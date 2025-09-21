Portugal se sumó al Reino Unido, Canadá y Australia, reconoció a Palestina y pidió 2 Estados

Rangel también exigió la liberación de todos los rehenes.

El lunes 22/09 comenzará la Asamblea General de la ONU en Nueva York, durante la cual se espera que Francia declare también el reconocimiento de un Estado palestino. La reunión de líderes en la asamblea comenzará con una conferencia de dos Estados impulsada por Francia y Arabia Saudita.

La semana pasada, una resolución que respalda la declaración de una solución de 2 Estados para Israel y los palestinos recibió 142 votos a favor y 10 votos en contra. La resolución, que pide delinear "pasos tangibles, sujetos a plazos e irreversibles" hacia una solución de dos Estados entre Israel y los palestinos.

El ministro de Asuntos Exteriores portugués afirmó también que reconocer el Estado de Palestina "no borra la catástrofe humanitaria en Gaza", y condenó además la situación de hambruna allí, la destrucción y la "expansión de los asentamientos israelíes en Cisjordania".

En una declaración emitida tras el anuncio formal británico, el presidente palestino Mahmoud Abbas elogió "el paso histórico y valiente" de reconocer un Estado palestino, enfatizando que representa un apoyo para lograr la paz y el reconocimiento de los derechos inalienables del pueblo palestino.

Elecciones

El presidente palestino, Mahmud Abás, anunció en julio que las elecciones para el Consejo Nacional Palestino se celebrarán a finales de 2025. Si las elecciones se llevan a cabo, serán las primeras elecciones democráticas que se celebren en una institución palestina clave desde 2006.

Un funcionario británico que habló con el diario israelí Haaretz afirmó que el reconocimiento oficial permitirá a los palestinos elevar su misión en Londres a embajada. "Nos centramos en la importancia de avanzar hacia la paz. No realizaremos cambios inmediatos en nuestra presencia diplomática, pero seguiremos discutiendo todas las opciones".

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en respuesta a los anuncios de reconocimiento, dijo que no se establecerá ningún Estado palestino y prometió expandir los asentamientos judíos en Cisjordania.

"Tengo un mensaje claro para aquellos líderes que reconocen un Estado palestino tras la terrible masacre del 07/10/2023", dijo Netanyahu. "Están dando un gran impulso al terrorismo".

"De hecho, duplicamos los asentamientos judíos en Judea y Samaria, y seguiremos por este camino", añadió Netanyahu. "La respuesta al último intento de imponer un estado terrorista en el corazón de nuestro país se dará a mi regreso de USA. Esperaremos".

Francia & Arabia Saudita

El documento franco-saudí enumera una serie de medidas para el establecimiento de un Estado palestino: fin de la guerra, liberación de los rehenes, retirada total de las Fuerzas de Defensa de Israel, entrega de armas por parte de Hamás a la Autoridad Palestina, despliegue de una fuerza internacional de estabilización en los territorios de un futuro Estado palestino y reformas y democracia en la Autoridad Palestina, sin Hamás.

La declaración también menciona la transferencia del mandato de la UNRWA a la Autoridad Palestina después de una "solución justa" al problema de los refugiados en el espíritu de la Resolución 194 del Consejo de Seguridad de la ONU, que reconoció de facto el derecho al retorno de los palestinos convertidos en refugiados por la Guerra de Independencia de Israel de 1947-49.

El reconocimiento por parte del Reino Unido de un Estado palestino se produce apenas unos días después de una visita de Estado del presidente estadounidense, Donald Trump, durante la cual expresó su desaprobación del plan.

"Tengo un desacuerdo con el primer ministro en ese aspecto", dijo Trump. "Es uno de nuestros pocos desacuerdos, de hecho".

El ministro de Asuntos Exteriores palestino, Varsen Aghabekian Shahin, dijo que los países que reconocen un Estado palestino esta semana están dando un paso irreversible que preserva la solución de dos Estados y acerca la independencia y la soberanía palestinas.

El anuncio fue ampliamente esperado después de que el primer ministro británico, Keir Starmer, dijera en julio que el Reino Unido reconocería un estado palestino a menos que Israel aceptara un alto el fuego en Gaza, permitiera a la ONU traer ayuda y tomara otras medidas hacia una paz a largo plazo.

"Hoy, para reavivar la esperanza de paz para palestinos e israelíes y una solución de dos Estados, el Reino Unido reconoce formalmente el Estado de Palestina", declaró el primer ministro Keir Starmer en X. "Eso significa un Israel seguro y protegido, junto con un Estado palestino viable".

En su declaración, Starmer instó a Hamás, a la que calificó de organización terrorista, a liberar a los rehenes retenidos en la Franja de Gaza. "Debemos ser claros: esta solución no es una recompensa para Hamás. Porque significa que Hamás no tendrá futuro, ni participación en el gobierno, ni en la seguridad", declaró, añadiendo que Hamás estará sujeto a nuevas sanciones.

Starmer también denunció las condiciones humanitarias en la Franja de Gaza. «El bombardeo incesante y creciente del gobierno israelí contra Gaza, la ofensiva de las últimas semanas, la hambruna y la devastación son absolutamente intolerables», declaró, instando a Israel a permitir el aumento de la ayuda a la Franja de Gaza.

"Con las acciones de Hamás, la escalada del conflicto por parte del gobierno israelí y la aceleración de la construcción de asentamientos en Cisjordania, la esperanza de una solución de dos Estados se desvanece", añadió Starmer. "Pero no podemos permitir que esa luz se apague".

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, dijo en una declaración que la medida forma parte de un esfuerzo por revitalizar el impulso hacia una solución de dos Estados, que debería comenzar con un alto el fuego en Gaza y la liberación de los rehenes retenidos allí.

"El acto de reconocimiento de hoy refleja el compromiso histórico de Australia con la solución de dos Estados", declaró Albanese. "La organización terrorista Hamás no debe tener ningún papel en Palestina". Además, pidió el establecimiento de relaciones diplomáticas y la apertura de embajadas a medida que la Autoridad Palestina avanza en sus compromisos de reforma.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, también anunció que Canadá reconoce ahora el Estado de Palestina. "Reconocer el Estado de Palestina, liderado por la Autoridad Palestina, empodera a quienes buscan la coexistencia pacífica y el fin de Hamás. Esto de ninguna manera legitima el terrorismo ni lo recompensa", declaró Carney.

Él también dijo que la Autoridad Palestina ha proporcionado "compromisos directos" a Canadá para reformar su gobierno, celebrar elecciones generales en 2026 en las que Hamás "no pueda desempeñar ningún papel" y desmilitarizar el Estado palestino.

Acusó al gobierno del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de "trabajar metódicamente para impedir el establecimiento de un Estado palestino". Carney también condenó a Hamás, afirmando que ha "aterrorizado al pueblo de Israel y oprimido al pueblo de Gaza".

