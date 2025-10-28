Shock en Canadá: El cambio climático obliga a un pueblo entero a mudarse

¿Qué pasa con la historia del pueblo?

El presidente del territorio, Bernard Briand, es uno de los escépticos. Cree que hay que salvar el pueblo original: "Cuando pisás Miquelon, sentís su historia, su alma. ¿Cómo recreás un alma?", se pregunta. Los arquitectos a cargo del proyecto prometen respetar las tradiciones: los materiales de las casas viejas se reutilizarán en las nuevas.

image

Mientras tanto, el reloj corre. En 2026 hay elecciones locales y nadie sabe si el próximo gobierno seguirá con el plan. Detcheverry lo tiene claro: "Con el cambio climático, Miquelon estaba muerto. Quiero darle un futuro a mi pueblo".

-------------------------------------------------------------------------------

Más contenido de Urgente24

En la Argentina color violeta, bajar la tasa de interés para aliviar la recesión

Arranca el escrutinio definitivo (y algunos se ilusionan): 8 provincias en la mira

Empoderado, Javier Milei sale a buscar 'heridos' para su 2.0

Bloomberg dice que la euforia de Javier Milei choca con la realidad