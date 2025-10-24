Inconcebible falta de respeto: vandalizaron un mural de Miguel Ángel Russo

Nacido en Valentín Alsina el 9 de abril de 1956, Miguelo fue un símbolo de Estudiantes de La Plata, donde jugó toda su carrera profesional como mediocampista central. Disputó más de 430 partidos y ganó dos títulos locales: el Metropolitano 1982 y el Nacional 1983. Como entrenador, dirigió 16 clubes en 8 países y obtuvo 10 títulos, entre ellos la histórica Copa Libertadores 2007 con el Xeneize.

Además del Xeneize, Miguel Russo dirigió Lanús, Estudiantes, Vélez, Rosario Central, San Lorenzo, Racing, Colón, Unión y Los Andes. En Chile, dirigió a la U. En España, dirigió Salamanca. En Perú, Alianza Lima. En Paraguay, Cerro Porteño. En Arabia Saudita, AlNassr. En México dirigió Morelia. En Colombia, Millonarios.

A pesar de su enfermedad, Russo nunca se alejó del fútbol. Fue justamente mientras dirigía a Millonarios, en 2017, cuando le detectaron el cáncer de próstata. A partir de entonces, enfrentó tratamientos de quimioterapia sin abandonar su rol como DT.

Su última aparición pública fue el 23 de septiembre en Boca Predio, donde fue fotografiado sonriente junto a Juan Román Riquelme. Su pasión por el deporte y su calidez humana lo convirtieron en un referente dentro y fuera de la cancha.