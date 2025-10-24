La Joaquí contó por qué dejó de ser amiga de la China Suárez

image La Joaqui y la China Suárez distanciadas.

La Joaqui y el motivo que la distanció de la China Suárez

Fue en LAM donde le hicieron algunas preguntas a La Joaqui y una de ellas fue sobre la modelo: "¿Qué pasó con la China?", le consultaron a la cantante. "No pasó nada. Uno va cambiando de gustos. A vos te gusta el pádel y a mí me gusta el golf, tal vez nuestros momentos los compartíamos en pádel y ahora yo voy a golf y no tengo tiempo", soltó esta de forma metafórica.