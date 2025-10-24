Fin del 'después vemos': Buscan que ningún diputado presente leyes sin explicar de dónde saldrá la plata

En concreto, el proyecto modifica dos artículos clave del reglamento interno de Diputados —el 65 y el 123— para incorporar la obligación de justificar y cuantificar el impacto económico de cada iniciativa. Así, cualquier propuesta que no cumpla con esos requisitos no podrá ser girada a comisión.

La diputada tucumana, referente de la oposición dialoguista, sostiene que la reforma apunta a mejorar la calidad institucional y la responsabilidad fiscal del Congreso. “No se trata de frenar proyectos sociales ni de restringir derechos, sino de garantizar que cada medida tenga respaldo real y no sea solo una promesa escrita en papel”, argumentó.

El objetivo de fondo, según la autora, es devolverle seriedad al debate legislativo: “No podemos seguir legislando a ciegas. Cada ley tiene consecuencias en la vida de la gente y en las cuentas del país. Es hora de transparentar cuánto cuestan las decisiones políticas”.

El proyecto completo a continuación:

6115-D-2025

_____________________________

