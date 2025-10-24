La Joaqui, quien actualmente disfruta de su participación en Masterchef Celebrity y su vínculo con Luck Ra, habló finalmente del motivo que la distanció de la China Suárez. Las dos eran inseparables y de un momento para el otro finalmente se distanciaron.
¿QUÉ PASÓ?
La Joaquí contó por qué dejó de ser amiga de la China Suárez
La Joaqui, actual concursante de Masterchef Celebrity, reveló el motivo por el cual dejó de ser amiga de la China Suárez de un momento a otro.
Tanto La Joaqui como la China Suárez se reunían a filmar videos para TikTok, se comentaban publicaciones en redes sociales y parecían tener el vínculo de amistad más sólido. Sin embargo todo eso quedó atrás cuando dejaron de aparecer juntas y las especulaciones comenzaron a surgir.
La Joaqui y el motivo que la distanció de la China Suárez
Fue en LAM donde le hicieron algunas preguntas a La Joaqui y una de ellas fue sobre la modelo: "¿Qué pasó con la China?", le consultaron a la cantante. "No pasó nada. Uno va cambiando de gustos. A vos te gusta el pádel y a mí me gusta el golf, tal vez nuestros momentos los compartíamos en pádel y ahora yo voy a golf y no tengo tiempo", soltó esta de forma metafórica.
Sin embargo, la siguiente pregunta fue todavía más incisiva: "¿Qué código rompió ella como amiga?". Otra vez, La Joaqui no quiso ser polémica: "Ninguno, ninguno, ninguno. Cada una fluyó para sus lados y sus lugares, pero está la mejor", lanzó. Sin embargo, se sigue creyendo que hay algo más que la artista no quiere decir.
En un momento se habló sobre Ecko con quien ambas habrían tenido un acercamiento. Sin embargo, La Joaqui sostuvo que "ni estuvo" con él. De todas maneras, el vínculo que mantenía con la China Suárez se disolvió y ahora ni siquiera se comentan con buena onda en redes sociales.
