Luis Ventura aceptó las disculpas de Verónica Lozano pero le hizo una fuerte aclaración

Luis Ventura hizo unos ñoquis incomibles, los escupió en el plato y se volvió viral

En la nueva edición de MasterChef Celebrity uno de los participantes de Luis Ventura y al parecer en una de sus primeras demostraciones no convenció al jurado.

Los participantes tenían como consigna elaborar un plato digno para que un joven lo almorzara en el colegio y el periodista eligió hacer ñoquis caseros que hizo con harina de arroz por equivocación a la hora de ir al mercado a buscar los insumos necesarios.

Imaginaba hacer una pasta tipo fideo, pero a medida que el tiempo se consumió, me fui quedando sin reloj, entonces los fideos pasaron a ser ñoquis”, le comentó al jurado Damián Betular luego de pedir explicaciones al respecto y sobre su error en la elección se defendió: “El mercado tiene sus misterios secretos y en lugar de harina de trigo traje harina de arroz”.

Fue más tarde que llegó el turno de la degustación de Germán Martitegui quien antes de hacerlo invitó al participante a que comiera y su reacción fue inesperada porque no llegó a tragarlo, lo escupió en la mano y lo devolvió al plato, hecho que no pasó desapercibido y provocó que estallaran los memes en las redes sociales.

