Virginia Gallardo cerró campaña con Ricardo Fort y la destrozaron (ni él lo perdonó)

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/mdzol/status/1981406970578919798&partner=&hide_thread=false El abogado de los hijos de Ricardo Fort fulminó a Virginia Gallardo por su posteo: "Es un cachivache. Se cuelga de su imagen y lo está usando para su campaña política, pero cuando salió la serie, mandó una carta documento y quiso cobrar". https://t.co/dMrzFOUSD7 pic.twitter.com/gdATcCTJrh — MDZ Online (@mdzol) October 23, 2025

Para colmo, a todo esto se sumó un viejo audio de Fort donde él apoyaba a Cristina Fernández de Kirchner: "Yo la voté a Cristina, lo dije varias veces. Considero que al gobierno hay que apoyarlo siempre. Cuando tenés un programa político, hay que dar ideas y no criticar". Ese registro se reactivó en redes y complicó aún más la lectura política del posteo.

Embed Ricardo Fort: "Yo la voté a Cristina y la APOYO. A los periodistas que se la pasan diciendo 'queremos preguntar' yo les diría que APORTEN IDEAS"



El Comandante bancando a la Jefa y sacudiendo a Jorge Lanata. https://t.co/fdBbei2wAk pic.twitter.com/rWpV5EEghr — Resistencia Nacional (@ResistenciaNac_) October 23, 2025

El lado íntimo de Ricardo Fort según Virginia Gallardo

La relación de Gallardo y Fort comenzó en 2009, cuando la joven modelo correntina de tan solo 21 años conoció al empresario que buscaba imponerse en la televisión argentina. Su noviazgo fue todo un espectáculo mediático: viajes, regalos ostentosos, apariciones en programas y, como contó Gallardo, una propuesta de matrimonio confirmada en La Noche de Mirtha: "Sí, también", dijo entre risas y emoción.

image Gallardo defendió que su relación con Fort fue genuina y le dio el "acepto" cuando él le propuso matrimonio. Hoy con nostalgia y política, mantiene vivo el recuerdo del "Comandante" a 12 años de su muerte.

Sobre si su vínculo fue o no arreglado, Gallardo aclaró sin vueltas: "No fue una pareja arreglada. Yo sé que se dijeron muchas cosas, pero no. No necesito que me crean", dejando en claro que lo que hubo fue un amor genuino. Para ella, Fort siempre fue alguien que vivía y amaba con intensidad: "Ricardo fue una persona única, alguien que vivía y amaba sin medida", afirmó en varias entrevistas.

Hoy, mientras encara su primera campaña como candidata y recuerda a Fort cerca de lo que hubiera sido su cumpleaños número 57, Gallardo mezcla pasado y presente, memoria y estrategia. Su posteo muestra que el "Comandante" sigue ocupando un lugar importante en la cultura argentina y que, incluso 12 años después, su figura sigue teniendo la fuerza suficiente para poner a cualquiera en el centro de la polémica.

