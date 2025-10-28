La pared del ojo del huracán Melissa, de categoría 5, comienza a avanzar este miércoles hacia el oeste de Jamaica, prometiendo devastar la isla caribeña con sus imponentes ráfagas de viento de más de 290 km/h, lo que lo convierte en uno de los más poderosos desde que se tiene registro, hace 174 años.
EL OJO DEL CICLÓN
El Huracán Melissa promete desvastar Jamaica: "No hay estructuras que resistan"
El primer ministro de Jamaica advierte que la infraestructura del país no resistirá al huracán Melissa, que ya ha golpeado la zona: lluvias torrenciales, aludes y marejadas. Las imágenes de la llegada del ciclón y de la devastación.
El pueblo de Jamaica aguarda el impacto devastador de Melissa: una gran parte de la comunidad se encuentra bajo la oscuridad debido a los cortes de luz y también está desconectado de la información por la caída de las señales de telefonía móvil. Una mujer británica le dice a la BBC que "hay un rugido extraño... como si algo viniera", mientras que un hombre jamaicano dice que "los vientos son tan fuertes que no podrías mantenerte en pie".
Antes de su llegada a tierra prevista, cuando el centro del ojo cruce la costa, el huracán Melissa ya ha provocado inundaciones, aludes y cortes de energía. Al mismo tiempo, se han registrado las primeras siete muertes —tres en Jamaica, tres en Haití y una en República Dominicana— y la red eléctrica se ha visto afectada por el temporal: los medios de comunicación no tienen señal.
La mayoría de los jamaiquinos están bajo total oscuridad y, al mismo tiempo, desconectados de las noticias, mientras escuchan el zumbido del huracán Melissa, que ya sobrepasa la categoría 5.
Más de 200.000 personas se encuentran sin electricidad, según el ministro de Energía, Daryl Vaz."No hay ningún plan en este momento para cerrar la red", relata. Asimismo, insta a la población a mantenerse segura y precavida. En cuanto a las telecomunicaciones, Vaz afirma que, en el caso de Digicel, un proveedor de telefonía móvil, " el 26 % de las redes móviles están fuera de servicio, principalmente debido a la pérdida generalizada de electricidad".
"La última oportunidad para proteger la vida" en Jamaica por el huracán Melissa
Se informa que cazas WC 130 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos del 53.º Escuadrón de Reconocimiento Meteorológico, enviados para el estudio del huracán, se hallan atrapados dentro del ojo de Melissa porque los vientos son demasiado fuertes para que puedan escapar. Los pilotos de los aviones han logrado filmar el ojo del huracán.
A punto de que el ojo de la tormenta toque tierra, el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) advierte a los jamaicanos que están ante la “última oportunidad” para proteger sus vidas, instándolos a dirigirse a los refugios, mientras la isla se prepara para los “vientos catastróficos” del huracán Melissa.
Se espera que en las próximas horas una marejada ciclónica de hasta cuatro metros azote la costa sur de Jamaica, lo que pone en riesgo a varios hospitales costeros. El ministro de Salud, Christopher Tufton, confirma que los pacientes de los hospitales fueron trasladados a pisos superiores: "Esperamos que eso sea suficiente para cualquier aumento del nivel del mar que se produzca", dice.
Los servicios meteorológicos locales proyectan que el huracán Melissa cruzará el país en diagonal, entrando por la parroquia de St. Elizabeth, en el sur, y saliendo por St. Ann, en el norte.
"No existe infraestructura que pueda resistir una categoría 5", declaró el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness. "La pregunta ahora es la velocidad de recuperación. Ese es el desafío", añadió.
Al respecto, un experto relata a la CNN que la velocidad del viento en Jamaica por el paso de Melissa será "potencialmente mortal". El vicepresidente de la organización sin fines de lucro United Cajun Navy, con sede en EE.UU., Brian Trascher, sostiene que las condiciones se están “deteriorando rápidamente” a medida que el huracán Melissa avanza sobre la isla.
“Parece que eventualmente va a volver al noreste”, plantea. “Ha sido muy difícil ubicar a la gente de manera segura… como si estuvieran jugando al balón prisionero”, agrega.
Así se ve el huracán Melissa desde el espacio.
Trascher también advierte sobre la fuerza de los deslizamientos de tierra, y recomienda a la población refugiarse en estructuras de hormigón, en la parte opuesta de colinas y montañas o a gran altura para evitar ser arrastrados. Se han reportado marejadas, así como la presencia de fuertes ráfagas de viento y lluvias torrenciales, lo que desató el pánico, arrasó con edificaciones precarias y causó la caída del tendido eléctrico.
“Estamos hablando de billones de galones de agua que serán arrojados a una isla montañosa, y la gravedad no llevará esa agua a ninguna parte excepto hacia abajo”, añade.
En tanto, Cuba se prepara para el impacto de Melissa, por segunda vez, en la madrugada del miércoles. Las provincias de Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo y Holguín continúan bajo advertencia: se esperan lluvias torrenciales de hasta 50 centímetros y una marejada ciclónica. Más de 600.000 cubanos ya han sido evacuados.
Se prevé que tras pasar por Cuba, Melissa gire hacia el noreste y golpee el sureste de las Bahamas durante la noche del miércoles.
