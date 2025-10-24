Inconcebible falta de respeto: vandalizaron un mural de Miguel Ángel Russo

Un episodio desafortunado ocurrió en Colombia, en la previa del clásico entre Independiente Santa Fe y Millonarios: los simpatizantes del conjunto de la capital dañaron el mural de Miguel Ángel Russo, ex director técnico del Albiazul entre 2017 y 2018.
En la previa del clásico entre Independiente Santa Fe y Millonarios, hinchas del conjunto 'Cardenal' vandalizaron el mural de Miguel Ángel Russo.
Los hinchas del cuadro que viste de rojo y blanco pintaron el escudo sobre el rostro del fallecido Miguelo y la frase que inmortalizó el DT ("Todo se cura con amor"), en el país cafetero, cuando fue diagnosticado de cáncer.
Según se comenta, las pintadas tienen un tinte revanchista, ya que meses atrás, hinchas de Millonarios FC habrían pintado y vandalizado el mural de uno de los ídolos de Santa Fe.
Menos de una semana duró el mural en honor a Miguel Ángel Russo...
Falleció Miguel Ángel Russo, a los 69 años, tras una larga lucha contra el cáncer
Miguel Ángel Russo falleció a los 69 años luego de una larga lucha contra un cáncer de próstata, detectado en 2017. Boca y el mundo del fútbol, de luto. El entrenador Xeneize murió en su domicilio de la Ciudad de Buenos Aires, rodeado por sus seres queridos.
Nacido en Valentín Alsina el 9 de abril de 1956, Miguelo fue un símbolo de Estudiantes de La Plata, donde jugó toda su carrera profesional como mediocampista central. Disputó más de 430 partidos y ganó dos títulos locales: el Metropolitano 1982 y el Nacional 1983. Como entrenador, dirigió 16 clubes en 8 países y obtuvo 10 títulos, entre ellos la histórica Copa Libertadores 2007 con el Xeneize.
Además del Xeneize, Miguel Russo dirigió Lanús, Estudiantes, Vélez, Rosario Central, San Lorenzo, Racing, Colón, Unión y Los Andes. En Chile, dirigió a la U. En España, dirigió Salamanca. En Perú, Alianza Lima. En Paraguay, Cerro Porteño. En Arabia Saudita, AlNassr. En México dirigió Morelia. En Colombia, Millonarios.
A pesar de su enfermedad, Russo nunca se alejó del fútbol. Fue justamente mientras dirigía a Millonarios, en 2017, cuando le detectaron el cáncer de próstata. A partir de entonces, enfrentó tratamientos de quimioterapia sin abandonar su rol como DT.
Su última aparición pública fue el 23 de septiembre en Boca Predio, donde fue fotografiado sonriente junto a Juan Román Riquelme. Su pasión por el deporte y su calidez humana lo convirtieron en un referente dentro y fuera de la cancha.