yo la voté a Cristina, lo dije varias veces. Considero que al gobierno hay que apoyarlo siempre. Cuando tenés un programa político, hay que dar ideas y no criticar". Ese registro se reactivó en redes y complicó aún más la lectura política del posteo.
El lado íntimo de Ricardo Fort según Virginia Gallardo
La relación de Gallardo y Fort comenzó en 2009, cuando la joven modelo correntina de tan solo 21 años conoció al empresario que buscaba imponerse en la televisión argentina. Su noviazgo fue todo un espectáculo mediático: viajes, regalos ostentosos, apariciones en programas y, como contó Gallardo, una propuesta de matrimonio confirmada en La Noche de Mirtha: "Sí, también", dijo entre risas y emoción.
Sobre si su vínculo fue o no arreglado, Gallardo aclaró sin vueltas: "No fue una pareja arreglada. Yo sé que se dijeron muchas cosas, pero no. No necesito que me crean", dejando en claro que lo que hubo fue un amor genuino. Para ella, Fort siempre fue alguien que vivía y amaba con intensidad: "Ricardo fue una persona única, alguien que vivía y amaba sin medida", afirmó en varias entrevistas.
Hoy, mientras encara su primera campaña como candidata y recuerda a Fort cerca de lo que hubiera sido su cumpleaños número 57, Gallardo mezcla pasado y presente, memoria y estrategia. Su posteo muestra que el "Comandante" sigue ocupando un lugar importante en la cultura argentina y que, incluso 12 años después, su figura sigue teniendo la fuerza suficiente para poner a cualquiera en el centro de la polémica.
