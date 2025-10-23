En la entrega de premios Martín Fierro 2025 quien se quedó con las manos vacías fue Verónica Lozano tras perder en las ternas "Mejor Magazine" y "Mejor Labor en Conducción Femenina", motivo que la llevó a cargar duramente contra Susana Giménez y contra la organización aunque Luis Ventura reveló que finalmente se disculpó.
TRAS SUS CRÍTICAS AL MARTÍN FIERRO
Luis Ventura aceptó las disculpas de Verónica Lozano pero le hizo una fuerte aclaración
El periodista Luis Ventura, que a su vez es el presidente de Aptra, contó que la conductora le pidió disculpas y recordó cuál fue su contestación.
El periodista, que a su vez es el presidente de Aptra, contó públicamente a través del programa que conduce por Radio Del Plata que la conductora lo llamó para aclarar sus dichos y limar asperezas después de su fuerte cuestionamiento tras la premiación. “No me enojo, sí me dolió. O, si hubo un enojo, vino después del dolor. No lo esperaba", reconoció el comunicador.
"Me dijo: ‘Mirá, yo quiero pedirte disculpas’, y yo le respondí: ‘Que no, que perdón solo a Dios. Somos mortales iguales, y está bien’. Hablamos un par de cosas ahí", contó luego de un encuentro que tuvieron.
Asismimo, detalló que prefirió no ahondar en el tema y evitó consultarle por qué motivo había salido a declarar de manera feroz aunque sin mencionarlo aseguró que conoce cuál fue el motivo verdadero de su enojo. "No le pregunté por qué el enojo, porque ya lo sé", concluyó.
Luis Ventura hizo unos ñoquis incomibles, los escupió en el plato y se volvió viral
En la nueva edición de MasterChef Celebrity uno de los participantes de Luis Ventura y al parecer en una de sus primeras demostraciones no convenció al jurado.
Los participantes tenían como consigna elaborar un plato digno para que un joven lo almorzara en el colegio y el periodista eligió hacer ñoquis caseros que hizo con harina de arroz por equivocación a la hora de ir al mercado a buscar los insumos necesarios.
Imaginaba hacer una pasta tipo fideo, pero a medida que el tiempo se consumió, me fui quedando sin reloj, entonces los fideos pasaron a ser ñoquis”, le comentó al jurado Damián Betular luego de pedir explicaciones al respecto y sobre su error en la elección se defendió: “El mercado tiene sus misterios secretos y en lugar de harina de trigo traje harina de arroz”.
Fue más tarde que llegó el turno de la degustación de Germán Martitegui quien antes de hacerlo invitó al participante a que comiera y su reacción fue inesperada porque no llegó a tragarlo, lo escupió en la mano y lo devolvió al plato, hecho que no pasó desapercibido y provocó que estallaran los memes en las redes sociales.
