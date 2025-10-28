Miquelon, una isla francesa perdida frente a Canadá se convierte en el primer pueblo que se muda completamente por culpa del cambio climático. El mar avanza, las tormentas destrozan viviendas y el gobierno decidió reubicar a sus 600 habitantes en una colina a 40 metros sobre el nivel del mar. Pero no todos están de acuerdo.
ADAPTATE O DESAPARECE
Shock en Canadá: El cambio climático obliga a un pueblo entero a mudarse
Miquelon, último territorio francés en Canadá, los vecinos abandonan sus casas porque el océano avanza sin freno.
Quizás te interese leer: El Huracán Melissa promete desvastar Jamaica: "No hay estructuras que resistan"
El pueblo que se resiste a morir en Canadá (pero es inevitable)
La historia arrancó en 2014, cuando el entonces presidente François Hollande visitó la isla y largó la bomba: Miquelon podría desaparecer antes de que termine el siglo. El nivel del mar podría subir un metro y el pueblo, que está apenas dos metros sobre el océano, quedaría bajo agua. La prohibición de construir cayó como un baldazo de agua fría.
Franck Detcheverry, el intendente de 41 años, lidera el operativo. Ya hay 50 personas anotadas para mudarse y nueve familias firmaron sus escrituras el mes pasado. El gobierno francés pone la plata a través del fondo Barnier, creado para ayudar a víctimas del cambio climático. Los vecinos tienen tres años para construir sus nuevas casas, y el plan avanza de a poco: entre siete y ocho viviendas por año.
Pero no todo es consenso. Muchos habitantes creen que todavía hay tiempo, que el mar no va a comerse todo tan rápido. Phillippe Detcheverry, jubilado y uno de los primeros en mudarse, admite que con algunos amigos ni puede hablar del tema: las discusiones se calientan demasiado. "Ya no estamos protegidos del mar, las tormentas son más fuertes y frecuentes", dice.
¿Qué pasa con la historia del pueblo?
El presidente del territorio, Bernard Briand, es uno de los escépticos. Cree que hay que salvar el pueblo original: "Cuando pisás Miquelon, sentís su historia, su alma. ¿Cómo recreás un alma?", se pregunta. Los arquitectos a cargo del proyecto prometen respetar las tradiciones: los materiales de las casas viejas se reutilizarán en las nuevas.
Mientras tanto, el reloj corre. En 2026 hay elecciones locales y nadie sabe si el próximo gobierno seguirá con el plan. Detcheverry lo tiene claro: "Con el cambio climático, Miquelon estaba muerto. Quiero darle un futuro a mi pueblo".
-------------------------------------------------------------------------------
Más contenido de Urgente24
En la Argentina color violeta, bajar la tasa de interés para aliviar la recesión
Arranca el escrutinio definitivo (y algunos se ilusionan): 8 provincias en la mira
Empoderado, Javier Milei sale a buscar 'heridos' para su 2.0
Bloomberg dice que la euforia de Javier Milei choca con la realidad