El Huracán Melissa promete desvastar Jamaica: "No hay estructuras que resistan"

image Un hombre caminando por la costa de Kinston mientras se acerca Melissa. Foto: AP NES imagen" id="572699-Libre-1655823167_wrap">

"La última oportunidad para proteger la vida" en Jamaica por el huracán Melissa

Se informa que cazas WC 130 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos del 53.º Escuadrón de Reconocimiento Meteorológico, enviados para el estudio del huracán, se hallan atrapados dentro del ojo de Melissa porque los vientos son demasiado fuertes para que puedan escapar. Los pilotos de los aviones han logrado filmar el ojo del huracán.

Embed SIMPLEMENTE IMPRESIONANTE



Así se ve el ojo del catastrófico huracán #Melissa, en un vuelo para su estudio, compartido por @FlynonymousWX



Sus vientos son de 280 km/h con ráfagas mayores a 320 km/h, siendo amenaza para #Jamaica y Cuba



¿Han pensado todos los procesos que… pic.twitter.com/v2gqOUGxwp — Meteorología México (@InfoMeteoro) October 27, 2025

A punto de que el ojo de la tormenta toque tierra, el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) advierte a los jamaicanos que están ante la “última oportunidad” para proteger sus vidas, instándolos a dirigirse a los refugios, mientras la isla se prepara para los “vientos catastróficos” del huracán Melissa.

Última oportunidad para proteger su vida. ¡Esta es una situación extremadamente peligrosa y potencialmente mortal! ¡Refúgiense ahora! Última oportunidad para proteger su vida. ¡Esta es una situación extremadamente peligrosa y potencialmente mortal! ¡Refúgiense ahora!

Se espera que en las próximas horas una marejada ciclónica de hasta cuatro metros azote la costa sur de Jamaica, lo que pone en riesgo a varios hospitales costeros. El ministro de Salud, Christopher Tufton, confirma que los pacientes de los hospitales fueron trasladados a pisos superiores: "Esperamos que eso sea suficiente para cualquier aumento del nivel del mar que se produzca", dice.

image

Los servicios meteorológicos locales proyectan que el huracán Melissa cruzará el país en diagonal, entrando por la parroquia de St. Elizabeth, en el sur, y saliendo por St. Ann, en el norte.

"No existe infraestructura que pueda resistir una categoría 5", declaró el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness. "La pregunta ahora es la velocidad de recuperación. Ese es el desafío", añadió.

Al respecto, un experto relata a la CNN que la velocidad del viento en Jamaica por el paso de Melissa será "potencialmente mortal". El vicepresidente de la organización sin fines de lucro United Cajun Navy, con sede en EE.UU., Brian Trascher, sostiene que las condiciones se están “deteriorando rápidamente” a medida que el huracán Melissa avanza sobre la isla.

“Parece que eventualmente va a volver al noreste”, plantea. “Ha sido muy difícil ubicar a la gente de manera segura… como si estuvieran jugando al balón prisionero”, agrega.

No hay cantidad de precaución que puedan tomar que sea demasiada o exagerada… Las velocidades del viento van a ser muy traumáticas… potencialmente mortales No hay cantidad de precaución que puedan tomar que sea demasiada o exagerada… Las velocidades del viento van a ser muy traumáticas… potencialmente mortales

Así se ve el huracán Melissa desde el espacio.

Embed | Así se ve el huracán Melissa (categoría 5) desde el espacio mientras se dirige a Jamaica y otras partes del Caribe. pic.twitter.com/jf0BOLwVoi — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) October 27, 2025

Trascher también advierte sobre la fuerza de los deslizamientos de tierra, y recomienda a la población refugiarse en estructuras de hormigón, en la parte opuesta de colinas y montañas o a gran altura para evitar ser arrastrados. Se han reportado marejadas, así como la presencia de fuertes ráfagas de viento y lluvias torrenciales, lo que desató el pánico, arrasó con edificaciones precarias y causó la caída del tendido eléctrico.

“Estamos hablando de billones de galones de agua que serán arrojados a una isla montañosa, y la gravedad no llevará esa agua a ninguna parte excepto hacia abajo”, añade.

image "Nada está construido para soportar vientos de categoría cinco", le dice un reportero en Jamaica a la BBC.

En tanto, Cuba se prepara para el impacto de Melissa, por segunda vez, en la madrugada del miércoles. Las provincias de Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo y Holguín continúan bajo advertencia: se esperan lluvias torrenciales de hasta 50 centímetros y una marejada ciclónica. Más de 600.000 cubanos ya han sido evacuados.

Se prevé que tras pasar por Cuba, Melissa gire hacia el noreste y golpee el sureste de las Bahamas durante la noche del miércoles.

Otras lecturas de Urgente24:

Yanina Latorre se deleitó con el fallido pronóstico electoral de Nancy Pazos

El inesperado mensaje de Rodrigo De Paul a Tini Stoessel que dejó mudos a todos

Marcelo Tinelli fulminó a Cristina Kirchner por la derrota del peronismo: "Que se acabe"

Nancy Pazos culpó a Diego Santilli de que sus hijos sean libertarios: "Es mala influencia"