Luis Ventura ñoquis incomibles, los escupió en el plato y se volvió viral

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MChefCeleb/status/1979005559404634240&partner=&hide_thread=false #MasterChefCelebrityArgentina Ventura después de comer su propio ñoqui pic.twitter.com/3Dyid1UAcb — Master Chef Celebrity (@MChefCeleb) October 17, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Mc_Dalena26/status/1979006756962312463&partner=&hide_thread=false Ventura tirándole el ñoqui a Germán #MasterChefCelebrityArgentina pic.twitter.com/oetXetVJGv — MADA (@Mc_Dalena26) October 17, 2025

Qué dijo Wanda Nara de los ñoquis de Luis Ventura

Luego de recibir la devolución negativa por parte de los jurados del reality show quien se animó a probar los ñoquis caseros fue Wanda Nara.

Si bien en un principio lo dudó, posteriormente se llevó el tenedor a la boca a lo que Luis Ventura reconoció: "Wanda se sacrifica, como corresponde".





Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/eeemiliano/status/1979006394834489583&partner=&hide_thread=false Wanda se animó a probar los ñoquis de Ventura.#MasterChefCelebrity pic.twitter.com/I9FzEvqsfF — emi (@eeemiliano) October 17, 2025



Sin embargo, como era de esperar su reacción no fue favorable para el competidor. Es preciso destacar que evitó escupirlo y lo comió aunque aprovechó para pedirle quien es el presidente de Aptra, que en 2026 le de el Martín Fierro de Oro.

Asimismo, luego dijo con humor y picardía: "¿Sabés de qué son? Como de caucho". Lo cierto es que si bien se produjo un divertido momento televisivo, el conductor finalmente deberá medirase ante los que tampoco satisfacieron a los destacados cocineros y buscarán seguir en carrera.

